VIDEO Tensiunile cresc în SUA după împuşcarea mortală a unei femei de către poliția anti-imigrație. De vină este extrema stângă, afirmă JD Vance: „Preşedintele susţine ICE. Eu susţin ICE. Toţi susţinem ICE”

Vicepreşedintele american JD Vance a calificat joi incidentul armat din Minneapolis (în statul Minnesota din nordul SUA), în care un agent al Serviciului de Imigrări (ICE) a împuşcat mortal o femeie, drept „o tragedie provocată de extrema stângă”.

„Nimeni nu doreşte ca un cetăţean american să fie ucis. Este cu siguranţă o tragedie. Dar este o tragedie provocată de extrema stângă. Aceştia au radicalizat un segment foarte mic al populaţiei, învăţându-i că agenţii ICE se angajează într-o încălcare pe scară largă a drepturilor omului”, a argumentat vicepreşedintele SUA într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă, scrie News.ro.

Întrebat insistent de jurnalişti cine crede că se află în spatele a ceea ce el a descris ca fiind „o reţea mai largă de stânga”, Vance a spus că este unul dintre lucrurile pe care „va trebui să le aflăm”.

„Vedeţi prietenii acestei femei sau alte persoane care sunt martori oculari spunând, în esenţă, că ea era acolo pentru a se angaja în obstrucţionarea unei operaţiuni legitime de aplicare a legii. Cum a ajuns acolo? Cum a aflat despre asta? Există o întreagă reţea”, a adăugat vicepreşedintele.

JD Vance consideră evenimentele din Minnesota drept „un atac asupra forţelor de ordine federale”.

„Acesta a fost un atac asupra legii şi ordinii. Acesta a fost un atac asupra poporului american”, a declarat el.

El a ţinut să reproşeze acoperirea mediatică a evenimentului, calificându-o „o ruşine absolută”.

JD Vance a părut, în anumite momente, să ridice tonul şi a susţinut că retorica intensificată în jurul acestui eveniment „pune în pericol în fiecare zi agenţii de aplicare a legii”.

El a afirmat, de asemenea, că victima „se afla acolo pentru a interfera cu o operaţiune legitimă de aplicare a legii în Statele Unite ale Americii”. Vance a continuat afirmând că ea „făcea parte dintr-o reţea mai largă de stânga care avea ca scop atacarea, blocarea, agresarea şi împiedicarea agenţilor ICE să-şi facă treaba”, fără a furniza dovezi în sprijinul afirmaţiilor sale.

VP VANCE: "What that headline leaves out is the fact that that very ICE officer nearly had his life ended, dragged by a car six months ago, 33 stitches in his leg. So you think maybe he's a little bit sensitive about somebody ramming him with an automobile?"



Casa Albă afirmă că întreaga administraţie susţine „pe deplin” ICE

Comentariile sale vin în contextul în care anchetele federale şi locale privind incidentul abia au început, notează CNN.

Vicepreşedintele JD Vance l-a apărat cu înverşunare pe agentul ICE care a deschis focul asupra femeii: „Preşedintele susţine ICE. Eu susţin ICE. Noi susţinem toţi agenţii noştri de aplicare a legii”.

La rândul său, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi că întreaga administraţie Trump susţine „pe deplin” ICE şi a condamnat ceea ce ea a numit „mişcarea sinistră de stânga” care s-a răspândit în toată ţara. „Preşedintele Trump şi întreaga sa administraţie susţin pe deplin eroii şi eroinele ICE”, a spus Leavitt.

„Incidentul mortal care a avut loc ieri în Minnesota s-a produs ca urmare a unei mişcări sinistre de stânga mai ample, care s-a răspândit în toată ţara noastră, unde curajoşii noştri oameni ai legii sunt supuşi unor atacuri organizate”, a acuzat ea.

Comentariile sale şi ale lui Vance reflectă în mare măsură ceea ce au declarat Casa Albă şi administraţia în orele care au urmat după ce miercuri un agent ICE a împuşcat mortal o femeie în Minneapolis.

Tensiunile cresc. FBI blochează ancheta autorităților statale

Ca urmare a acestui incident, tensiunile dintre oficialii democraţi din Minnesota şi autorităţile federale s-au adâncit joi. Victima era cetăţean american, o mamă de 37 de ani, cu trei copii. Ea a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de Imigrări al SUA, un incident care a atras condamnarea oficialilor locali şi a stârnit proteste pe scară largă în stat şi nu numai, relatează și Reuters.

Oficialii statului şi cei federali au oferit relatări complet diferite despre incidentul în care un agent neidentificat al ICE a împuşcat-o pe cetăţeana americană Renee Nicole Good într-un cartier rezidenţial din Minneapolis.

Biroul de Investigaţii Criminale din Minnesota (BCA) a declarat joi că iniţial a convenit cu FBI-ul să efectueze o anchetă comună asupra evenimentului, dar agenţia federală „şi-a schimbat direcţia” şi a preluat controlul exclusiv asupra anchetei. Decizia, potrivit comisarului BCA Drew Evans, înseamnă că biroul statal nu va mai avea acces la probele de la faţa locului, la materialele cazului sau la interviurile cu martori.

„Ca urmare, BCA s-a retras cu regret din anchetă”, a declarat Evans.

Keith Ellison, procurorul general democrat al statului, a declarat pentru CNN că decizia FBI este „extrem de îngrijorătoare” şi că autorităţile statale pot ancheta cu sau fără cooperarea guvernului federal. El a adăugat că probele pe care le-a văzut, inclusiv unele care nu au fost încă făcute publice, indică posibilitatea formulării de acuzaţii la nivel statal.

