Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump în discuția pe care au avut-o la telefon. „Pozițiile sunt clare”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune sâmbătă, într-un mesaj pe X, că i-a spus președintelui Donald Trump că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite „dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului”.

În urma discuțiilor cu Trump și a „coordonării” cu liderii europeni, Zelenski spune că „pozițiile sunt clare”: „Trebuie realizată o pace reală, una care să fie durabilă, nu doar o altă pauză între invaziile rusești”.

Zelenski solicită încetarea masacrelor, un armistițiu la sol și în aer și eliberarea prizonierilor de război ucraineni.

„Crimele trebuie să înceteze cât mai curând posibil, focul trebuie să fie oprit atât pe câmpul de luptă, cât și în aer, precum și împotriva infrastructurii noastre portuare. Toți prizonierii de război și civilii ucraineni trebuie eliberați, iar copiii răpiți de Rusia trebuie returnați. Mii de oameni ai noștri rămân în captivitate – toți trebuie aduși acasă. Presiunea asupra Rusiei trebuie menținută în timp ce agresiunea și ocupația continuă”, cere Zelenski.

„Nimic nu poate fi decis fără Ucraina”

„În conversația mea cu președintele Trump, am spus că sancțiunile ar trebui înăspite dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să evite o încheiere onestă a războiului. Sancțiunile sunt un instrument eficient. Securitatea trebuie garantată în mod fiabil și pe termen lung, cu implicarea atât a Europei, cât și a SUA. Toate problemele importante pentru Ucraina trebuie discutate cu participarea Ucrainei și nicio problemă, în special cele teritoriale, nu poate fi decisă fără Ucraina”, mai spune Zelenski.

Today, following a conversation with President Trump, we further coordinated positions with European leaders. The positions are clear. A real peace must be achieved, one that will be lasting, not just another pause between Russian invasions.



Killings must stop as soon as… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Anterior, președintele ucrainean a anunțat că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summitul cu Vladimir Putin din Alaska și că la convorbire s-au alăturat apoi liderii europeni, pentru încă o oră și jumătate.

Zelenski a spus că se va duce luni la Washington să discute cu Trump toate detaliile privind încetarea uciderilor și a războiului.

Totodată, după ce Donald Trump i-a informat despre ce a vorbit cu Vladimir Putin, liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata să colaboreze pentru un summit trilateral, însă au subliniat că există niște condiții.

Discuțiile de vineri între Trump și Putin din Alaska nu s-au soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheindu-și întâlnirea din Alaska fără a face vreo declarație despre o posibilă încetare a focului în Ucraina.

În declarația de la finalul summitului, președintele american a vorbit despre acorduri asupra unor puncte importante, dar nu a oferit detalii.