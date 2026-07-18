Zelenski se gândește să-l demită pe șeful Armatei, după ce mii de ucraineni i-au cerut asta în stradă. „Sîrskîi, afară!”

Criza a cuprins armata ucraineană după ce președintele Volodimir Zelenski l-a demis pe popularul ministru al apărării Mihailo Fedorov, provocând proteste de amploare în țară.

Acum Volodimir Zelenski ia în considerare demiterea comandantului-șef al armatei Ucrainei, căruia i se spune „Măcelarul”, în încercarea de a găsi o cale de ieșire din cea mai gravă criză a conducerii militare din timpul președinției sale, relatează sâmbătă ziarul Financial Times.

Conducerea forțelor armate de către generalul Oleksandr Sîrskîi a devenit punctul central al protestelor care s-au intensificat în ultimele zile în Ucraina după ce Zelenski a decis să-l demită pe ministrul civil al apărării, în contextul unor disensiuni tot mai profunde între cei doi lideri ai Armatei, care au devenit imposibil de depășit.

Potrivit unui înalt oficial din administrația prezidențială de la Kiev, citat de Financial Times, președintele Zelenski îi convoacă în acest weekend pe comandanții militari pentru a le asculta evaluările privind situația de pe front și pentru a intervieva candidații care ar putea prelua comanda armatei.

Același oficial a declarat că Zelenski este dispus să îl înlăture pe Sîrskîi din funcție dacă va găsi un comandant capabil să asigure o predare a puterii fără probleme, menținând în același timp o apărare solidă de-a lungul liniei frontului, care se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri.

Generalul Sîrskîi, contestat în stradă de ucraineni

Zelenski l-a demis săptămâna aceasta pe Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării, după ce Sîrskîi i-ar fi prezentat președintelui un „ultimatum” prin care a cerut înlăturarea ministrului în vârstă de 35 de ani din guvern, potrivit declarațiilor lui Fedorov.

Această decizie a scos la iveală divergențele privind strategia militară a Ucrainei și disponibilitatea forțelor armate de a-și remedia propriile deficiențe, tocmai într-un moment în care evoluția războiului împotriva Rusiei părea să încline în favoarea Ucrainei.

Însă faptul că președintele ia în calcul demiterea lui Sîrskîi vine abia după ce protestele declanșate de demiterea lui Fedorov s-au extins vineri seară, transformându-se într-o campanie mai amplă împotriva comandantului-șef.

Mii de ucraineni s-au adunat în fața clădirii Administrației Prezidențiale din Kiev, într-una dintre cele mai ample manifestații din ultimii ani. Ei au scandat: „Sîrskîi, afară!”.

Ucrainenii protestează împotriva deciziei președintelui Volodimir Zelenski de a-l demite pe ministrului apărării Mihailo Fedorov. Ei cer în schimb demisia comandantului-şef al armatei Oleksandr Sîrskîi. Foto: Danylo Antoniuk / AFP / Profimedia

Dmîtro Koziatînskîi, un veteran al armatei și organizator al protestelor, a scris pe X că principala revendicare a mișcării este demiterea lui Oleksandr Sîrskîi, urmată de reînvestirea lui Mihailo Fedorov în funcția de ministru al apărării.

El i-a îndemnat pe ucraineni să revină în stradă și sâmbătă seară la ora 20:00.

Zelenski le-a declarat jurnaliștilor săptămâna aceasta că relația dintre Fedorov și Sîrskîi se deteriorase atât de mult încât cei doi nu mai vorbeau unul cu celălalt și puteau comunica doar atunci când președintele intervenea personal ca mediator.

„Fără mine, nu se așează împreună [să discute]”, a spus el. Zelenski a adăugat că și-a „dorit foarte mult să existe unitate” între Fedorov și Sîrskîi, însă „nu a reușit să o obțină”.

