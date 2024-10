Weekend trending în București, 12-13 octombrie: Festivalul Luminii pe Victoriei, Micul de Aur în Floreasca, Bărbați pe Mătăsari, maraton în centru orașului sau Bazar de Cotroceni

Avem în față un weekend mai rece și cu ploi, dar și cu foarte multe evenimente. Vor exista și multe restricții de trafic, așa că se va circula foarte greu prin oraș în aceste două zile. O idee bună în acest sens ar fi să folosești cu încredere transportul în comun sau cel alternativ.

Va fi și ultimul sfârșit de săptămână cu Calea Victoriei pietonală, în Cotroceni va fi efervescență mare, în partea de nord a orașului va mirosi puternic a mici, iar după lăsarea întunericului avem festivalul luminii, concerte pe Mătăsari, dar și party de „cartier șucar”. Iată despre ce e vorba mai în detaliu și toate câte poți face în București în acest weekend.

Dacă tot e festival în Cotroceni, atunci îți poți începe ziua cu o cafea bună și un brunch generos la RePlace (Nicolae Păulescu 61), o terasă verde și mai ferită de pe lângă Academia Militară.

Întâmplarea face că e ascunsă într-o zonă foarte frumoasă, pe care merge s-o descoperi la pas. Găsești cafea de specialitate, multe băuturi bune și meniu de brunch. Este și unul dintre locurile pe care le poți avea în vedere atunci când vrei să lucrezi remote.

Pentru un brunch mai deosebit, poți merge la Dumicat (George Varca 4), lângă Cișmigiu. Melinda și Claudiu Teohari sunt oamenii din spatele acestui bistro. Pe Melinda o mai știi și de la Soro.lume (Fluierului 33).

Dumicat se prezintă ca un loc cu mâncare cinstită și șpriț cu sifon, printre altele. În meniu vei găsi tot felul de lucruri foarte interesante, dar și preparate sezoniere, de obicei anunță noutățile din meniu pe Instagram. Recent au avut și ciorbă de sarmale, poate mai fac și în weekend.

În acest weekend, pe 12 octombrie, Random Space (Popa Petre 21) împlinește 3 ani. Asta înseamnă că se lasă cu party (de la ora 17:00) la care au fost anunțați Taraful din Românești, pe partea muzicală, dar și Arrosticini, pe partea culinară, cu ceaun și grătar și alte bunătăți.

Evenimente

În acest weekend este ultima ediție din acest an de „Străzi deschise, București – Promenadă urbană”, ocazie cu care vom avea parte și de Spotlight, Festivalul Internațional al Luminii, pe Calea Victoriei.

Traseul Spotlight începe de la ARCUB – Hanul Gabroveni. Mai multe clădiri simbol din centrul Bucureștiului vor fi iluminate cu proiecții și instalații interactive. Toate activitățile au loc între orele 19:00 și 23:00.

Traseul Spotlight începe la ARCUB – Hanul Gabroveni cu proiecția suprarealistă Delir Controlat – Tudor Banuș a creativilor Cultech – The Art Behind Technology, ce marchează deschiderea expoziției retrospective a artistului. Instalația multisenzorială Angel Radios a lui Mihai Popescu, amplasată la Cercul Militar Național, va fi urmată de video mappingul Mozaic Urban pe fațada Teatrului Odeon, un tablou dinamic realizat de MotionLab.

Pe Palatul Telefoanelor va fi proiecția și instalația interactivă Energy – Power up your Future, realizată de Les Ateliers Nomad, aici zidurile clădirii vor fi cuprinse de vegetație prin energia produsă de pedalarea unor biciclete futuriste.

Totodată, Kaustik propune un moment de reflecție asupra încălzirii globale prin instalația Sunny Side Up, la Hotelul Novotel, ouă supradimensionate al căror gălbenuș devine o cupolă care imită puterea nemărginită a soarelui.

În fața Magazinului Muzica, instalația Discoball semnată de 360 Revolution transformă clădirile de pe Calea Victoriei într-un caleidoscop de reflexii, iar trecătorii sunt invitați la o petrecere pe ritmurile antrenante ale muzicii mixate live de DJ-ii.

