Zelenski, supărat pe aliaţi: America se uită, Marea Britanie se uită, Germania se uită. Toată lumea aşteaptă ca armata nord-coreeană să înceapă să lovească în ucraineni

Preşedintele Volodimir Zelenski şi-a criticat din nou, vineri, partenerii internaţionali pentru ceea ce cu o zi înainte numea răspunsul lor „zero” la desfăşurarea de trupe nord-coreene care să intre în luptă alături de soldaţii ruşi împotriva Ucrainei.

În discursul său de vineri seară către compatrioţi – pentru prima dată transmis cu ilustraţie video, Zelenski vorbind, dar fără a apărea în persoană – preşedintele ucrainean a spus că soluţia Kievului ar fi să execute lovituri preventive asupra taberelor nord-coreene, dacă aliaţii ar ieşi din imobilismul lor şi ar da Ucrainei armele şi permisiunile necesare de a le folosi, relatează News.ro.

„Acum vedem fiecare loc unde Rusia adună aceşti soldaţi nord-coreeni pe teritoriul său – toate taberele lor. Am putea lovi preventiv, dacă am avea capacitatea de a lovi suficient de mult timp. Şi asta depinde de partenerii noştri. Dar, în loc de capacitatea cu rază lungă de acţiune de care avem nevoie, America se uită, Marea Britanie se uită, Germania se uită. Toată lumea aşteaptă ca armata nord-coreeană să înceapă să lovească în ucraineni”, a declarat Zelenski.

Preşedintele ucrainean a avertizat că participarea Coreei de Nord la acest război din Europa este o ameninţare la adresa întregii lumi, care trebuie să fie oprită şi în acest context a criticat inclusiv China, care nu încearcă să-i oprească pe nord-coreeni, deşi se declară de partea păcii.

„Cunoaştem toată logistica dintre Rusia şi Coreea de Nord care ajută agresiunea rusă, iar această logistică trebuie blocată. Acest lucru depinde, în special, de statele puternice din Asia. Depinde de China, care vorbeşte atât de mult despre încheierea războiului. Dar ea urmăreşte. Şi în timp ce cuvintele sunt rostite, militarii din Coreea de Nord merg pe front”, a subliniat Zelenski.

„Toţi cei din lume care doresc cu adevărat să împiedice extinderea acestui război între Rusia şi Ucraina şi să împiedice răspândirea războiului din Europa în alte regiuni ale lumii nu trebuie doar să privească. Trebuie să acţionăm. Trebuie să combinăm cuvintele despre inadmisibilitatea escaladării şi extinderii războiului cu acţiunile”, a punctat liderul de la Kiev, supărat că „lumea doar priveşte cum creşte această ameninţare”.

El consideră că trupelor Phenianului nu trebuia să li se acorde timp pentru a învăţa „războiul modern” de la Rusia, iar Moscovei nu trebuie să i se permită să caute şi să-şi găsească aliaţi. „Nu trebuie să dăm timp niciunui inamic al lumii libere să crească”, a îndemnat Zelenski.

