Zelenski spune că Ucraina se pregăteşte pentru noi negocieri de pace săptămâna viitoare

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina aşteaptă mai multe informaţii din partea Statelor Unite cu privire la viitoarele negocieri de pace şi se aşteaptă ca noi întâlniri să aibă loc săptămâna viitoare, relatează Reuters.

„Suntem în contact permanent cu partea americană şi aşteptăm detalii concrete din partea lor cu privire la viitoarele întâlniri”, a declarat Zelenski în discursul video de seară, potrivit News.ro. „Contăm pe întâlnirile de săptămâna viitoare şi ne pregătim pentru ele. Este important ca aceste reuniuni să aibă loc şi ca ele să ducă la rezultate concrete. Ucraina este pregătită să lucreze în toate formatele de negocieri”, a subliniat șeful statului ucrainean.

Declaraţia lui Zelenski pare să sugereze că întâlnirea programată pentru duminică la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite, între reprezentanţii Ucrainei, Rusiei şi Statelor Unite nu va mai avea loc.

În 23 şi 24 ianuarie, o primă rundă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezenţa delegaţiilor ucraineană, rusă şi americană. Acestea au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev,Moscova şi Washington asupra planului american destinat să pună capăt războiului, relatează agențiile France Presse și Agerpres.

În zilele următoare, părţile conveniseră să continue discuţiile la 1 februarie.

Dar Zelenski a declarat joi că „data şi locul” acestei reuniuni s-ar putea schimba din cauza „situaţiei” actuale între Iran şi SUA.

După protestele reprimate cu brutalitate la începutul lunii ianuarie în Iran, preşedintele american Donald Trump şi-a înmulţit ameninţările cu atacuri împotriva Iranului şi presează de atunci Teheranul să accepte un acord cu privire la programul său nuclear.

Referitor la reuniunea cu privire la Ucraina anunţată la Abu Dhabi, secretarul de stat american Marco Rubio declarase în cursul săptămânii că o delegaţie americană ar putea să se ducă acolo, dar fără o confirmare clară.

În paralel, emisarul Kremlinului pentru probleme economice, Kirill Dmitriev, s-a întâlnit sâmbătă în Florida cu trimisul special american Steve Witkoff, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, şi cu ginerele preşedintelui american, Jared Kushner.

Ambele părţi au anunţat ulerior că întâlnirea a fost una „constructivă”, fără a detalia conţinutul discuţiilor.