Au fost desecretizate costurile pentru renovarea vilelor din Aviatorilor nr. 86 și din Starostescu nr. 6 / Locatarii rămân la secret

Cheltuielile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, administrată de Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) depășesc 13,8 milioane de lei (fără TVA), echivalentul a aproximativ 2,8 milioane de euro, potrivit informațiilor publicate vineri de Secretariatul General al Guvernului.

UPDATE 14:50 Guvernul a venit cu noi precizări legate de vila din strada Cucu Starostescu nr. 6, fără a indica însă lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor acestui imobil, așa cum ceruse liderul PNL Nicolae Ciucă. Redăm mai jos aceste informații:

„Ca urmarea a solicitării premierului Marcel Ciolacu, Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat informează că din noiembrie 2021 până în prezent la imobilul din Strada Cucu Starostescu nr. 6, administrat de regie, au fost făcute investiții ce au constat doar în montarea unei centrale termice pe gaz (100 kw). Valoarea lucrărilor este de 59.272 lei.

De asemenea, prim-ministrul a cerut Serviciului de Protecție și Pază evidența vizitatorilor/invitaților care au avut acces în imobilul RAAPPS din Strada Cucu Starostescu nr. 6. Potrivit răspunsului primit, la nivelul SPP nu există o evidență a vizitatorilor/invitaților care au acces în reședințele demnitarilor aflați în competență”, se arată în comunicatul Guvernului.

În privința cheltuielilor pentru reabilitarea și modernizarea vilei din Bulevardul Aviatorilor nr. 86, Secretariatul General al Guvernului a făcut vineri următoarele precizări:

Un aspect extrem de important și relevant în decizia de a efectua lucrări de reabilitare și modernizare este acela că imobilul se află în zonele construite protejate nr. 14 și nr. 55 și în zona de protecție monument A – Parcul Herăstrău. Pentru a putea efectua orice fel de lucrare a fost nevoie de obținerea avizului Comisiei zonale a monumentelor istorice București. De asemenea, având în vedere normativele în construcții actualizate și în vigoare la acest moment, au fost necesare și obligatorii lucrări de consolidare la structura de rezistență a clădirii pentru a mări capacitatea portantă a acesteia, respectiv – stâlpi, grinzi și planșee prin returnare sau după caz placare cu fibră sau benzi de carbon și lucrări de integrare elemente structurale în structura existentă a imobilului. Având în vedere cele de mai sus, în concordanță cu lucrările necesare, a fost nevoie și de refacerea sistemului de instalații care să corespundă siguranței electrice și energetice a clădirii. Totodată, au fost efectuate lucrări la arhitectura clădirii, finisaje interioare și exterioare, în conformitate cu prevederile menționate la punctul 1.

Ciolacu a cerut desecretizarea costurilor la 8 luni după ancheta Recorder despre „Palatul Împăratului”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi că i-a cerut secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, să înceapă procedura de desecretizare a cheltuielilor făcute de Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) la vila din Bulevardul Aviatorilor nr. 86.

„Românii au dreptul să știe ce cheltuieli s-au făcut acolo și dacă este adevărat că această locuință a fost repartizată președintelui Klaus Iohannis. Am văzut că președintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat că nu are o problemă cu desecretizarea tuturor actelor legale în această privință. De aceea, sunt convins că le va cere tuturor colegilor săi din Guvern să acționeze cu onoare, respect și predictibilitate”, a declarat prezidențiabilul PSD.

„Am pornit cu sfinții întâi”. Cum explică Ciolacu de ce nu i-a cerut direct lui Marian Neacșu desecretizarea cheltuielilor

Premierul a fost întrebat joi de jurnaliști de ce a cerut desecretizarea cheltuielilor cu această vilă secretarului general al Guvernului, Mircea Abrudean, și nu vicepremierului fără portofoliu, Marian Neacșu, care potrivit OUG 59/2023 coordonează și RA-APPS.

„Îmi pare foarte rău să vă dezamăgesc, RA-APPS se află în subordinea Secretarului General. Cu adevărat, vicepremierul are mai multe în coordonare. Și atunci, părerea mea, știți e vorba aceea – până la Dumnezeu te mănâncă sfinții – am pornit cu sfinții întâi”, a declarat Ciolacu.

Potrivit art. 3 din OUG 59/2023, „viceprim-ministrul fără portofoliu coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum și Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat“.

În același timp, RA-APPS este o unitate pentru care Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile prevazute de lege pentru ministerul de resort, conform datelor Guvernului.

Întrebat joi de jurnaliști de ce a cerut abia acum desecretizarea cheltuielilor cu această vilă, la 8 luni de la apariția informațiilor publice, Ciolacu a susținut că nu a fost nicio solicitare până în acest moment.

„Am auzit și eu, ca și dvoastră, într-o dezbatere televizată și domnul președinte Nicolae Ciucă – știți că nu comunicăm – este de acord cu acest demers.

Nu a fost nicio solicitare până în acest moment. Aceste discuții erau și când domnul Ciucă era prim ministru, parcă îmi aduc aminte”, a spus Ciolacu.

Cât va dura această desecretizare?

„Cred că costurile o să vină foarte rapid și vedem care este traseul corect și legal pentru a vedea destinația acelei clădiri”, a declarat Ciolacu.

Întrebat dacă are semnale că Administrația prezidențială va cere la RA-APPS o locuință de protocol pentru Klaus Iohannis, Ciolacu a răspuns: „Nu am nicio informație. Am aceleași informații pe care le aveți și dvoastră”.

Lucrările de la vila de pe Bulevardul Aviatorilor din București, o zonă exclusivistă a Capitalei, au intrat în atenția publică după o investigație făcută de Recorder în luna februarie 2024.

Clădirea aparține Regiei Autonome a „Administrării Patrimoniului Protocolului de Stat” (RA-APPS) și lucrările de renovare și amenajare se ridică la costuri de 7 milioane de euro, scriau la vremea respectivă jurnaliștii de la Recorder.

Însă numele familiei care va beneficia de pe urma acestor lucrări nu a fost dezvăluit.

Toate indiciile anchetei despre vila care a fost sediu al Partidului Național Liberal duceau către un singur nume: Klaus Iohannis, care își încheie cel de-al doilea mandat în luna decembrie.

Nicolae Ciucă, duel pe vilele de protocol cu Marcel Ciolacu: „Nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2”

În replică, prezidențiabilul PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că îl bucură faptul că liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut să fie desecretizate cheltuielile de la vila de protocol din Bulevardul Aviatorilor și că îl încurajează să dezvăluie publicului mai multe informații despre imobilele pe care le administrează RA-APPS.

„Mă bucură faptul că domnul Ciolacu a găsit curajul transparenței. Îl încurajez să meargă în continuare pe acest drum, pentru că este drumul corect”, a scris Ciucă pe Facebook.

Președintele PNL l-a provocat pe premier să ofere informații și despre alte vile ale statului român.

„Tot în spiritul transparenței, mai sunt și alte teme pe care publicul merită să le știe: Lista utilizatorilor/ vizitatorilor/ beneficiarilor vilei RA-APPS din strada Cucu Starostescu nr. 6. Sunt sigur că domnul Ciolacu nu vrea să meargă cu acest secret în turul 2. Lista tuturor vilelor RA-APPS şi a beneficiarilor care locuiesc în aceste vile”, a mai scris Ciucă.