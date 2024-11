VIDEO Ucraina lovește hotărât uzina chimică rusă Aleksinski, care produce praf de pușcă, muniție și arme / O nouă explozie a avut loc

Un atac cu drone al ucrainenilor asupra Uzinei chimice Aleksinski din regiunea Tula din Rusia a deteriorat o unitate de producție a prafului de pușcă și a oprit producția, relatează Ukrainska Pravda.

Ukrainska Pravda scrie, citând surse, că cel puțin 13 drone au zburat peste uzina chimică peste noapte. Din cauza emisiilor, de la atelierul de producere a prafului de pușcă iese fum portocaliu.

Russian media report that Aleksin Chemical Plant continues burning. The plant, which produces gunpowder and munitions for the Russian military, has been shut down, and personnel have been evacuated.



The thick orange smoke seen rising from the factory in the video is likely of a… https://t.co/ViM8LQmFFK pic.twitter.com/vMAPXi1YMb