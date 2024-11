VIDEO Regele Felipe, lovit cu noroi în timpul vizitei în zonele lovite de inundații din Spania. Ce au scandat localnicii din Paiporta împotriva cuplului regal

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei şi soţia sa, regina Letizia, au sosit duminică în sud-estul Spaniei, unde sunt aşteptate noi ploi abundente după inundaţiile fără precedent de la începutul acestei săptămâni, care s-au soldat deja cu cel puţin 217 morţi. Suita regală a fost atacată cu noroi de mulţimea furioasă la Poiporta. Locuitorii le-au strigat: „Asasini!”, transmite News.ro.

Ostilitatea acestor locuitori este îndreptată în special împotriva preşedintelui de dreapta al regiunii Valencia, Carlos Mazon, şi a premierului socialist Pedro Sanchez. „Mazon, demisionează!", „Câţi morţi?", „Afară!", a strigat mulţimea care a acuzat autorităţile că i-au abandonat.

Însoţiţi de prim-ministrul Pedro Sanchez şi de preşedintele regiunii, Carlos Mazon, suveranii au ajuns puţin după prânz (11:00 GMT) în Paiporta, o municipalitate cu aproximativ 25.000 de locuitori de la periferia Valenciei, una dintre cele mai afectate de intemperii.

În fața ostilității localnicilor care au aruncat cu noroi sau cu diverse obiecte, suveranii au încercat să vorbească cu locuitorii şi să calmeze furia acestora, îndreptată în special împotriva premierului socialist Pedro Sanchez şi a preşedintelui de dreapta al regiunii Valencia, Carlos Mazon.

