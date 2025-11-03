VIDEO Român din Anglia, martor la momentul în care poliția l-a prins pe atacatorul din Huntingdon: Le tot cerea să-l omoare / A căzut foarte repede

Viorel Turturică, un șofer de taxi din Marea Britanie care a asistat la momentul în care suspectul în cazul atacului cu cuțitul din tren a fost prins de polițiști, a relatat cum a decurs totul, adăugând că acesta le-a cerut de mai multe ori polițiștilor să-l omoare.

„Am văzut persoana în dreapta mea, ținând un cuțit, a fost înconjurat foarte, foarte repede de polițiști și în timp ce ținea cuțitul cerea polițiștilor să-l omoare. A spus de trei-patru ori `omorâți-mă, omorâți-mă`”, a povestit el pentru presa britanică.

„Poliția i-a cerut să lase arma și el nu lăsa cuțitul și au folosit dispozitivul electronic, taser-ul. A căzut foarte repede și l-au imobilizat, erau peste el. În opinia mea, privind la el, mi s-a părut speriat, când a fost înconjurat de polițiști. Cred că a înțeles în acel moment gravitatea situației și ceea ce a făcut așa că eu cred că a considerat că ar fi mai bine să fie ucis decât să facă față la consecințele a ceea ce a făcut”, a adăugat Turturică pentru Channel 4 News.

„Poliția a acționat foarte, foarte repede, a fost o chestiune de secunde”, a subliniat el.

“He told the police, ‘kill me, kill me, kill’”.



Viorel Turturica, a witness on the evening of the train stabbing attack in Huntingdon, told us what happened as he watched one of the attackers being confronted by police. pic.twitter.com/BZNW3YlDmh — Channel 4 News (@Channel4News) November 2, 2025

Momentul în care atacatorul a fost prins de polițiști

Momentul dramatic în care polițiștii folosesc contra lui un pistol cu electroșocuri de tip taser și arestat a fost filmat, imaginile fiind publicate de tabloidul The Sun.

Imaginile arată un bărbat îmbrăcat în negru pus la sol pe peronul gării Huntingdon și se aude zgomotul pistolului cu electroșocuri în timp ce un polițist strigă: „Țineți-l bine, la naiba!”

Suspectul pare să se opună, în timp ce un câine polițist latră și un polițist îi spune suspectului „dă-mi mâinile acum”, iar altul strigă „adu cătușele!”

Dramatic footage shows armed police tasering a Huntingdon train attack suspect as he shouts “kill me.”



Two British nationals, aged 32 and 35, have been arrested for attempted murder after multiple stabbings.



Ten people were hospitalised; two remain critical. #Huntingdon pic.twitter.com/2hC33BAjk7 — BPI News (@BPINewsOrg) November 2, 2025

Un bărbat britanic în vârstă de 32 de ani este singurul suspect acuzat de atacul cu cuțitul într-un tren din Anglia. Poliția britanică a spus că atacul cu cuțitul, în urma căruia 11 persoane au fost spitalizate, nu a fost un incident terorist.

Până duminică seara, cinci dintre răniți fuseseră externați din spital. Printre cei care încă erau internați se afla un membru al echipajului trenului care a încercat să-l oprească pe atacator și se afla în stare critică, a declarat poliția.

„Detectivii au analizat înregistrările camerelor de supraveghere din tren și este clar că acțiunile sale au fost eroice și, fără îndoială, au salvat viețile multor oameni”, a subliniat poliția.