Weekend trending în București, 3-4 august: adăpostul unde poți vizita 49 de cai salvați de la moarte, festival armenesc în Grădina Botanică și concerte de jazz

Primul weekend din august vine cu temperaturi caniculare, dar și cu evenimente mai puține, fiind și weekendul de dinainte de două mari festivaluri: UNTOLD și Summer Well. E și perioada concediilor, așa că va fi o atmosferă relaxată în tot orașul, cu terase ceva mai aerisite și trafic mai lejer.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Noi Coffee Bar (Orzari 5), un local aflat la o aruncătură de băț de Piața Muncii. Specialitățile casei sunt latte-urile colorate, dar și produsele foarte bune și apetisante de patiserie. Au terasă cu umbrele, iar spațiul de la interior este confortabil, răcoros și prietenos cu cei care au treabă pe laptopuri.

În acest weekend Uzina Coffee (Amzei 5) sărbătorește 4 ani de existență, iar cu această ocazie au o super ofertă: o reducere de -40% la tot ce e în meniu. Uzina Coffee este și prăjitorie de cafea de specialitate, cafenea & spațiu cultural alternativ, unde au loc și foarte multe evenimente, concerte sau party-uri.

Sip Coffee & Wine (Calea Moșilor 116-122) este un loc care oferă clienților cafea de specialitate și cocktailuri într-o clădire monument istoric restaurată – fosta casă Popp-Bunescu, Pe 3 august aici are loc, începând cu ora 18:00, expoziția „Prima fotografie”, care prezintă evoluția lui Adrian Mihai Crișu, arhitect pasionat de fotografie.

O poți descoperi alături de o varietate de gin&tonics marca Sip. Ginurile conțin combinații de fructe – căpșune, mure, afine, citrice sau, pentru cei care preferă variante mai fresh – rozmarin, mentă și lime.

În ambele zile de weekend, cei de la Ou (General Berthelot 86) au anunțat că vor face suberek, un preparat care a avut mare trecere printre clienții lor. La fel ca data trecută când au mai făcut, o au invitată pe mama lui Ayfer Cadir.

Vor avea clasicul suberek cu carne de vită, dar vor face și cu brânză. Porțiile vor fi limitate și locurile fără rezervare, anunță cei de la Ou. Cântăreața și actrița Aylin Cadir, sora lui Ayfer, se va ocupa de muzică.

Dacă ești în căutarea unei terase verzi, generoase ca spațiu și centrală, atunci trebuie să treci pe la Sera Eden (CA Rosetti 37). Apărută în urmă cu 2 ani în curtea Casei Sabinei Brătianu-Cantacuzino, Sera Eden este un „hub urban specializat pe mixologie și arta gustului” și a devenit rapid unul dintre locurile cool din oraș.

Construcția în formă de seră de aici este impresionantă și te va face să scoți din buzunar telefonul și să o pozezi, iar curtea monumentului istoric a fost populată cu tot felul de plante, de la palmieri și leandri, la tufe de bambus și lămâi.

De luna trecută au și meniul de prânz în timpul săptămânii, iar dacă în trecut nu se făceau rezervări, acum acest lucru e posibil și chiar recomandat.

Evenimente

Între 2-4 august are loc în București Festivalul Strada Armenească 2024, doar că nu se desfășoară în cartierul Armenesc, ci în Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”. Este cea de-a opta ediție, iar organizatorii au pregătit trei zile și trei seri pline de concerte, povești de peste mări și țări, dansuri, târg, meșteșuguri și bucurie din belșug pentru toate vârstele.

Din line-up fac parte trupele și artiștii: Subcarpați, Ladaniva, Ovidiu Lipan Țăndărică feat. Stelu Enache și Balkano, Paulina, Karin Band, Jinj, Hayk Karoyi, Susanna Najaryan și Prima Dragoste.

Va exista și loc de joacă și ateliere pentru copii – în zonă dedicată lor, unde cei mici se vor juca în voie, vor asculta povești armenești și vor putea participa la spectacole de teatru de păpuși și alte activități special gândite pentru ei.

Ediția de anul acesta a Festivalului Strada Armenească este dedicată diasporei armene, una dintre cele mai mari și mai vechi din lume, cu o istorie îndelungată și o prezență semnificativă în atâtea țări de pe glob.

Programul complet îl găsești aici.