Traseul Spotlight se termină la Hotelul InterContinental Athénée Palace Bucharest, unde Mindscape Studio introduce publicul în ritmul orașului cu video mappingul Urban Pulse: The Flow of the City, impulsuri energetice care învăluie clădirea, reflectând fluxul continuu al vieții urbane. Mai multe detalii pe arcub.ro și spotlightfestival.ro.

Iubitorii de mici au motiv de bucurie în acest weekend, pentru că la Verde Stop are loc Micul de Aur, „sărbătoarea națională a micilor”. Aici se va desemna, pentru a doua oară CEL MAI BUN MIC, în cadrul unei concurs unde sunt invitate toate restaurantele din festival, jurizate de personalități relevante din domeniul culinar.

De asemenea, Concursul Micul de Aur se va organiza și la nivelul amatorilor, bucătari ocazionali, oameni care au convingerea că gătesc bine și cred că pot oferi un preparat gustos și inspirat. Pentru această categorie, juriul va fi format din reprezentanții restaurantelor prezente în competiția dedicată profesioniștilor. Intrarea este liberă.

Evenimentul Bazar de Cotroceni are loc în acest weekend. „Ediția din acest an își propune să fie o platformă de expunere pentru vecinii cu interese deosebite și o ocazie de a învăța, ca să ne putem întoarce apoi la viața cotidiană cu idei noi și comori în suflet”, scriu organizatorii.

Harta evenimentului este disponibilă aici. În cele două zile de festival au loc multe evenimente pe străzile cu nume de doctori (detalii despre programul complet găsești aici), dar amintim și că pe strada Elefterie la numărul 26 vor avea loc concerte susținute de trupele Noru Negru, Jurjak, FOMYO și Ana Coman (aici detalii).

Sâmbătă poți merge la ediția NOSTALGIA prezintă CARTIERUL ȘUCAR. De această dată va fi muzică lăutărească, șpriț la rece și ritmuri șucare, pe strada Lipscani 17. De muzică se vor ocupa ȘARAIMANII DIN CLEJANI și DJ CRISTACHE. Se va întâmpla de la 18:00 – 23:00 – afară, pe strad. Un bilet la intrare costă 100 de lei. După ora 23:00 petrecerea se mută în interior, în Interbelic Cocktail Bar, iar un bilet costă 35 de lei.

În Iancului are loc un alt party de cartier, Bărbați pe Mătăsari. Acesta se dorește a fi o extinderea a Festivalului Femei pe Mătăsari, o ediție de toamnă, o ediție în care strada Mătăsari să găzduiască mici meșteșugari, artiști și artizani, afaceri conduse de bărbați care au înțeles orașul, care fac din acesta un loc mult mai frumos și mai prietenos.

Vor fi și multe concerte cu intrare liberă, dintre care amintim cele ale trupelor Șuie Paparude, Cred că Sunt Extraterestru, Criss Blaziny, Eligarf, Floare de Maidan etc. Detalii despre program găsești aici.

În ambele zile de weekend, Maratonul Internațional București va aduce restricții de trafic în centrul Capitalei, pe bulevardul Libertății și Splaiul Independenței, între Piața Alba Iulia și Piața Constituției. Peste 12.000 de alergători sunt așteptați să ia parte la această competiție. Program și trasee. Detalii aici.

Palatul Parlamentului va fi în weekend epicentrul Bucharest Gaming Week 2024. Gamerii se vor întâlni cu cei mai populari creatori de conținut, vor lua parte la competiții și turnee cu premii în cele mai populare jocuri, vor aplauda cele mai spectaculoase costume ale cosplayerilor și vor experimenta jocuri noi, simulatoare auto și vor avea parte de multe alte surprize.

Tinerii vor putea participa la un treasure hunt cu premii totale de peste 20.000 de euro. Pentru a putea îndeplini misiunile și aduna punctele pentru a câștiga sutele de periferice de gaming, jocuri video și alte produse, participanții trebuie să descarce aplicația Bucharest Gaming Week din App Store sau Google Play.

În aplicație se găsesc, de asemenea, toate informațiile despre eveniment. Evenimentul central Bucharest Gaming Week are loc sâmbătă și duminică, 12 și 13 octombrie, de la ora 10:00. Intrarea în Palatul Parlamentului se face din Piața Constituției. Prețul unui bilet este de 90 de lei.

