VIDEO Viktor Orban, cu caschetă de husar la sosirea în România. „Cer darul înțelepciunii de la Sfântul Duh pentru el”

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns joi seara în România și a fost întâmpinat, la Băile Tușnad, unde va participa la Universitatea de Vară „Tusvanyos”, de József Mihály, căpitanul Asociației tradiționale a Husarilor din Vlahița, care i-a oferit o caschetă militară tradițională, pe care și-a pus-o pe cap. Vineri, liderul de la Budapesta va veni la București, unde avea o întâlnire informală cu Marcel Ciolacu.

Viktor Orban a postat pe pagina de Facebook imagini de la sosirea sa la Băile Tușnad, unde a fost întâmpinat de un grup de persoane, între care căpitanul Asociației tradiționale a Husarilor din Vlahița.

Husarii erau ostaşii din cavaleria maghiară medievală, folosiţi în luptele împotriva invaziei otomane. Prima divizie a fost înfiinţată de regele Ungariei Matei Corvin, având drept model cavaleria uşoară a balcanicilor. Husarii au devenit un simbol important în istoriografia maghiară.

Anul trecut, când președintele Klaus Iohannis a mers în vizită oficială în Ungaria pentru a se întâlni cu președintele Katalin Novák la Palatul Sándor din Budapesta, onorul a fost dat de către militarii unguri, flancaţi de Garda de husari călare. De altfel, costumul militar de husar joacă un rol semnificativ în campaniile de imagine ale lui Viktor Orban.

„Cer darul înțelepciunii de la Sfântul Duh pentru el”

József Mihály, căpitanul Asociației tradiționale a Husarilor din Vlahița, a spus că Viktor Orban a devenit membru onorific al asocieției.

„Urez bun venit prim-ministru al națiunii! Cer darul înțelepciunii de la Sfântul Duh pentru el, pentru toate deciziile pe care le are de luat, ca să poată conduce națiunea în spiritul iubirii față de Dumnezeu, familie și țară! Fiindcă, precum o nație are vatră, așa are și națiunea patrie, de țara ungurească fiind vorba în cazul de față. Să aibă zilele binecuvântate de bunul Dumnezeu prin intermedierea Sfintei Fecioare de la Șumuleu. Deoarece – deja – a servit timp de cinci ani, și din iubire de patrie a luat calificativul excelent, la fel ca din iubirea față de țară și conducerea națiunii, am decis să îl admitem – în rândul nostru, al husarilor – ca membru de onoare”, au fost cuvintele cu care premierul ungar a fost întâmpinat.

Venirea lui Orban în România, pe fondul unui conflict cu Bruxellesul

Viktor Orbán a venit în România pentru a participa sâmbătă la Universitatea de Vară „Tusvanyos”, acolo unde va ține un discurs, așa cum obișnuiește în fiecare an.

Vineri, prim-ministrul ungar se va întâlni cu premierul Marcel Ciolacu, la București, la Vila Lac. Ultima întâlnire a celor doi a avut loc în aprilie anul acesta. Premierul Ciolacu a discutat, atunci, la Palatul Victoria, cu omologul ungar Viktor Orban despre priorităţile preşedinţiei ungare a Consiliului Uniunii Europene, conform News.ro.



Universitatea de Vară „Tusvanyos” este un eveniment organizat anual la Băile Tușnad, din 1990. Aproximativ o mie de invitaţi vor participa la cele 500 de programe ale Universităţii de Vară „Tusvanyos”, de la Băile Tuşnad.

La ediția trecută a evenimentului, Viktor Orban a declarat că MAE român i-a stabilit ce are voie și ce nu să vorbească. Ulterior, Ungaria a anunțat că MAE i-a convocat ambasadorul la București după declarațiile făcute de Viktor Orban la Tușnad.

De menționat că venirea lui Viktor Orban în România are loc în contextul în care Budapesta este criticată dur la Bruxelles, dar și de mai multe țări europene, pentru „misiunea de pace” care a inclus vizite la Moscova și Beijing.

Ungaria, ţară care deţine în prezent preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a fost puternic criticată pentru întâlnirile lui Orban cu preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi Chinei, Xi Jinping, în primele zile ale lunii iulie.

Budapesta apără acel turneu, care a inclus apoi o întâlnire între Orban şi candidatul republican Donald Trump în Statele Unite, şi îl prezintă drept o „misiune de pace”, în ciuda faptului că nu fusese convenită anterior cu restul partenerilor UE, aminteşte agenția EFE.

Orban a declarat că va continua să lupte pentru pace în Ucraina atât timp cât ţara sa deţine preşedinţia semestrială a UE, adică până la sfârşitul lunii decembrie.

Comisia Europeană a anunţat săptămâna trecută că, din cauza călătoriilor „fără mandat” ale lui Orban, nu îşi va trimite comisarii la întâlnirile informale care au loc în Ungaria în timpul preşedinţiei deţinute de ţara central-europeană.

Washingtonul a spus și el luna aceasta că este „preocupat” de vizita premierului ungar în China şi consideră că aceasta „nu este constructivă” pentru eforturile de a se ajunge la o „pace justă” în Ucraina.