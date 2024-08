Weekend trending în București, 10-11 august: Summer Well, un festival turcesc pe Kiseleff, Elsa la Muzeul de Artă Imersivă și filme la Favorit

Dacă primul weekend din august a fost canicular, al doilea este unul cu temperaturi ceva mai respirabile, chiar dacă tot mari, de 34 de grade. Vor fi și ceva nori pe cer, așa că putem spera și la o scurtă ploaie de vară. Avem și două mari festivaluri care vor acționa ca magneți pentru populația petrecăreață: UNTOLD la Cluj și Summer Well la Buftea.

Despre al doilea nu greșim dacă spunem că e un festival bucureștean, căci de aici își va trage publicul țintă și e la o aruncătură de băț de Capitală.

Dar mai bine haide să vedem ce poți să faci în orașul ăsta mare, dar care va fi ceva mai aerisit în aceste două zile datorită migrației spre cele două festivaluri și spre litoral.

Pentru cafeaua de specialitate avem două noi recomandări, două cafenele ce abia s-au deschis și care sunt foarte atractive.

Loom 68 – Coffee Shop & Cocktail Bar (Bulevardul Unirii 68) este o cafenea de specialitate ce s-a deschis în mod oficial de doar câteva zile. Are un design deosebit și care mizează pe confort și artă, fie că vorbim de piesele de mobilier, fie că suntem cu ochii pe pereți.

Aici vei găsi și produse de patiserie de la Holy Bakery, de la sandvișuri cu pâine proaspătă, delicioase, cu textură perfectă, la croissante aurii și produse de patiserie rafinate. Cafeaua este de la Origo, iar locul promite să devină unul preferat și frecventat de cei în căutare de locuri de lucrat remote, pentru că are aspectul de sufragerie prietenoasă și cozy.

The Brewprint (Dorobanți 202) este o altă cafenea de specialitate care s-a deschis la finalul lunii iulie, de această dată în Dorobanți. Aici te vei scufunda într-un ambient confortabil, unde te vei bucura de o ceașcă de cafea single origin perfect preparată.

Și la The Brewprint se pune accentul pe decorul minimalist, mobilierul unic și piesele de artă care împodobesc pereții. De asemenea, e posibil să te întâlnești aici și cu Alina Eremia, care pare că este o clientă fidelă, dacă nu chiar unul dintre proprietari.

E adevărat că Centrul Vechi a devenit din ce în ce mai puțin frecventabil din multiple motive, dar acum există o scuză pentru a trece pe acolo.

Pe Lipscani 19 s-a deschis Cococerie, un local unde preparatele vedetă sunt cococile – pâinișoare ca niște lipii, care se coc la gura cuptorului, pentru a încerca dacă e încins sau nu. Aici ele sunt făcute într-o versiune mai premium, dospite cu maia, coapte pe plită și servite cu diverse ingrediente, de la legume coapte sau proaspete, la brânzeturi, mezeluri și tot felul de sosuri.

Oarecum aduc aminte de tacos, dar în varianta românească – mai mare, mai gustos, mai sățios. În meniu vei găsi peste 20 de variante, iar lângă poți servi și un pahar de prosecco rece.

Am trecut de curând și pe la Balls. (Dacia 114) și mi-am reamintit de ce mi-a plăcut acest local încă de la început, când se afla la o cu totul altă adresă. Iubitorii de chiftele și restaurante hipsterești trebuie să treacă neapărat pe aici, ca să simtă un pic și din vibe-ul unic de Berlin balcanic, mai ales că acum, noua locație e mai mare, mai spațioasă și permite și organizarea unor evenimente pe seară.

Pe bulevardul Dacia 114 este a treia adresă la care proprietara Ala Dumitrache și-a mutat bucătăria, dar se pare că acum ar fi ceva definitiv. Deci, dacă în acest weekend ți se face poftă de o porție de chiftele, știi unde să mergi. Pe terasă se încing și partide de ping-pong.

Evenimente

Cu UNTOLD, festivalul care a ocupat anul acesta locul 3 în topul celor mai mari 100 de festivaluri din lume, în plină desfășurare în Cluj, oferta de evenimente din București din acest weekend este ceva mai timidă.

În afară de Summer Well, care își are deja publicul său fidel și care nu prea se intersectează cu cel de la UNTOLD. Și în acest an, Summer Well (9-11 august) ne-a pregătit un line-up cu nume reprezentative pentru scena indie: Keane, Nothing But Thieves, Two Door Cinema Club, Tommy Cash, Son Mieux, Teezo Touchdown, Grandson, Lucky Love, Joker Out, Joesef, Ari Abdul, Stone, Dwells, Rares, Lvx Machina, +SHE+ si SPP Summer Extravaganza. Nelipsiți o să fie și artiștii up & rising pe care o să-i descoperim pentru prima dată pe scena din Buftea.

Un full pass costa 475 lei.

O altă manifestare culturală, de această dată gastronomică, are loc Bulevardul Kiseleff, pe 10 si 11 august. În acest interval ești așteptat cu bunătăți tradiționale turcești, precum lahmacun, gozleme, diferite tipuri de Kebab, și bineînțeles, deserturi precum: baklava, înghețată turcească, cataif, care merg perfect cu o cafea la nisip sau un șerbet!

