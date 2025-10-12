Zelenski a discutat cu Trump pentru a doua oară în două zile: „Președintele SUA este bine informat cu privire la tot ceea ce se întâmplă”

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunță că a discutat duminică, pentru a doua oară în ultimele două zile, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, despre consolidarea apărării aeriene a Ucrainei, dar și a capacităților cu rază lungă de acțiune de care poate dispune Kievul.

„Tocmai am discutat cu președintele SUA – pentru a doua oară în două zile – iar conversația de astăzi a fost, de asemenea, foarte productivă”, afirmă Zelenski într-o postare pe rețelele sociale.

Convorbirea survine la doar o zi după cea de sâmbătă, pe care Zelenski a descris-o ca fiind „pozitivă şi productivă”.

„Ieri, am convenit asupra unei serii de subiecte pe care să le discutăm astăzi și am abordat toate aspectele situației: apărarea vieții în țara noastră, consolidarea capacităților noastre – în domeniul apărării aeriene, al rezilienței și al capacităților cu rază lungă de acțiune. Totodată, am discutat multe detalii legate de sectorul energetic. Președintele Trump este bine informat cu privire la tot ceea ce se întâmplă.

Am convenit să continuăm dialogul, iar echipele noastre fac pregătirile necesare. Vă mulțumesc!”, a mai scris Zelenski în anunțul făcut duminică.

Tot duminică, Kremlinul a transmis că Rusia este profund îngrijorată de posibilitatea ca Statele Unite să furnizeze Ucrainei rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk, avertizând că războiul a ajuns într-un moment dramatic, cu o escaladare din toate părțile.

Preşedintele american Donald Trump a anunțat la începutul săptămânii că ar vrea să ştie ce intenţionează să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk înainte de a fi de acord să le furnizeze, pentru că nu vrea să escaladeze războiul cu Rusia.