Festivalul BOLD debutează în România în acest weekend, aducând o experiență unică ce combină arta digitală și muzica electronică într-un eveniment imersiv, găzduit la Galeria Senat, Combinatul Fondului Plastic din București.

După succesul înregistrat la Chișinău, festivalul vine la București cu trei instalații digitale impresionante, semnate de riift.studio, un studio de artă digitală recunoscut pentru abordările inovatoare în fuziunea dintre tehnologie și artă.

Instalațiile vor explora și redefini relația dintre spațiu, sunet și imagine, invitând publicul să ia parte la o experiență vizuală și interactivă de neuitat. Biletele au următoarele prețuri – Day Experience Ticket: 25 lei, Night Experience Ticket: 39 lei.

Pe 12 octombrie are loc ediția a cincea a festivalului de cultură queer art200 cu o petrecere la ARTBHUX de la ora 20:30. Va cânta ELIGARF, apoi va pune muzică Natasha Cri și Patrick Brăila. Intrare este liberă, dar are o donație recomandată pentru festival de 10 – 30 lei. Mai multe informații despre evenimentele din cadrul festivalului, pe site-ul art200.

Alte concerte care au loc în weekend sunt cele ale trupei Șatra B.E.N.Z., în club Mono, pe 12 octombrie (un listening party pentru 350 de fani, prețul unui bilet fiind de 30 de lei), și al lui Kempes la Berăria H, tot pe 12 octombrie (acces gratuit, iar concertul începe la 18:45).

Teatru & film

În ceea ce privește piesele de teatru, duminică poți merge la „Fake News”, că tot avem alegeri peste tot. Aceasta se joacă la Teatrul Apropo și a pornit din conștiința acută a unui paradox: lumea actuală, obsedată până la limita absurdului de comunicare, se confruntă, în mod dramatic, cu o criză a comunicării.

În cazul multora, efectul pandemiei a fost devastator, pentru că brusc s-au trezit rupți de viața pe care o știau. Dacă înainte oamenii se întâlneau cu alți oameni, acum oamenii se întâlnesc cu ei înșiși.

Prețul unui bilet este de 66 de lei.

Tot duminică poți merge la „Ședință cu părinții”, un spectacol pasional și surprinzător despre căsătorie și parenting în epoca modernă, plin de note comice și emoții pe care le vei (re)trăi intens. Se joacă la Teatrul Nou, iar un bilet costă 80 de lei.

Pe marile ecrane urcă în acest weekend mult lăudatul film românesc „Trei kilometri până la capătul lumii”. Acesta prezintă drama lui Adi, un adolescent de 17 ani, dintr-un sat din Delta Dunării, care, prin eforturile părinților săi, învață la Tulcea.

Venit acasă în vacanța de vară, Adi se simte bine alături de familia sa și de prietena lui cea mai bună, Ilinca. Atunci când familia este confruntată violent cu un adevăr pe care nu îl pot nici înțelege, nici accepta, dragostea necondiționată pe care Adi ar trebui să o primească de la părinții săi dispare brusc, iar lui Adi îi rămâne o singură soluție.

Cei care preferă un film de acțiune, au la dispoziție „The Silent Hour”. Un detectiv de poliție cu deficiențe de auz lucrează ca interpret pentru departament și trebuie să se confrunte cu o echipă de polițiști corupți care încearcă să elimine un martor surd la o crimă într-o clădire de apartamente.

Un alt film românesc care are premiera în weekend este „Spre Punctul G”. De Ziua Internațională a Orgasmului Feminin, într-un oraș din Transilvania, viața amoroasă a mai multor tineri ia o turnură neașteptată.

Cinci povești și o grămadă de probleme. Ada, o dispeceră la 112, primește o mulțime de sfaturi pentru a putea avea orgasm, iar IT-istul obsedat de filme porno, Teo, are parte de o vizită surpriză.

Swingerii Levi și Dora sunt în căutare de parteneri, în timp ce studenta Ina își împarte viața între două lumi complet diferite: videochat și biserică. Corporatistul Radu merge la psiholog, unde află că la baza violenței sale e o cauză nebănuită.