Mai mult de atât, te poți bucura de dervișii rotitori, cântăreți, dansatori sau momente magice pentru copii. Asta pentru că aici va avea loc Anatolian Food Fest. Prin intermediul acestui festival organizatorii își propun să promoveze diversitatea și cultura anatoliană prin ceea ce este specific ei: ospitalitatea turcească, arta veche, folclorul și, foarte important, arta gastronomică. Intrarea este liberă.

Pentru cei mici, în acest weekend va fi proiectat la MINA filmul „Frozen”. „Lansăm proiecțiile de film la MINA, în Spațiul Imersiv, cu filmul Frozen! Fără spoilere, dar iată despre ce e vorba: Elsa, o prințesă de 8 ani din Arendelle, are puterea de a crea zăpadă și gheață”, scriu organizatorii. Se întâmplă pe 10 august de la ora 10:00. Un bilet costă 22 de lei.

Dacă nu pleci la Summer Well, sâmbătă seară ești așteptat în Club Control pentru un Dirty Disco party cu Eugen Rădescu. Începe de la 23:00, ține 7 ore, intrarea este liberă.

Din acest weekend „Cinema sub Stele” revine în Piațeta Favorit și în parcurile Drumul Taberei, Liniei, Crângași și Marin Preda, unde bucureștenii pot merge pentru a se relaxa în fiecare seară urmărind un film bun alături de prieteni și familie.

Proiecțiile au loc de luni până duminică (între 8 august – 8 spetembrie), fiind o activitate complet gratuită. Peliculele vor fi difuzate pe timp de seară, începând cu ora 20:30. Bucureștenii vor putea să se bucure de filme fie de pe sutele de pufuri colorate, de pe iarbă sau de pe scaunele și băncuțele din zonă. Pentru acest weekend programul arată astfel în Piațeta Favorit:

Sâmbătă, 10 august: „Bărbatul din Toronto / The Man from Toronto” (2023, acțiune, comedie, 110 min, Regia Patrick Hugues, cu Woody Harrelson, Kevin Hart) AP-12

Duminică, 11 august: „Wonka” (2023, comedie, aventuri, 116 min, regia Paul King, cu Timothée Chalamet, Olivia Colman, Rowan Atkinson) AG.

Teatru & filme

În ceea ce privește piesele de teatru, pe 11 august, la Teatrul Roșu se joacă comedia „Terapie în trei”. Orice căsnicie poate fi salvată, dar este nevoie de trei și de o rețetă anume a succesului. Se ia o soție nefericită, un soț nehotărât și un psiholog nonconformist.

Se aplică terapia melcului, care are la baza metoda broaștei, pe principiul „Acceptă ceea ce nu poți accepta și împacă-te cu ceea ce nu te poți împăca”, sub deviza „Ce mă enervează la partenerul meu, SĂ ÎNCERC ȘI EU!”. Radu Gabriel semnează regia, iar în rolurile principale îi vei găsi pe Maria Radu, Luminița Bucur (o știți mai ales din „Las Fierbinți”) și Oleg Apostol. Un bilet costă 55 de lei.

Pe marele ecran urcă în acest weekend mult așteptatul „Borderlands”, o adaptare a celei mai bine vândute francize de jocuri video din toate timpurile. În plus, un român, Florian Munteanu, are unul dintre rolurile principale.

Lilith (Blanchett), o infamă vânătoare de recompense cu un trecut misterios, se întoarce cu reticență la casa ei, Pandora, cea mai haotică planetă din galaxie. Misiunea ei este să o găsească pe fiica dispărută a lui Atlas (Ramírez), cel mai puternic nemernic din univers.

Lilith formează o alianță neașteptată cu o echipă de neadaptați – Roland (Hart), un mercenar experimentat aflat în misiune; Tiny Tina (Greenblatt), o preadolescentă sălbatică demolatoare; Krieg (Munteanu), protectorul musculos al Tinei; Tannis (Curtis), un om de știință ciudat care a văzut de toate, și Claptrap (Black), un robot înțelept.

Împreună, acești eroi improbabili trebuie să înfrunte o specie extraterestră și bandiți periculoși pentru a descoperi unul dintre cele mai explozive secrete ale Pandorei. Soarta universului ar putea fi în mâinile lor – dar ei vor lupta pentru ceva mai mult: unul pentru celălalt.

Fanii sau admiratorii lui Blake Lively, care nu-s deloc puțini, se vor putea bucura de premiera dramei romantice „It Ends With Us”, care o are pe frumoasa actriță în rolul principal. Lily (Blake) crede că a găsit dragostea adevărată alături de Ryle (Justin Baldoni), dar când un incident dureros îi declanșează traume din trecut, trebuie să decidă dacă dragostea e suficientă pentru căsnicia lor.

Lucrurile se complică și mai mult atunci când prima ei iubire reapare în viața ei. Filmul este o ecranizare a bestsellerului cu același nume scris de Colleen Hoover și care a și fost tradus în română.