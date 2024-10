VIDEO Zelenski insistă în legătură cu „implicarea reală” a Coreei de Nord în război şi sugerează că mai sunt şi alte state care ajută Rusia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus luni seară, în discursul video către naţiune, că a fost informat de serviciile de spionaj ale ţării despre intenţiile Rusiei pentru această toamnă şi iarnă şi despre „implicarea reală” a Coreei de Nord în război, menţionând că sunt şi alte state care „din păcate investesc în prelungirea războiului”, citează News.ro. Zelenski a mai anunţat că există deja un milion de drone care au fost achiziţionate de Kiev din bani publici şi livrate pe front.

„A avut loc o reuniune a Înaltului Comandament. Au fost discutate mai multe probleme. Printre cele principale s-a numărat raportul serviciilor de informaţii – Serviciul de Informaţii Externe şi GUR (Direcţia de informaţii a armatei – n.r.) – privind intenţiile ruşilor pentru toamnă şi iarnă. Totul este foarte detaliat: implicarea reală a Coreei de Nord în război; sunt incluse şi relaţiile Rusiei cu alte ţări care, din păcate, investesc în prelungirea războiului”, a anunţat Volodimir Zelenski în discursul său video nocturn.

Cu o seară înainte, tot în discursul către naţiune, Zelenski menţionase pentru prima dată că implicarea Phenianului în război a trecut de nivelul furnizării armelor şi că acum soldaţi nord-coreeni luptă alături de trupele ruse în Ucraina.

El a spus că la reuniune s-a mai discutat despre direcţia politicii externe a Ucrainei şi relaţiile cu partenerii săi, precum şi despre posibilele măsuri care pot ajuta Ucraina să se apere şi să obţină rezultate.

„Am dat sarcini specifice forţelor de apărare, forţelor de securitate, guvernului şi diplomaţilor noştri. Indiferent cine ajută Rusia, vom răspunde cât de dur este necesar pentru a proteja Ucraina. De asemenea, vom lucra cu partenerii noştri pentru a ne asigura că intenţiile Rusiei nu funcţionează”, a spus Zelenski.

„Săptămâna aceasta, vom prezenta tuturor partenerilor din Europa strategia noastră pentru a forţa Rusia să pună capăt acestui război în mod corect”, a mai anunţat preşedintele. El a promis că „planul de victorie” va fi prezentat şi public, odată cu răspunsul primit de la aliaţi.

Pe de altă parte, ca în fiecare intervenţie a sa din ultima vreme, Zelenski a vorbit despre producţia internă de armament. El a anunţat că până în prezent, există deja un milion de drone care au fost achiziţionate pe bani publici şi livrate în prima linie.

„Şi aceasta este doar ceea ce face statul. Există, de asemenea, livrări de la voluntari, de la toţi cei care ne sprijină. Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care fac ca armata noastră să fie avansată tehnologic: tuturor producătorilor ucraineni, întregului nostru sector public şi tuturor partenerilor care investesc în producţia de drone în Ucraina”, a menţionat Zelenski. „Dezvoltarea tehnologică ne ajută să salvăm vieţile soldaţilor noştri”, a adăugat el.

Kievul şi-a sporit în ultima jumătate de an atacurile cu drone asupra teritoriului rus, ţintind cu precădere depozite de carburanţi, aerodromuri şi nave militare, pe motiv că în felul acesta opreşte aprovizionarea şi locul de unde sunt lansate atacurile asupra teritoriului ucrainean.

Today, Deputy Prime Minister Stefanishyna delivered a report on negotiations held in Washington and other capitals at the team level, focused on the geopolitical component of the Victory Plan.



Our military continues working closely with partners on the military aspects of the… pic.twitter.com/As44a41GDz