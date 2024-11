„Ascensiunea lui Călin Georgescu nu e întâmplătoare”. Ce spune sociologul Gelu Duminică despre rezultatele neașteptate la alegerile prezidențiale

Ascensiunea lui Călin Georgescu „nu e întâmplătoare”, consideră sociologul Gelu Duminică, care comentează într-o scurtă postare pe Facebook rezultatele neașteptate din primul tur al alegerilor prezidențiale. Duminică afirmă că „lehamitea față de clasa politică actuală e foarte mare” și, „în lipsa unor „politicieni” care se poartă ca niște lideri (unificatori), oamenii vor caută „salvatori””.

De precizat că rezultatele parțiale oficiale furnizate până la această oră îl plasează pe primul loc pe candidatul independent Călin Georgescu, în fața liderului PSD Marcel Ciolacu.

„Nu poporul „e de vină”, ci liderii care și-au bătut joc de el. De mult prea mulți ani, „partidele democratice” s-au îndepărtat de agenda cetățeanului simplu care s-a simțit din ce în ce mai abandonat. Zilele trecute atrăgeam atenția asupra discursului strident pe care susținătorii îl foloseau pentru a-i pune în cea mai buna imagine (chipurile) pe ai lor candidați. Am atras atenția că acest ton, dublat de imaginea de 2 lei a politicianului român, nu ajută cu nimic, ba chiar din contra. Și că indepartează parte din electorat. Am fost înjurat și jignit chiar de cei care se consideră „apărători ai democrației”. Că am și eu dreptatea mea, se vede în cifrele actuale”, a scris Gelu Duminică, duminică noapte, pe pagina sa de Facebook.

„Ascensiunea dlui Georgescu nu e întâmplătoare: În lipsa unor „politicieni” care se poartă ca niște lideri (unificatori), oamenii vor caută „salvatori”. Lehamitea față de clasa politică actuală e foarte mare și modul ăsta agresiv de a face politică nu (mai) ajută pe nimeni. Și nici marota „X e singura soluție”, pentru că oamenii vor găsi o alta. Care nu e X”, explică sociologul.

„E nevoie de mult mai mult echilibru, generat de o înțelegere profundă a României reale și diverse. Și de oameni noi în politică. De nu vom face asta repede, lucrurile vor arăta și mai rău. Pentru noi și pentru toți cei care ne urmează”, conchide Gelu Duminică.