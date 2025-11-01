Virgil Popescu, după ce George Simion a cerut protecția SPP: „Când m-ai agresat în Parlament, nu ți-a fost teamă. Când ai urlat că vii peste mine acasă, erai mare viteaz”

Fostul ministru al Energiei Virgil Popescu, agresat în Parlament de liderul AUR în februarie 2022, a reacționat sâmbătă după ce liderul AUR, George Simion, a cerut protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru el și familia sa.

„Simioane, unde ți-a pierit curajul? Când m-ai agresat în Parlament și ai intrat cu forța în Ministerul Energiei, nu ți-a fost teamă. Când ai ajuns la Severin și ai urlat că vii peste mine acasă, erai mare viteaz. Când veneam de la nunta fiicei mele și mi-ai făcut scandal în aeroportul din Viena, nu ți-a fost jenă. Țipai, împingeai și pozai în ‘vocea poporului’”, a scris Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

„Situația ta e un paradox perfect: agresorul strigă „agresorii”. După ani în care ai trăit din scandal, ai instigat la ură și ai atacat instituțiile statului, descoperi acum că ura se întoarce. Ceea ce ți se întâmplă e o consecință directă a propriei tale politici, o profeție autoîmplinită”, a adăugat Popescu, care a continuat: „Când erai ‘bun’, Simioane? Când loveai și amenințai, iar susținătorii tăi trimiteau mesaje de moarte familiei mele? Sau acum, când vrei să te ascunzi în spatele SPP-ului și joci rolul victimei? Ai cultivat tensiunea, ai provocat frica și acum te sufoci în fumul scandalului tău.”

Fostul ministru al Energiei a continuat: „Curajul nu se cere cu escortă. România nu are nevoie de politicieni care transformă agresivitatea în spectacol și apoi cer protecție de la statul pe care l-au insultat.”

Între Virgil Popescu și George Simion au avut loc mai multe incidente de-a lungul ultimilor ani. Cel mai cunoscut a fost în februarie 2022, în timpul dezbaterii unei moțiuni simple împotriva ministrului Energiei. Pe fondul vociferărilor lui Simion, Popescu a spus de la tribună dacă poate să-l trimită „pe domnul Simion la domnul Putin să ieftinească gazul”. Liderul AUR a venit la tribună, l-a apucat de guler și i-a strigat „ești un hoț”, moment în care Popescu i-a replicat „ești un rus”. Ședința a fost suspendată.

George Simion a cerut protecția SPP pentru el, familia sa și conducerea AUR

George Simion a solicitat protecția Serviciului de Protecție și Pază (SPP) pentru el, familia sa și conducerea AUR, invocând printre altele vandalizarea sediului de partid și „amenințările cu moartea primite”.

„Cer oficial protecție pentru mine, familia mea și colegii din conducerea partidului AUR”, a declarat George Simion.

Cu o zi înainte, mai multe mesaje împotriva partidului au fost scrise pe gardul sediului său, în timp ce bannerele cu chipurile unor domnitori români au fost tăiate parțial, potrivit înregistrării postate pe pagina de Facebook a formațiunii.

„Fațada sediului central al partidului a fost distrusă de indivizi care s-au semnat ca fiind parte din gruparea Antifa, organizație aflată în proces de a fi scoasă în afara legii în Statele Unite, fiind etichetată de către administrația Trump ca fiind «teroristă»”, a mai afirmat George Simion.