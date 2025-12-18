VIDEO Recorder dă în judecată România TV, după acuzațiile că Florian Coldea a finanțat documentarul „Justiție capturată”. „Ăsta este Soroșul de România”

Într-o discuție publică cu jurnaliștii care au lucrat la documentarul „Justiție Capturată”, Recorder a anunțat joi că va face un lucru pe care „nu l-am mai făcut” – să dea în judecată o altă redacție.

Cristian Delcea, editor al Recorder, acuză România TV, televiziunea controlată de Sebastian Ghiță, că a făcut o afirmație falsă, „cu subiect și predicat”, despre faptul că Florian Coldea, fost prim-adjunct al șefului SRI, se află în spatele finanțării publicației de investigație.

„S-a afirmat la România TV, în urmă cu câteva seri, cu subiect și predicat, că Florian Coldea finanțează Recorder. Și este un lucru pe care noi nu l-am mai făcut, dar pe care îl vom face – acela de a da în judecată această publicație pentru această afirmație, care nu are absolut niciun fundament, adică este pur și simplu o invenție de la cap la coadă. Și n-am făcut-o pentru că ne gândeam că un principiu pe care noi îl promovăm este dreptul de exprimare liberă, dar cred că primul pas este să încetăm să mai vedem în acești oameni niște colegi și în acea entitate o televiziune, pentru că acolo nu e presă de fapt”, a spus Cristian Delcea, într-un dialog video cu jurnaliștii care au lucrat la documentarul „Justiție capturată”: Andreea Pocotilă și Mihai Voinea (autorii materialului). Discuția a fost moderată de Filip Standavid.

La rândul său, jurnalistul Mihai Voinea a vorbit despre acuzațiile aduse Recorder privind faptul că publică materiale critice doar la adresa marilor partide, precum PSD și PNL, și că există o legătură a redacției cu USR.

„Nu există nicio legătură între Recorder și vreun partid politic. Este adevărat că în zona partidelor foarte vechi, cum sunt PSD și PNL, care sunt vizate de investigații Recorder se creează această întrebare care nu le mai dă pace: «dom’le, cine îi mână pe ăstia din spate? Cineva trebuie să îi plătească, nu au cum să fie de capul lor». Politicienii – când presa arată lucruri incomode despre ei – primul lucru pe care îl au în cap este că cineva a plătit redacția respectivă să facă asta. Ei bine, spre dezamăgirea lor, în România există și redacții care nu sunt plătite de nimeni. (…) Așa gândesc acești oameni. Eu sunt convins că ei cred sincer că în spatele Recorder se află cineva. Pentru că ei au redacții pe care le plătesc și nu pot concepe că alte redacții nu sunt plătite de nimeni. Dacă ei plătesc niște redacții să facă anumite lucruri, (ei) sunt convinși că o redacție care îi atacă pe ei e plătită de altcineva. Așa gândesc acești oameni. Atunci când Recorder arată lucruri neplăcute despre ei, ei caută o explicație. Singura explicație pe care și-o găsesc e că «trebuie să fie plătiți de cineva. Probabil USR-ul îi plătește, ăștia trebuie să îi plătească»”, a spus Mihai Voinea.

„Sau, atunci când nu este USR-ul, se creează un Soroș de România” sau un „Coldea de România”, au adăugat Cristian Delcea și Andreea Pocotilă. „Ăsta este Soroșul de România – Coldea – el este un om așa, tenebros, o personalitate care nu apare public, dar care manevrează din spate”, a mai explicat Delcea.

„Ofensiva Coldea-USR-Rezist”

Duminică seară, în timpul marșului organizat pentru justiție, după cinci zile de proteste declanșate de publicarea documentarului „Justiție capturată” publicat de Recorder, România TV (RTV) a prezentat manifestația drept „o lovitură de stat”.

Pe burtiera postului România TV scria cu majuscule „Operațiune de tip paramilitar ca o lovitură de stat” în timp ce rulau imagini în direct de la oamenii care s-au adunat în Piața Universității pentru a porni în marș spre Piața Victoriei.

Pe ecran au mai curs titluri precum: „Ofensiva Coldea-USR-Rezist, este alertă în structuri”, „Criminali, drogați și interlopi – Alături de reziști”, „Jandarmii apără România TV de hoardele rezist”.

Reporterul RTV de la fața locului a relatat, în direct, că protestarii au fost agresivi cu el. „Au început să țipe, să ne împingă”, a precizat angajatul România TV.

„Vor pleca acum în marș. Vor să dea o lovitură de stat justiției, doamnelor și domnilor. Vor să pună mâna pe justiției în aceste momente pentru că le este frică pentru oamenii lor”, a continuat angajatul România TV, referindu-se la documentarul Recorder ca fiind un „material propagandistic”.

La sfârșitului relatării de duminică seară despre protestul din Capitală, realizatoarea din studio a susținut că în spatele acțiunii este Florian Coldea, fostul prim-adjunct al șefului SRI, trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență și spălare de bani, prin intermediul generalului de brigadă Elena Istode, supranumită „Anaconda” de postul de televiziune, care a condus Direcția de Securitate Economică de la SRI.

Patronul România TV, Sebastian Ghiță, a scăpat de cinci dosare de corupție în care era cercetat, potrivit Libertatea. Fostul deputat PSD are șanse să scape și de al șaselea prin prescierea faptelor.

Protest public față de atacurile la adresa Recorder

Miercuri, mii de jurnaliști au semnat o scrisoare deschisă în care au fost denunțate atacurile venite din partea unor instituții ale statului și ale unor televiziuni în urma publicării documentarului „Justiție Capturată”.

În scrisoarea deschisă, semnatarii au condamnat atacurile lansate la adresa redacției Recorder de unele instituții ale statului și de unele televiziuni care „urmăresc promovarea unor teorii ale conspirației și discreditare”.

„Asaltul din ultima săptămână asupra redacției Recorder – materializat prin insinuări, invective și insulte – este, în mod fundamental, un asalt asupra unei întregi profesii”, se arată în scrisoare, care vorbește despre rolul central al profesiei de jurnalist, „de-ai informa pe cetățeni cu privire la modul în care persoanele care dețin funcții publice își exercită atribuțiile”.

„Considerăm deosebit de grave acuzațiile făcute la adresa muncii jurnaliștilor Recorder în conferința de presă organizată de Curtea de Apel București (CAB), precum și pe cele din comunicatul Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii”, mai scrie în document.

În scrisoare se reamintește momentul din ședinta extraordinară de la CAB, când conducerea Curții s-a referit la investigația Recorder, acuzând că aceasta ar fi parte dintr-o „campanie de destabilizare a puterii judecătoreşti”, pe care o vede drept o „instigare publică împotriva ordinii constituționale”.

Mai mult, Liana Arsenie, președinta CAB, a formulat aceeași acuzație gravă și la adresa Televiziunii Române – instituție publică ce a redifuzat documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Afirmații din același registru au fost făcute și într-un comunicat de presă dat publicității de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, spun semnatarii scrisorii.

„Discursul autorității judecătorești la adresa jurnalismului practicat de redacția Recorder – un jurnalism exercitat, și în acest caz, exclusiv în serviciul public – s-a manifestat într-un registru nemaiîntâlnit în întreaga istorie a sistemului judiciar”, conform scrisorii.