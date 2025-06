VIDEO „Teroare”: Rușii au lovit o maternitate din orașul Odesa și au lansat un atac prelungit asupra Kievului. Nori de fum deasupra capitalei Ucrainei

Rusia a lansat un nou atac pe scară largă cu drone asupra Ucrainei, ucigând o persoană și provocând pagube extinse în Kiev, și lovind o maternitate în orașul Odesa din sudul țării, au declarat marți dimineață oficialii regionali citați de Reuters.

Loviturile nocturne au urmat celui mai amplu atac cu drone al Rusiei asupra Ucrainei, desfășurat luni. Moscova afirmă că acestea sunt parte dintr-o intensificare a operațiunilor pe care le-a descris drept măsuri de represalii pentru recentele atacuri îndrăznețe ale Kievului împotriva bazelor aeriene strategice din Rusia.

În portul sudic Odesa, un „atac masiv” cu drone desfășurat peste noapte a vizat o clădire de urgențe medicale și o maternitate, precum și clădiri rezidențiale, a declarat pe Telegram guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Un bărbat de 59 de ani a fost ucis în atacul asupra unei zone rezidențiale, iar patru persoane au fost rănite, însă pacienții și personalul au fost evacuați în siguranță din maternitate, a precizat Kiper.

Acesta a publicat fotografii cu geamuri sparte, aparent într-o unitate medicală, și cu fațade deteriorate ale mai multor clădiri.

Atac aerian prelungit al Rusiei asupra Kievului: „Nu poți frânge ucrainenii prin teroare”

Oficialii din Kiev au declarat marți că cel puțin patru persoane au fost spitalizate în urma atacurilor care au durat ore întregi și au afectat șapte din cele zece districte ale capitalei ucrainene.

„Nu poți frânge ucrainenii prin teroare”, a transmis Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, într-un mesaj publicat pe Telegram după atacuri.

Alarmele aeriene din Kiev și din majoritatea regiunilor Ucrainei au durat cinci ore, până în jurul orei 5 dimineața, potrivit forțelor armate ale Ucrainei.

„O noapte dificilă pentru toți,” a scris pe Telegram Timur Tkacenko, șeful districtului militar al Kievului. „Pe tot parcursul nopții, inamicul a terorizat neîncetat Kievul cu drone de atac. Ținta au fost infrastructura civilă și locuitorii pașnici ai orașului”.

Incendii în capitala Ucrainei

Atacul a provocat incendii în diferite locuri ale orașului, inclusiv în zone rezidențiale, potrivit oficialilor locali. Martori ai agenției Reuters au relatat că au auzit și au văzut numeroase explozii puternice care au zguduit orașul și au luminat cerul nopții.

Fotografii și înregistrări video publicate pe canale de Telegram arătau fum dens ridicându-se în întuneric din diferite părți ale Kievului.

Moscova a intensificat semnificativ ritmul atacurilor asupra Ucrainei după ce Kievul a lovit bombardiere strategice aflate pe baze aeriene din interiorul Rusiei, pe 1 iunie. Moscova a mai acuzat Kievul de exploziile de pe două poduri din aceeași zi, care au ucis șapte persoane și au rănit numeroase altele.

Atacurile au loc în ciuda presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra ambelor părți pentru a avansa către o soluționare a războiului. Moscova și Kievul au revenit la negocieri pentru prima dată după mai bine de trei ani, însă, în afară de un acord privind schimbul de prizonieri de război, nu s-au înregistrat progrese concrete.

Pe lângă roiurile de drone și rachete lansate în ultimele zile, Rusia a avansat și pe frontul de est al Ucrainei, afirmând marți că a cucerit noi teritorii în regiunea Dnipropetrovsk.