VIDEO Un avion s-a prăbușit într-o populară destinație turistică din Brazilia. Cei 10 oameni aflați la bord nu au supraviețuit

Un avion de mici dimensiuni cu 10 persoane la bord s-a prăbușit duminică, lovind mai multe magazine, în centrul orașului turistic Gramado din sudul Braziliei, au anunțat oficiali din domeniul apărării civile, iar informațiile inițiale indică faptul că nu există supraviețuitori, scrie Reuters.

„Din păcate, informațiile inițiale indică faptul că pasagerii aeronavei nu au supraviețuit”, a transmis guvernatorul Eduardo Leite, într-o postare pe platforma de socializare X.

A small plane crashed in Gramado, Brazil, today, killing all 10 people on board the aircraft. The aircraft struck a building. The resulting fire left at least 15 others injured, mostly from smoke inhalation. pic.twitter.com/WkyI7PNY8r

Potrivit biroului de securitate publică din statul Rio Grande do Sul, cel puțin 15 persoane au fost transportate la spitalul din oraș, majoritatea fiind afectate de inhalarea fumului cauzat de incendiul declanșat în urma accidentului.

Avionul ar fi lovit mai întâi coșul de fum al unei clădiri, apoi etajul al doilea al unei case, înainte de a se prăbuși pe magazin de mobilă, au precizat autoritățile. De asemenea, resturile au lovit și un restaurant din apropiere.

Breaking news! 🚨💥 A plane carrying 10 people has crashed into multiple buildings in Gramado, Brazil. Sadly, the Governor of Rio Grande do Sul reports no survivors 🙏😞.



Thoughts are with the families and loved ones affected by this tragedy 💔 pic.twitter.com/vU4siberUd