VIDEO Șefa diplomației române, Oana Țoiu, intervenție la CNN despre MIG-urile rusești care au intrat în spațiul aerian al Estoniei: „Obține exact opusul”

Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar obţine exact opusul, a declarat vineri la CNN ministrul de externe al României, Oana Ţoiu, precizând că a discutat cu omologul său de la Tallinn, Margus Tsahkna, despre intruziunea celor trei avioane ruseşti în spaţiul aerian al Estoniei.

„Considerăm (incidentul) ca fiind intenţionat şi suntem clari cu privire la faptul că este inacceptabil”, a spus Oana Ţoiu la CNN, citată de News.ro. „Rusia încearcă să submineze coerenţa NATO, dar cred că obţine exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalţi”, a adăugat ea.



„Vedem şi mai clar că decizia pe care am luat-o la summitul de la Haga de a creşte cheltuielile militare la 5 la sută din PIB este decizia potrivită şi ne accelerăm sancţiunile”, a declarat şefa diplomaţiei române.

“We have considered some of the incursions in the past to be potentially accidental. This time, 50 minutes into our airspace is definitely not an accident, and the drone was of Iranian-design so clearly not one of the drones that the Ukrainian army has been using”—@oana_toiu pic.twitter.com/RqbRXQIyUW — Isa Soares (@IsaCNN) September 19, 2025

„Rusia a încălcat deja de patru ori spaţiul aerian al Estoniei în acest an, ceea ce în sine este inacceptabil. Dar incursiunea de astăzi, în care trei avioane de vânătoare au intrat în spaţiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat, la rândul său, ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, citat de CNN.

„Testarea din ce în ce mai extinsă a limitelor şi agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie să fie întâmpinate cu o creştere rapidă a presiunii politice şi economice”, a spus şeful diplomaţiei estone.

Ambasadorul Rusiei în Estonia, convocat după incident

Ministerul de Externe estonian a anunţat că l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Rusiei în legătură cu incidentul.

NATO a interceptat vineri trei avioane ruseşti care au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, au anunţat Ministerul de Externe al ţării şi un purtător de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice.

Trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat vineri fără permisiune în spaţiul aerian estonian deasupra Golfului Finlandei şi au rămas acolo timp de 12 minute. Avioane de vânătoare italiene F-35 staţionate în Estonia în cadrul operaţiunii NATO Eastern Sentry (Santinela Estică), alături de avioane suedeze şi finlandeze, au răspuns la intruziune, iar avioanele ruseşti au fost ulterior „forţate să fugă”, după cum a declarat prim-ministrul estonian Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat răspunsul alianţei ca fiind „rapid şi decisiv”.

Estonia a solicitat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul NATO în urma acestei încălcări „total inacceptabile”, a anunţat premierul Michal.

Consiliul Nord-Atlantic se va reuni la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta incidentul în detaliu, a declarat purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart.

Articolul 4 din Tratatul NATO prevede că orice ţară membră poate aduce în mod oficial o problemă în atenţia Consiliului, principalul organism decizional al alianţei, care se reuneşte şi discută paşii următori atunci când integritatea teritorială, independenţa politică sau securitatea ţării membre sunt ameninţate.

Polonia a declanşat o astfel de consultare după ce mai multe drone ruseşti au intrat în spaţiul său aerian săptămâna trecută.

Câteva ore mai târziu după incidentul din Estonia, poliţia de frontieră poloneză a raportat că două avioane de vânătoare ruseşti au efectuat un „zbor la joasă altitudine” peste o platformă petrolieră din Marea Baltică, deţinută de compania petrolieră poloneză Petrobaltic. „Serviciile de securitate poloneze monitorizează constant situaţia”, a declarat poliţia de frontieră.

Moscova a negat incidentul anunțat de autoritățile de la Tallin. Cele trei avioane ruseşti MiG-31 care, potrivit autorităţilor estoniene şi NATO au încălcat vineri, timp de 12 minute, spaţiul aerian al Estoniei, au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad, iar spaţiul aerian estonian nu a fost încălcat, a transmis ministerul rus al Apărării, citat de agenţia TASS și News.ro.

Și președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la incidentul din Estonia. El a transmis că încălcarea spaţiului aerian estonian de către Rusia ar putea cauza „mari probleme” și că „va analiza” informațiile cu privire la acest caz.

Ministrul de Externe face o vizită în SUA

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, face în perioada 18 – 29 septembrie 2025, o vizită în Statele Unite ale Americii. Aceasta va conduce delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

În plus, aceasta va participa la Dineul transatlantic organizat de către Secretarul de Stat american, Marco Rubio şi la reuniunea informală a miniştrilor care sprijină activitatea Curţii Penale Internaţionale.

În luna iulie, Țoiu spunea că va merge personal la Washington ca să pună la punct prima întâlnire dintre președintele Nicuşor Dan cu omologul său american Donald Trump.