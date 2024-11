VIDEO Un avion rusesc cu zeci de pasageri la bord a luat foc la aterizarea în Antalya, Turcia. Aeronava venea din Soci, Rusia

Autoritățile din Turcia au anunțat că toți pasagerii au fost evacuați cu succes, că nu există victime și că focul a fost stins, scriu Reuters și Tass.

Motorul unui avion rusesc de pasageri a luat foc după ce a aterizat duminică pe aeroportul Antalya din sudul Turciei, a anunțat ministerul turc al Transporturilor într-un comunicat.

