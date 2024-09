VIDEO Salvare dramatică pe mare: Un bărbat și câinele său, recuperați în timpul uraganului Helene, care a ucis până acum 43 de persoane

Paza de Coastă a Statelor Unite a salvat un bărbat şi câinele său, după ce barca cu pânze pe care se aflau a început să ia apă, la aproximativ 40 de km de insula Sanibel, Florida, scrie News.ro.

Intervenţia a fost înregistrată, iar imaginile au fost distribuite de Paza de Coastă a Statelor Unite.

🚨 HEROIC RESCUE! The U.S. Coast Guard shared a video of their daring rescue of a man and his dog after their sailboat was disabled during Hurricane #Helene. Both are safe and in good health.