Secretarul Departamentului de Securitate Internă al SUA (DHS), Kristi Noem, a declarat reporterilor din New York că BCA nu a fost „eliminată”, ci nu are jurisdicţie.

Guvernatorul democrat al statului Minnesota, Tim Walz, fost candidat democrat la vicepreşedinţie, a declarat într-o conferinţă de presă că orice anchetă federală care ar fi desfăşurată fără implicarea statului va fi probabil considerată o acţiune de „mușamalizare”.

„Şi spun asta doar pentru că persoanele aflate în funcţii de putere… de la preşedinte la vicepreşedinte şi până la Kristi Noem au emis deja judecăţi şi v-au spus lucruri care sunt în mod verificabil false”, a afirmat el.

Agentul ICE care a împuşcat-o pe Renee Nicole Good se număra printre cei 2.000 de agenţi federali pe care administraţia preşedintelui Donald Trump a anunţat că îi va trimite în zona Minneapolis, în ceea ce Departamentul Securităţii Interne a descris ca fiind „cea mai mare operaţiune DHS din istorie”.

Oficialii DHS, inclusiv Kristi Noem, au apărat deschiderea focului ca fiind autoapărare şi au acuzat-o pe femeia împuşcată că a încercat să lovească agenţii într-un act de „terorism intern”. Primarul din Minneapolis, Jacob Frey, un democrat, a calificat această afirmaţie drept „tâmpenie” şi „o mizerie”, pe baza videoclipurilor filmate de martori oculari ai incidentului, care par să contrazică versiunea guvernului.

Atât Frey, cât şi Walz i-au cerut lui Trump, republican, să retragă agenţii federali din oraş, spunând că prezenţa lor provoacă haos în stradă. Dar New York Times a relatat că administraţia a trimis peste 100 de agenţi suplimentari ai Serviciului Vamal şi de Patrulare a Frontierelor din alte oraşe, în urma împuşcăturilor de miercuri.

Ce arată videoclipurile filmate de martori

Videoclipurile arată doi agenţi mascaţi care se apropiau de maşina lui Good, care era oprită perpendicular pe o stradă din Minneapolis. În timp ce unul dintre agenţi îi ordona lui Good să iasă din maşină şi apuca mânerul uşii, maşina a dat puţin înapoi şi apoi a început să înainteze, virând spre dreapta, într-o aparentă încercare de a părăsi locul incidentului.

Un al treilea agent, care filma scena înainte de a se îndrepta spre partea din faţă a maşinii, a scos arma şi a tras de trei ori în timp ce sărea înapoi, ultimele focuri fiind îndreptate spre geamul şoferului, după ce bara de protecţie a maşinii părea să fi trecut pe lângă corpul său.

Înregistrarea video nu pare să arate că a existat un contact, iar agentul a rămas în picioare, deşi Noem a spus că a fost dus la spital şi externat între timp. Trump a declarat pe reţelele sociale că femeia „a dat cu maşina peste ofiţerul ICE”.

Videos don't lie.



So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away.



Watch closely: she never drove toward an agent.



The agents attempted to aggressively force her out of her car…

Legislaţia din Minnesota permite utilizarea forţei letale de către un agent numai dacă ofiţerul ar considera în mod rezonabil și obiectiv că acest lucru este necesar pentru a-l proteja pe el sau alte persoane de moarte imediată sau vătămări grave. Legislaţia federală are un standard similar.

Proteste în mai multe orașe din SUA

Împuşcăturile au pus oraşul în alertă, mii de oameni ieşind în stradă pentru a protesta. Joi dimineaţă, sute de demonstranţi s-au adunat la o clădire federală în care se află un tribunal pentru imigranţi, scandând „ruşine” şi „crimă” la adresa ofiţerilor federali înarmaţi şi mascaţi, dintre care unii au folosit gaze lacrimogene şi spray cu piper împotriva protestatarilor.

Protestele au continuat sau au fost planificate şi în alte oraşe, inclusiv New York, Chicago, Seattle, Los Angeles şi Philadelphia.

Guvernatorul Tim Walz a pus Garda Naţională a statului în stare de alertă, iar şcolile publice din Minneapolis au fost închise joi şi vineri ca măsură de precauţie.

Proteste anti-ICE în SUA: Credit foto: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Renee Nicole Good avea o fiică de 15 ani şi doi fii în vârstă de 12 şi 6 ani, potrivit Washington Post. Ea a absolvit Universitatea Old Dominion din Virginia în 2020, a confirmat într-o declaraţie preşedintele universităţii, Brian Hemphill. „Acesta este încă un exemplu clar că frica şi violenţa au devenit, din păcate, ceva obişnuit în ţara noastră”, a spus Hemphill. „Fie ca viaţa lui Renee să ne amintească ce ne uneşte: libertatea, iubirea şi pacea”.

În timpul studiilor la ODU, ea a câştigat un premiu de poezie pentru studenţi, potrivit unei postări pe Facebook din 2020 a departamentului de engleză al universităţii, care o descria ca fiind originară din Colorado Springs, Colorado.

Mama lui Good a declarat pentru Minnesota Star Tribune că fiica ei era „plină de compasiune” şi nu era genul de persoană care să se confrunte cu agenţii ICE.

Operaţiunea din Minnesota, parte a campaniei naţionale a lui Trump împotriva migranţilor, a fost organizată şi ca răspuns la o anchetă cu conotaţii politice în legătură cu acuzaţii de fraudă împotriva unor organizații non-profit din Minnesota din comunitatea somaleză. Trump i-a atacat pe somalezi şi pe somalezii americani din Minnesota, numindu-i „gunoaie”.