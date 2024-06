Vladimir Tismăneanu despre situația lui Trump: Ar fi oare eroare sa-i privim pe partizanii lui in termenii utilizati candva de Hillary Clinton

Trumpistii vor spune ca, de fapt, e o nimica toata. Ca New York nu e America. Dar unde se gaseste Trump Tower? In Montana? Pe Marte? Sedus de propria sa retorica autoritara, Donald Trump nu a priceput si nu pricepe sensul notiunii statului de drept. Narcisismul exacerbat il face sa creada ca va fi mereu ocrotit de o stea cu noroc. De data aceasta, spre uimirea sa si a echipei de avocati ai apararii, norocul l-a parasit.

Ex-presedintele nu crede ca justitia poate fi impartiala. Nu crede ca exista oameni pentru care decenta conteaza. Prizonier al unui hubris imposibil de domolit, Donald Trump crede ca banii pot cumpara si rascumpara orice. Cupiditatea personajului nu este egalata decat de venalitatea sa. In istoria Republicii Americane, Donald Trump este, sa speram, o anomalie. Dar, asa stand lucrurile, trebuie sa ne intrebam caror frustrari le raspunde discursul trumpist?

Se vorbeste mult in aceste zile de fractura corpului politic american. Nu sunt convins ca ea este reala. Dar nu cred ca agenda trumpista ar avea sustinerea pe care o are daca n-ar capta ingrijorari veritabile. Ar fi oare eroare, cred, sa-i privim pe partizanii lui Trump in termenii utilizati candva de Hillary Clinton. Firele de iarba cresc in aceasta tara pentru totii americanii. Poetul libertatii, Walt Whitman, s-a nascut pe 31 mai 1819. –Comenteaza pe Contributors.ro