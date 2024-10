VIDEO Xi și Putin sunt de părăre că lumea este „împletită cu haosul”, dar prietenia Rusiei cu China contribuie la „o ordine mondială justă”

Președintele chinez Xi Jinping i-a spus omologului său rus, Vladimir Putin, că situația internațională este cuprinsă de haos, dar că parteneriatul strategic al Beijingului cu Moscova a fost o forță pentru stabilitate în mijlocul celor mai semnificative schimbări observate într-un secol, relatează Reuters.

Cei doi lideri au discutat despre Ucraina și alte probleme globale în timpul unei întâlniri în marja summitului BRICS din Kazan, a declarat marți, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Ei au reconfirmat parteneriatul strategic puternic și au conturat planuri de cooperare în viitor, a adăugat Peskov.

Xi și Putin au promis în mai o „nouă eră” a parteneriatului între cei mai puternici doi rivali ai Statelor Unite, pe care i-au prezentat drept un hegemon agresiv din Războiul Rece, care seamănă haos în întreaga lume.

„În prezent, lumea trece prin schimbări nevăzute într-o sută de ani, situația internațională este împletită cu haosul”, i-a spus Xi lui Putin în orașul rus Kazan, la deschiderea summitului BRICS.

„Dar cred cu tărie că prietenia dintre China și Rusia va continua timp de generații, iar responsabilitatea marilor țări față de poporul lor nu se va schimba”.

NOW – Putin and Xi shake hands and share smiles at BRICS summit in Russia.pic.twitter.com/2DcTiXXIr6