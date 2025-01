VIDEO Scene de haos la eliberarea a trei ostatici israelieni de către Hamas. Netanyahu amână punerea în libertate a palestinienilor

Trei ostatici israelieni, între care o femeie soldat, au fost eliberați, joi, de Hamas, în haosul din Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. Ostaticii au fost forțați să meargă printr-o mulțime agitată, înconjurați de zeci de membri Hamas, înarmați și mascați. Ca răspuns la modul în care s-a făcut transferul israelienilor, Netanyahu a amânat eliberarea a 110 deținuți palestinieni, conform The Times of Israel.

Joi dimineață, o femeie soldat israelian, Agam Berger, Gadi Moses, în vârstă de 80 de ani, și Arbel Yahud, de 29 de ani, au fost eliberați de Hamas, care i-a luat ostatici în timpul atacului asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

În timpul eliberării, gruparea Hamas a îmbrăcat soldatul femeie Agam Berger într-o uniformă a armatei Israelului, iar israelienii au fost escortați de zeci de bărbați înarmați și mascați.

Netanyahu shocked by horrifying footage of hostage release



A crowd in the Gaza Strip literally besieges terrified captives and attacks a Red Cross vehicle.



"This is further proof of the unfathomable brutality of the Hamas terrorist organization," said the Israeli Prime… https://t.co/xbc9DPGoRl pic.twitter.com/VO0A53ipDB