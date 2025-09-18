Volodimir Zelenski a prezentat „Planul A” și „Planul B” pentru războiul cu Rusia: „Trebuie să înțelegeți amploarea acestei probleme”

Ucraina a pregătit două planuri pentru 2026, iar unul dintre ele prevede încheierea războiului cu Rusia, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la o conferință organizată la Kiev, relatează RBC Ucraina.

Zelenski a subliniat în timpul conferinței de presă pe care a susținut-o alături de Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, că prețul plătit de Ucraina pentru un singur an de război pe scară largă cu Rusia este de 120 de miliarde de dolari. Bugetul Ucrainei acoperă 60 de miliarde de dolari, iar alte 60 de miliarde trebuie încă identificate pentru anul viitor.

„Sper că vom pune capăt acestui război. Dar, în orice caz, Planul A este să încheiem războiul. Planul B înseamnă 120 de miliarde. Și aceasta este o provocare uriașă”, a subliniat Zelenski.

Zelenski a precizat că Ucraina are nevoie de aproximativ 60 de miliarde de dolari sub formă de asistență externă pentru a finanța toate celelalte cheltuieli nemilitare ale bugetului în condițiile în care aproape toate taxele și impozitele colectate de Kiev sunt folosite pentru efortul de război.

Aceste sume nu includ ajutoarele militare externe promise Ucrainei, pe care Zelenski le-a estimat la alte 60 de miliarde de dolari.

„În orice caz, trebuie să înțelegeți amploarea acestei probleme. De aceea vorbim atât de mult despre aceste resurse”, a adăugat el.

Cât plătește Ucraina pentru o singură zi de război împotriva Rusiei

Comentariile sale vin la câteva zile după ce Roksolana Pidlasa, președinta Comisiei pentru buget din parlamentul Ucrainei, a spus că costurile războiului împotriva Rusiei au continuat să crească.

Potrivit acesteia, o singură zi de război costă Ucraina anul acesta 172.000.000 dolari, față de 140.000.000 în 2024. Suma include salariile soldaților, armamentul și plățile pentru cei răniți sau pentru familiile celor uciși. „Avem nevoie să obținem toate resursele necesare, toți banii necesari”, a spus Pidlasa.

„Economia războiului demonstrează că, dacă vom cheltui mai puțini bani decât Rusia, apoi vom plăti cu teritoriile și, cel mai important, cu viețile noastre”, a spus și fostul premier Denîs Șmîhal, care după remanierea guvernamentală din iulie ocupă acum portofoliul Apărării.

Între timp, negocierile pentru organizarea unei întâlniri între Zelenski și Vladimir Putin, mediate de SUA, par să se fi blocat complet.

Trump a amenințat Rusia cu noi sancțiuni

Putin spune că va participa la o astfel de întâlnire doar dacă ea va avea loc la Moscova, în timp ce oficialii ucraineni spun că o astfel de condiție este inacceptabilă din cauza îngrijorărilor legate de securitate.

Preşedintele american Donald Trump a declarat vinerea trecută că răbdarea sa cu președintele rus Vladimir Putin „se epuizează rapid” în condițiile în care ultimatumul pe care l-a dat Moscovei pentru a găsi o soluție a expirat de ceva timp.

„Când Putin voia să o facă, nu a vrut Zelenski. Când Zelenski a vrut, nu a mai vrut Putin”, a afirmat Trump despre posibilele negocieri de pace.

Liderul de la Casa Albă a evocat posibilitatea unor sancţiuni împotriva băncilor ruseşti şi a sectorului petrolier rusesc, dar administrația sa nu a anunțat deocamdată noi măsuri în acest sens.

În schimb, administrația sa a cerut UE să impună taxe vamale punitive de 100% împotriva Chinei și Indiei din cauza importurilor lor de petrol rusesc, promițând că va urma exemplul.