Intrarea la festival este liberă, în baza biletului de acces în Grădina Botanică (10 lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi, studenți și pensionari).

Dacă îți plac caii sau ai copii (căror sigur le plac caii), poți merge (în orice zi, nu doar în weekend) să-i vizitezi pe cei 49 de cai din Adăpostul „Tei Toboc – Steaua Speranței” (Petricani 86), în intervalul 10:00 – 18:00.

„Cei mai mulți dintre ei au lăsat în urmă povești triste, fiind ridicați de pe domeniul public al municipiului ori din zonele limitrofe, și au început o nouă viață cu ajutorul Fundației „Adăpost pentru cai Steaua Speranței” și al ALPAB. Astăzi, ei sunt sănătoși, prietenoși și dornici de companie”, scria Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook zilele trecute.

Aici copiii au ocazia să le ofere cailor gustări sănătoase aduse de acasă – morcovi sau mere, și vor învăța cum să-i îngrijească. Intrarea este liberă.

Sâmbătă, la Palatul Bragadiru – Sala Godot / Grădina Urbana (Calea Rahovei 147-153) are loc un concert deosebit, unde vocea caldă și expresivă a lui Jazzy Jo va transforma noaptea într-o experiență de jazz autentic, presărată cu influențe soul și ritmuri pline de energie.

Artista va avea un recital compus din interpretări ale unor piese originale și reinterpretări surprinzătoare ale unor piese clasice cunoscute de lumea largă. Prețul unui bilet este de 80 de lei.

Și în acest weekend bucureștenii sunt invitați să ia la pas Calea Victoriei cu prietenii sau familia și să se bucure de timpul liber ca să se relaxeze și ca să se bucure de evenimentele speciale care vor avea loc, precum concertele, demonstrațiile de pictură sau diversele ateliere pregătite pentru acest weekend.

Duminică, de la ora 19:00, la Palatul Bragadiru – Sala Godot / Gradina Urbană (Calea Rahovei 147-153) are loc Music Night Under The Stars @ Cătălina Beța & Albert Tajti. Concertul este descris de organizatori drept „o invitație de a lua parte la misterul unei seri romantice”.

Vor fi evocate teme standard jazz din song-bookul american, interpretate de voci marcante ale secolului trecut, precum Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nancy Wilson etc., cât și cântece românești din repertoriul cult, ușor sau popular, piese pop, și compoziții proprii. Un bilet costă 75 de lei.

Teatru & film

„Visul unei nopți de vară” (după William Shakespeare) se joacă sâmbătă la TNB, pe scena amfiteatrului în aer liber. Într-o noapte din miezul verii, în piesa lui Shakespeare, patru tineri se aventurează într-o pădure, pentru a-şi salva sau găsi dragostea adevărată.

Drumurile lor se intersectează cu cele ale zânelor conduse de Titania şi Oberon, un cuplu în a cărui ceartă va fi atras şi Fundulea, vedeta unui grup de actori amatori, care repetă o piesă de teatru pe unde apucă. În versiunea care se joacă sâmbătă, misterioasa noapte se lasă chiar peste noi, în contemporaneitate, în hotelul Atena, unde Tezeu urmează a se căsători cu Hipolita.

Dar când spiritele nopţii pun stăpânire pe acest spaţiu, Dj-ul Puck orchestrează o serie întreagă de încurcături, ce se vor destrăma abia în orele dimineţii, atunci când toate lucrurile vor reveni în făgaşul lor firesc. Un bilet costă 60 de lei.

Pe marele ecran avem parte în acest weekend de două premiere. „Harold și creionul fermecat”, un film de văzut în familie, cu copiii, prezintă povestea aventurosului Harold, care în cartea sa poate da viață oricărui lucru pe care îl desenează cu creionul purpuriu. După ce crește și se desprinde din paginile cărții pentru a ajunge în lumea noastră, Harold descoperă că are multe de învățat despre viața reală.

Cei pasionați de genul thriller au au parte de o nouă incursiune în universul lui M. Night Shayamalan – „Capcană misterioasă” – cu muzica semnată de promițătoarea Saleka Shyamalan.

Un tată și fiica lui adolescență participă la un concert pop, unde realizează rapid că se află în mijlocul unui eveniment sinistru și obscur. Scris și regizat de M. Night Shyamalan, „Capcană misterioasă” îi are în rolurile principale pe Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills și Allison Pill.