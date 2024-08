VIDEO Protest în Piața Universității față de hărțuirea sexuală din mediul academic și abuzurile „suferite în tăcere de multe studente”

Zeci de persoane s-au adunat vineri, în Piaţa Universităţii din București, în cadrul unei acţiuni organizate de comunitatea Declic, pentru a realiza o fotografie-manifest ca semnal de alarmă privind hărţuirea sexuală, în contextul acuzațiilor care au apărut la adresa a doi cunoscuți profesori de la SNSPA.

„După cum ştiţi, au apărut nişte cazuri de hărţuire sexuală – nu era un secret, ele există demult – aşa că ne-am adunat astăzi, în Piaţa Universităţii, pentru o fotografie-manifest împotriva hărţuirii sexuale din universităţi. După cum vedeţi, purtăm cu toţii tricouri negre, cu urme de palme, le-am făcut astăzi. Palmele simbolizează abuzurile pe care multe studente le suferă în tăcere”, a declarat organizatoarea acţiunii, Michi Brebinaru, potrivit Agerpres.

Ea a precizat că fotografia-manifest va fi folosită pentru a promova petiţia Declic privind introducerea unor reguli clare şi ferme în Codul cadru de etică emis de Guvern.

„Poza-manifest o vom folosi ca să promovăm petiţia noastră prin care cerem introducerea unor reguli clare şi ferme în Codul cadru de etică emis de Guvern prin Ministerul Educaţiei şi Centrul de Etică şi Management Universitar”, a adăugat Michi Brebinaru.

„Codul de etică trebuie să aibă definiţii precise ale hărţuirii sexuale, exemple concrete şi proceduri pentru raportare, inclusiv pentru raportările anonime”, consideră reprezentanta Declic.

Potrivit acesteia, un raport al Centrului Filia arată că una din trei studente suferă abuzuri sau hărţuiri sexuale în universităţi.

„După un raport al Centrului Filia, avem statisticile şi una din trei studente suferă abuzuri sau hărţuiri sexuale în universităţile în care ar trebui să fie spaţii de învăţare, de educaţie şi am vrea să oprim lucrurile astea, să nu se mai întâmple. De asta suntem aici”, a concluzionat Brebinaru.

Acțiunea este parte a petiției Declic „Vrem reguli clare împotriva hărțuirii sexuale din universități!”, semnată în două zile de peste 30.000 de oameni.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 le-a îndemnat, marţi, pe studentele de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) care ar fi fost victime ale profesorului Alfred Bulai să ia legătura cu procurorii, anchetatorii susţinând că le vor asigura protecţia şi le vor proteja identitatea.

Poliţia Capitalei a deschis un dosar penal ce vizează folosirea funcţiei în scop sexual în cazul profesorului Alfred Bulai.

Marți, Alfred Bulai (61 de ani) a fost suspendat din toate funcțiile de la SNSPA. Decizia a fost luată în Senatul Universității la o zi de la investigația jurnaliștilor de la Snoop.ro, care au publicat mărturii ale unor studente ce îl acuză de abuzuri sexuale.

Conducerea SNSPA spune și că nu a existat niciodată o plângere la adresa lui Alfred Bulai, depusă la decanat sau la alte foruri din universitate.

Tot marți, 36 de profesori, printre care și Elena Trifan, doctor în sociologie, cadru didactic asociat la SNSPA și fostă studentă a lui Alfred Bulai între 2008-2011, au semnat o scrisoare deschisă adresată conducerii Facultății de Științe Politice prin care cer „demisia imediată” a profesorului universitar.

Joi, facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA a postat un mesaj adresat studenților săi prin care se angajează să ia măsuri ca mediul din facultate să fie unul sigur, la adăpost de discriminarea de gen și hărțuirea sexuală. Ca răspuns la teza „toată lumea știa”, profesorii de la Științe Politice s-au apărat afirmând că erau doar zvonuri, singurele informații certe fiind legate de afirmațiile sexiste făcute de Alfred Bulai în cadrul cursurilor.

