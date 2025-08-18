VIDEO Volodimir Zelenski, pus în dificultate de Donald Trump pe tema organizării de alegeri în Ucraina. Răspunsul liderului de la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, luni, în cadrul declarațiilor făcute în Biroul Oval al Casei Albe, că este deschis posibilității de a fi organizate alegeri în țara sa dacă războiul cu Rusia se sfârșește și un astfel de scrutin se poate desfășura în siguranță, transmite Reuters.

Volodimir Zelenski s-a deplasat luni la Washington pentru discuțiile organizate de președintele american Donald Trump cu omologul său ucrainean și liderii europeni pentru o posibilă încheiere a războiului din Ucraina. Șeful Casei Albe a vorbit vineri cu omologul său rus, Vladimir Putin, și a precizat că va avea o convorbire cu el și după întrevederile de luni.

Întrebat despre disponibilitatea sa de a organiza alegeri în Ucraina, o problemă adusă în discuție de Donald Trump în mai multe rânduri, Zelenski a spus: „Da, desigur, suntem deschiși alegerilor, da. Trebuie să asigurăm siguranța în circumstanțe și puțin trebuie să lucrăm în parlament pentru că în timpul războiului nu poți avea alegeri”.

Președintele Ucrainei a adăugat că este necesar un armistițiu în război astfel încât ucrainenii să aibă posibilitatea de a organiza alegeri legale, deschise și democratice.

În Ucraina, alegerile sunt suspendate în prezent în baza legii marțiale.

Cei doi lideri au fost politicoși pe tot parcursul declarațiilor de presă pe care le-au făcut în Biroul Oval al Casei Albe, spre deosebire de întâlnirea lor tensionată din februarie, însă Donald Trump l-a pus la un moment dat în dificultate.

Liderul american l-a întrerupt pe omologul ucrainean, afirmând: „Deci spui că în timpul războiului nu poți avea alegeri?”.

Zâmbind, Donald Trump a continuat: „Deci, dați-mi voie să spun că peste trei ani și jumătate – vrei să spui că dacă se întâmplă să fim în război cu cineva nu vor mai fi alegeri?”.

Zelenski a râs și i-a răspuns: „Nu, nu”.