VIDEO Un lunetist ucrainean din forțele speciale a atacat un grup de soldați ruși care încerca un asalt în Kursk și a rămas fără blindate

Un clip publicat pe rețelele de socializare de forțele speciale ale armatei ucrainene arată, potrivit acestora, distrugerea unui grup de infanteriști ruși care încercau un asalt pe timp de noapte în regiunea rusă Kursk.

Imaginile dezvăluie o înfruntare, ca urmare a ceea ce pare a fi o ambuscadă în care au căzut soldați ai Federației Ruse, care încearcă să elibereze frontul din Kursk, unde ucrainenii au atacat suprinzător și rezistă. Mai întâi, rușii au rămas fără cele două transportoare blindate BTR-82A în care se aflau după ce acestea au trecut peste mine sau au fost lovite de ucraineni cu drone sau lansatoare portabile.

După ce blindatele au luat foc, infanteriștii ruși care încercau să fugă au fost luați în primire de un lunetist al forțelor speciale ucrainene.

În imaginile dure publicate pe rețeaua X, se vede cum soldații sunt luați la țintă de lunetist pe câmp și cad unul câte unul sub gloanțele acestuia.

Ukrainian SOF sniper has destroyed a group of russian infantry in Kursk region.



Full episode of the ambush soon. pic.twitter.com/T836B8y3ac