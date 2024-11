„Palatul Împăratului”: Guvernul va desecretiza joi actul prin care s-a repartizat vila din Aviatorilor

Guvernul va desecretiza joi hotărârea de guvern semnată de fostul premier liberal Nicolae Ciucă prin care controversata vilă din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 s-a repartizat cu destinația de reședință pentru „foști președinți ai României”, au declarat miercuri seara, pentru HotNews.ro, surse guvernamentale. Actul desecretizat va fi publicat joi în Monitorul Oficial, au mai precizat sursele.

Guvernul are în analiză pe agenda ședinței de joi un „proiect de hotărâre privind declasificarea unui act normativ”, însă în informarea oficială nu există alte detalii.

Ciolacu: „Cunosc absolut tot”

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat luni că nu poate oferi informaţii despre vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, deoarece anumite documente sunt încă secretizate.

Liderul PSD a precizat, într-o conferinţă de presă susţinută la Ambasada României de la Paris, că va pune la dispoziţia opiniei publice informaţiile referitoare la devizul total al lucrărilor, după ce va fi parcurs tot traseul necesar în vederea desecretizării, informează Agerpres.

„Eu nu pot să fiu, iarăşi, ipocrit. E normal că cunosc. Sunt primul-ministru (sic!) al României. Am lucruri pe care am dreptul să le spun, lucruri pe care nu am dreptul să le spun. Am văzut mizeria care se aruncă împotriva domnului Neacşu. Nu poţi să fii atât de mojic să nu îţi asumi lucruri pe care le faci când eşti prim-ministru”, a spus Ciolacu.

Prim-ministrul s-a referit la discuțiile legate de vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează și RA-APPS, despre care au apărut informații că este cel care a redactat hotărârea de Guvern de secretizare. Ciolacu fusese întrebat, săptămâna trecută, de ce a cerut desecretizarea cheltuielilor cu această vilă secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, și nu vicepremierului Neacșu.

„Această funcţie de prim-ministru trebuie să o iei şi cu bunele şi cu relele ei. Cum o iau şi eu şi vă dau explicaţii dumneavoastră. Câteodată mai sunt supărat, câteodată mai sunt obosit, câteodată sunt mai liniştit, ca acum, când vin de la Biserică, dar trebuie să îţi asumi deciziile când ai ajuns un om de stat la o asemenea funcţie. Cunosc absolut tot. Nu am dreptul să spun, fiindcă anumite documente sunt încă secretizate. Nu cunosc devizul total. Îmi cereţi, o să îl cer secretarului general, care îl va cere la RA-APPS (Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat, n.r.) şi vi-l va pune la dispoziţie. Desecretizarea cu parcursul ei…”, a adăugat premierul.

Scandalul celor două vile de protocol

Pe 31 octombrie, la 8 luni după ancheta Recorder despre „Palatul Împăratului”, liderul PSD a anunțat că i-a cerut secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, să înceapă procedura de desecretizare a cheltuielilor făcute de RA-APPS la vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86.

„Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate”, a spus, la acel moment, premierul.

Întrebat dacă are semnale că Administrația prezidențială va cere la RA-APPS o locuință de protocol pentru Klaus Iohannis, după terminarea mandatului de președinte, Ciolacu a răspuns: „Nu am nicio informație. Am aceleași informații pe care le aveți și dumneavoastră”.

Ulterior în cursul zilei de 31 octombrie, liderul PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat că îl bucură faptul că Marcel Ciolacu a cerut să fie desecretizate cheltuielile de la vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor și că îl încurajează să dezvăluie publicului mai multe informații despre imobilele pe care le administrează RA-APPS.

Președintele PNL l-a provocat însă pe premier să ofere informații și despre alte vile ale statului român. „Tot în spiritul transparenței, mai sunt și alte teme pe care publicul merită să le știe: Lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor vilei RA-APPS din strada Cucu Starostescu nr. 6. Sunt sigur că domnul Ciolacu nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2. Lista tuturor vilelor RA-APPS şi a beneficiarilor care locuiesc în aceste vile”, a scris candidatul PNL la președinție, într-o postare pe Facebook.



După doar o zi, Secretariatul General al Guvernului a anunțat că cheltuielile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86 depășesc 13,8 milioane de lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro.



Guvernul a venit apoi și cu precizări legate de vila din strada Cucu Starostescu nr. 6, fără a indica însă lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor acestui imobil, așa cum ceruse Nicolae Ciucă.

„Ca urmarea a solicitării premierului Marcel Ciolacu, Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat informează că din noiembrie 2021 până în prezent la imobilul din Strada Cucu Starostescu nr. 6, administrat de regie, au fost făcute investiții ce au constat doar în montarea unei centrale termice pe gaz (100 kw). Valoarea lucrărilor este de 59.272 lei. De asemenea, prim-ministrul a cerut Serviciului de Protecție și Pază evidența vizitatorilor/invitaților care au avut acces în imobilul RAAPPS din Strada Cucu Starostescu nr. 6. Potrivit răspunsului primit, la nivelul SPP nu există o evidență a vizitatorilor/invitaților care au acces în reședințele demnitarilor aflați în competență”, a transmis Guvernul, într-un comunicat.

Lucrările de la vila de pe Bulevardul Aviatorilor din București, o zonă exclusivistă a Capitalei, au intrat în atenția publică după o investigație făcută de Recorder în luna februarie 2024.

Clădirea aparține Regiei Autonome a „Administrării Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) și lucrările de renovare și amenajare se ridică la costuri de 7 milioane de euro, scriau la vremea respectivă jurnaliștii de la Recorder.

Însă numele familiei care va beneficia de pe urma acestor lucrări nu a fost dezvăluit.



Toate indiciile anchetei despre vila care a fost sediu al Partidului Național Liberal duceau către un singur nume: Klaus Iohannis, care își încheie cel de-al doilea mandat în luna decembrie.