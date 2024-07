Zeci de profesori din SNSPA cer „demisia imediată” a lui Alfred Bulai: „Am citit siderați investigația Snoop. Inacceptabil și de o gravitate extremă”

Zeci de profesori de la Facultatea de Științe Politice a SNSPA, cer, printr-o scrisoare deschisă consultată de HotNews.ro, demisia profesorului Alfred Bulai, după investigația Snoop privind abuzurile sexuale. Profesorii mai cer universității să ofere „sprijin psihologic și juridic pentru toate studentele afectate de astfel de abuzuri, pentru a le ajuta să treacă peste această traumă și pentru a putea să își continue studiile într-un mediu sigur și incluziv”.

„Am citit siderați investigația snoop.ro «Maestrul manipulării» despre acuzele de abuz și hărțuire sexuală comise de colegul nostru, prof. Alfred Bulai. Considerăm inacceptabil și de o gravitate extremă atitudinea și comportamentul documentat în articol”, spun colegii de catedră ai sociologului alfred Bulai, în prezent suspendat din toate funcțiile.

36 de profesori, printre care și Elena Trifan, doctor în sociologie, cadru didactic asociat la SNSPA și fostă studentă a lui Alfred Bulai între 2008-2011, au semnat o scrisoare deschisă adresată conducerii Facultății de Științe Politice prin care cer „demisia imediată” a profesorului universitar.

Contactată de HotNews.ro, Elena Trifan, cea care apare și în investigația Snoop.ro ca martoră la abuzurile sociologului, a explicat că scrisoarea „a fost redactată în mod direct pentru a fi citită în cadrul Consiliului (n.r. ședință ce a avut loc ieri, 29 iulie) și pentru a pune presiune pentru a lua măcar decizia suspendării, ceea ce s-a întâmplat deja”.

„Acum sunt 36 de semnatari, am lăsat-o deschisă pentru că nu e niciodată târziu ca să se mai alăture și alți colegi. Am avut destul de puțin timp la dispoziție pentru a o redacta”, a mai spus Elena Trifan.

„Imediat ce a apărut investigația, am început să discutăm între noi, eu și alți colegi mai apropiați, apoi ne-am extins cercul. Am aflat că va fi ședință de Consiliu la ora 14.00, vorbim de ședința de ieri, am redactat-o și am și trimis-o”, a completat cadrul didactic.

Sprijin psihologic pentru victimele lui Alfred Bulai

Suplimentar, profesorii SNSPA cer ca universitatea „să ofere sprijin psihologic și juridic pentru toate studentele afectate de astfel de abuzuri, pentru a le ajuta să treacă peste această traumă și pentru a putea să își continue studiile într-un mediu sigur și incluziv”, potrivit scrisorii deschise.

„De asemenea, trebuie de urgență implementate măsuri preventive, astfel încât astfel de abuzuri să fie prevenite în viitor, începând cu adoptarea unor mecanisme și a unei strategii specifice pentru combaterea și prevenirea hărțuirii sexuale în universitate, precum și a altor forme de abuz”, se mai arată în scrisoare.

Scrisoarea completă:

Stimate Domnule Decan,

Stimați membri ai Consiliului FSP,

Am citit siderați investigația snoop.ro „Maestrul manipulării” despre acuzele de abuz și hărțuire sexuală comise de colegul nostru, prof. Alfred Bulai. Considerăm inacceptabil și de o gravitate extremă atitudinea și comportamentul documentat în articol. Abuzul sexual și emoțional asupra tinerelor studente, prin folosirea relației de autoritate, nu trebuie să fie tolerate în spațiul academic al Facultății de Științe Politice. Astfel de abuzuri afectează demnitatea și drepturile fundamentale ale persoanei și distrug încrederea studenților și părinților în sistemul universitar, în general, și în mod particular, în SNSPA. Mediul universitar pe care credem că ar trebui să îl promovăm trebuie să se bazeze pe încredere, respect, incluziune și egalitate.

Este de datoria noastră, ca membri ai acestei comunități academice, să investigăm cele întâmplate, să acționăm cu fermitate, să cerem dreptate pentru toate victimele și să sprijinim persoanele care au avut curajul să-și împărtășească experiențele traumatizante. Tolerarea unui astfel de comportament ar trimite un mesaj greșit atât studentelor și studenților, cât și personalului universității, punând sub semnul întrebării integritatea și valorile fundamentale ale instituției noastre.

Noi, membrii comunității academice, solicităm demisia imediată a profesorului Alfred Bulai. Comportamentele documentate în articolul de pe snoop.ro nu sunt compatibile cu continuarea ocupării unei poziții în structurile de conducere și unui post de predare din care să aibă influență asupra studentelor și studenților.

Apreciem comunicatul emis de SNSPA prin care instituția declară faptul că are toleranță zero pentru orice hărțuire, discriminare sau abuz. Suplimentar, considerăm că universitatea trebuie să ofere sprijin psihologic și juridic pentru toate studentele afectate de astfel de abuzuri, pentru a le ajuta să treacă peste această traumă și pentru a putea să își continue studiile într-un mediu sigur și incluziv. De asemenea, trebuie de urgență implementate măsuri preventive, astfel încât astfel de abuzuri să fie prevenite în viitor, începând cu adoptarea unor mecanisme și a unei strategii specifice pentru combaterea și prevenirea hărțuirii sexuale în universitate, precum și a altor forme de abuz. Analizarea și actualizarea codului etic, precum și a strategiei pentru egalitate de gen astfel încât să includă în mod adecvat aceste aspecte sunt imperios necesare.

Vă mulțumim pentru atenție și așteptăm acțiuni concrete și rapide pentru rezolvarea acestei situații grave.

Semnatarii scrisorii:

Sebastian Țoc, Departamentul de Sociologie

Elena Trifan, cadru asociat Departamentul de Sociologie

Andrei Mihail, Departamentul de Sociologie

Ileana Szasz, cadru asociat Departamentul de Sociologie

Andreea Gheba, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Bogdan Florian, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Alina Dragolea, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Monica Stroe, Departamentul de Sociologie

Mihai Ungureanu, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Maria Trifon, cadru asociat Departamentul de Sociologie

Vlad Terteleac, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Vlad Bujdei-Tebeica, Departamentul de Științe Politice și Studi Europene

Oana-Alexandra Dervis, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Măriuca-Oana Constantin, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Xhenis Shehu, cadru asociat, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Cătălina Roșca, Departamentul de Sociologie

Remus Anghel, Departamentul de Sociologie

Oana-Andreea Ion, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Aurelian Muntean, Departamentul de Sociologie

Liliana Popescu, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Adela Alexandru, cadru asociat, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Nicolescu Valentin, cadru asociat, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Miruna Butnaru-Troncotă, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Rebeca-Miriana Bașuț, studentă, Școala Doctorală SNSPA

Raluca Grosescu, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Ioana Pantilimon, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Marius Precupețu, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Antonia Colibășanu, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană

Adrian Miroiu, Școala Doctorală SNSPA

Nicolae – Emanuel Dobrei, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Adrian Niculescu, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene

Catalin Augustin Stoica, Departamentul de Sociologie, SNSPA

Radu Umbreș, Departamentul de Sociologie

Roxana Cuciumeanu, Departamentul de Sociologie

Claudiu Crăciun, Departamentul de Științe Politice și Studii Europene.

Andreea Stancea, cadru didactic asociat, Facultatea de Științe Politice

