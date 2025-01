VIDEO O nouă scurgere de păcură în Marea Neagră. Autoritățile ruse au trimis cinci nave în zonă

Autorităţile ruse au anunţat vineri detectarea unei noi scurgeri de păcură dintr-unul din cele două petroliere naufragiate la jumătatea lunii decembrie în strâmtoarea Kerci, care au provocat o contaminare extinsă cu păcură în Marea Neagră pe coasta Rusiei şi pe cea a peninsulei Crimeea, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„O scurgere de produse petroliere a fost detectată în spatele petrolierului Volgoneft-239”, a anunţat serviciul din regiunea rusă Krasnodar care gestionează această criză. Într-o înregistrare video care însoţeşte anunţul poate fi observat petrolierul eşuat de-a lungul ţărmului şi înclinat într-o parte, iar în apă se vede păcură.

New major Russian fuel oil leak into the Black Sea occurred today from the grounded tanker Volgoneft-239 in the Krasnodar region.

These corrupt old Russian shadow tankers must be stopped, before it happens again and again….. pic.twitter.com/hO6DQqIw5e