„Ne simțim datori să oferim niște răspunsuri clare cu privire la afirmația prea frecventă că „toata lumea știa”. Mulți dintre noi știam despre unele afirmații care pot fi catalogate ca sexiste, rasiste și homofobe ale lui Alfred Bulai din cadrul cursurilor. În rest, auzeam doar zvonuri. Nu am primit plângeri. Ceea ce “știam” nu este ceea ce am aflat cu indignare și dezgust din reportajul Snoop.ro. Amploarea și gravitatea situației, așa cum este detaliată de supraviețuitoarele abuzurilor reclamate depășește orice imaginație”, se afirmă în mesajul adresat studenților de la Facultatea de Științe Politice din cadrul SNSPA.

Facultatea s-a mai justificat invocând faptul că zvonurile nu puteau constitui un temei juridic suficient pentru sancționarea unei persoane.

Tot joi, sociologul Marius Pieleanu, profesor la SNSPA, a anunțat că întrerupe relațiile de muncă cu universitatea „până la lămurirea situației” în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală din partea unor foste studente. Acuzațiile la adresa lui Pieleanu – care se declară „oripilat” și acuză un „linșaj” – au început să apară după ce Snoop.ro a dezvăluit, luni, cazul profesorului Alfred Bulai.

Inclusiv Ana Birchall, fost ministru al Justiției, a scris pe Facebook că a fost hărțuită sexual de Pieleanu. „Aș vrea să te vizualizez epidermic”, „vreau să te fac vedetă”, „ești prea frumoasă ca să fim amici”, a scris Birchall pe pagina ei de Facebook că erau cuvintele pe care i le-a adresat profesorul universitar.

Site-ul Investigatoria.ro a publicat mărturiile mai multor femei, foste studente cărora Marius Pieleanu le-a fost profesor la SNSPA și care povestesc despre comportamentul abuziv al acestuia.

Pieleanu a spus, pentru Rise Project, că pleacă din SNSPA. Contactat de HotNews.ro, sociologul a afirmat că întrerupe relațiile de muncă cu SNSPA, până când acuzațiile la adresa sa „vor fi lămurite”.

„Nu am părăsit SNSPA-ul, am întrerupt relațiile de muncă până la lămurirea situației. Din păcate, percepția mea cel puțin, este aceea a unul linșaj public. Nu știam că textul unui material de presă poate fi alcătuit din comentarii. Astea sunt lucruri care sunt evidente, dar nu e profesia mea, doar așa ca… Nu fac referire la vreun material al dvs., în general așa am văzut că se folosesc comentariile pentru a încărca un conținut de presă”, a spus Pieleanu, în dialogul cu HotNews.ro.

Întrebat despre acuzațiile care i se aduc, Marius Pieleanu a spus că sunt lucruri foarte grave cu care „nu ne jucăm” și că orice acuzație fără probe „nu poate fi luată în seamă”.

„Este foarte grav. Sunt lucruri foarte grave, adică nu ne jucăm. Simpla afirmație într-un comentariu sau comentarii ale mai multor persoane de pe rețelele de socializare nu sunt probe. Acuzația ca atare dacă nu e susținută de probă nu poate fi luată în seamă. Eu sunt oripilat… Eu nu am condiționat în viața mea accesul la examen sau la alte tipuri de evaluări de obținere de avantaje, oricare ar fi ele, nu vorbim de cele intime. Nu e în cultura mea. Sunt de 33 de ani neîntrerupt în învățământul superior”, a declarat sociologul.

În contextul acuzațiilor care i se aduc, Pieleanu a spus că a cerut Comisiei de Etică a SNSPA să se pronunțe în cazul său: „Am făcut solicitare la Comisia de Etică, eu personal, puteți să verificați la universitate: «Vă rog să mă chemați și să lămurim lucrurile». Evident că mi-au spus: «Păi ce să te chemăm dacă nu sunt reclamații?». În schimb, pe TV sunt măcelărit”.

Marius Pieleanu (59 de ani) este membru al Asociației Sociologilor din România din 1990, prodecan al Facultății de Științe Politice la SNSPA și conferențiar universitar doctor.