Disputa dintre ministrul Apărării și șeful Armatei

Mihailo Fedorov a susținut joi o conferință extraordinară de presă în care le-a spus jurnaliștilor că Oleksandr Sîrskîi i-a blocat eforturile de reformare a Ministerului Apărării și l-a acuzat că a tolerat corupția. El a recunoscut totuși meritele comandantului pentru apărarea cu succes a Kievului în primele săptămâni ale invaziei declanșate de Rusia în februarie 2022, precum și pentru contraofensivele din regiunile Harkov și Herson din toamna acelui an.

Însă Fedorov a afirmat că „dacă vrem să învingem inamicul într-un mod asimetric, cu pierderi minime, trebuie să schimbăm comandantul-șef și șeful Statului Major General”. Referindu-se la intensificarea atacurilor cu drone ale Ucrainei asupra unor ținte din Rusia, el a spus că natura războiului se schimbă, însă Sîrskîi nu se adaptează acestei schimbări.

Sîrskîi nu a răspuns solicitărilor mass-media de a comenta acuzațiile.

Fedorov a precizat că i-a cerut lui Zelenski să îl demită pe Sîrskîi, susținând că este necesară o reorganizare a conducerii militare de la cel mai înalt nivel pentru ca Ucraina să poată învinge Rusia.

Viziuni fundamental diferite

Fostul ministru Mihailo Fedorov, în vârstă de 35 de ani, este considerat una dintre figurile cheie în modernizarea armatei, cu iniţiative precum cumpărarea masivă de drone şi introducerea testelor poligraf şi a altor măsuri anticorupţie în sectorul apărării.

Mulţi în Ucraina văd în Fedorov opusul lui Sîrskîi şi a altor generali formaţi în epoca sovietică şi care au o concepţie mai tradiţională asupra armatei şi a războiului. La rândul lor, aceşti generali îi reproşează lui Fedorov lipsa de experienţă militară.

Și Financial Times punctează că Fedorov și Sîrskîi aveau viziuni fundamental diferite asupra modului în care ar trebui purtat războiul. Ministrul apărării considera că dronele și automatizarea reprezintă viitorul războiului, în timp ce generalul rămânea fidel unei abordări tradiționale, bazate pe infanteria de asalt și artilerie.

Partenerii occidentali ai Ucrainei și oficialii NATO colaboraseră îndeaproape cu Fedorov și îi susțineau planurile de reformă la Ministerul Apărării, o instituție considerată lipsită de transparență. Potrivit unui atașat militar occidental aflat la Kiev, demiterea sa bruscă a fost un șoc.

Oleksandr Sîrskîi, un comandant cu o expresie severă, format în tradiția militară sovietică, este cunoscut în rândul unor militari sub porecla „Măcelarul”, din cauza disponibilității sale de a accepta pierderi umane importante pentru atingerea obiectivelor militare.

Sîrskîi a preluat funcția de comandant-șef în februarie 2024, după controversata demitere a popularului său predecesor, Valerii Zalujnîi, care în prezent ocupă funcția de ambasador al Ucrainei în Marea Britanie.

Veterani ai armatei, dar și militari aflați în serviciul activ s-au alăturat protestelor împotriva demiterii lui Fedorov și, totodată, pentru înlăturarea lui Sîrskîi, într-un semn rar de contestare publică din partea cadrelor militare.

Protestele s-au amplificat în seara de vineri, când câteva mii de demonstranți s-au adunat în Piața Ivan Franko, din fața sediului Administrației Prezidențiale de la Kiev, precum și în mari orașe precum Liov și Odesa.

Financial Times notează de asemenea că, potrivit unor consilieri ai președintelui, Volodimir Zelenski continuă să caute și un nou ambasador la Washington. Favorita sa rămâne fostul prim-ministru Iulia Svîrîdenko, proaspăt demisă în urma remanierii guvernamentale din această săptămână, a declarat unul dintre acești consilieri, deși ea a refuzat oferta în cursul acestei săptămâni.

Persoane apropiate președintelui au afirmat că Zelenski încearcă în continuare să o convingă să accepte această funcție, care capătă o importanță deosebită într-un moment crucial atât pentru desfășurarea războiului, cât și pentru relația Ucrainei cu administrația lui Donald Trump.