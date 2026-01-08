Administrația Trump suplimentează numărul agenților ICE în Minnesota. Primarul din Minneapolis le ceruse să plece „dracului” din oraș

Administraţia Trump va desfăşura peste 100 de agenţi ai Agenţiei americane de protecţie a frontierelor (ICE) în statul Minnesota după ce o femeie de 37 de ani a fost împuşcată mortal de un agent al Serviciului de imigrare, relatează joi New York Times, transmite Agerpres.

Agenţii vor fi „redirecţionaţi de la operaţiuni din Chicago şi New Orleans iar prezenţa lor ar urma să dureze până duminică”, scrie cotidianul, citând documente pe care le-a obţinut.

Sute de persoane s-au adunat joi dimineaţă în faţa unei clădiri din Minneapolis, unde au fost întâmpinaţi de numeroşi poliţişti înarmaţi, pentru a protesta împotriva circumstanţelor în care a murit femeia de 37 de ani.

Scurte ciocniri au avut loc între manifestanţi şi poliţişti şi cel puţin două persoane au fost arestate, potrivit unui fotoreporter al AFP.

Scandând „Afară cu ICE acum!”, manifestanţii contestă versiunea oficială de legitimă apărare susţinută de Donald Trump şi de administraţia sa. Potrivit guvernului american, femeia de 37 de ani ar fi încercat să lovească cu maşina agenţi ai Serviciului de imigrare.

Versiunea oficială este puternic contestată de autorităţile locale, între care şi guvernatorul democrat Tim Walz.

„Dorinţa de a coborî în stradă pentru a protesta şi a denunţa până în ce punct greşeşte această administraţie este, în acest moment, o datorie patriotică – dar acest lucru trebuie făcut în deplină siguranţă”, a spus el miercuri seară.

Victima, Renée Nicole Good, avea trei copii şi era cetăţeană a SUA. Mai multe afişe cu ea, în care apare blondă şi surâzătoare, au fost difuzate în Minneapolis, cu mesajul „asasinată de ICE”.