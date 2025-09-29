Viktor Orban, despre acuzațiile că drone ungare au încălcat spațiul Ucrainei: „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”

Prim-ministrul ungar Viktor Orban, în timpul unei conferințe de presă comune cu președintele rus Vladimir Putin, după întâlnirea lor de la Kremlin. Moscova - 5 iulie 2024 (Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Premierul ungar Viktor Orban a declarat din nou că Ucraina nu este suverană și a minimalizat acuzațiile că drone de recunoaștere probabil ungare au încălcat spațiul aerian ucrainean, scrie AFP, citată de Agerpres.

„Faptul că două, trei sau patru drone ungare au trecut sau nu frontiera nu este o problemă”, a declarat Viktor Orban, într-un podcast moderat de purtătorul de cuvânt al partidului său, potrivit France Presse.

Premierul ungar spune că „tinde să-l creadă pe ministrul său” al apărării Kristof Szalay-Bobrovniczky, care a spus că acuzațiile Ucrainei „sunt total nefondate”. „Să zicem că au zburat câţiva metri în ţară, şi ce dacă?”, a adăugat Orban.

Kievul ar trebui mai degrabă să se îngrijoreze de „dronele ruseşti de la frontiera sa estică”, a mai spus premierul ungar. „Ucraina nu este o ţară independentă şi suverană, noi suntem cei care o menţinem pe linia de plutire, deci nu ar trebui să se comporte ca şi cum ar fi”, a declarat şeful guvernului ungar. Dacă „Occidentul ar decide mâine să nu-i mai acorde niciun forint, Ucraina s-ar prăbuşi”, a completat el.

Nu este prima oară când Orban neagă suveranitatea Ucrainei. El a spus de mai multe ori, de-a lungul timpului, că Ucraina nu este o țară suverană din moment ce nu poate lupta împotriva Rusiei fără sprijinul Occidentului.

Declarațiile lui Viktor Orban vin în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri că Ucraina suspectează Ungaria că a efectuat zboruri cu drone de recunoaştere în spaţiul său aerian. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a raspuns acuzațiilor, afirmând că Zelenski „începe să-și piardă mințile”. Ulterior, armata ucraineană a publicat în noaptea de vineri spre sâmbătă două hărți cu ceea ce spune că este traseul unei drone care i-a încălcat spațiul aerian.