Academia de Studii Economice din București este prima universitate din Europa de Sud-Est, care intră în prestigiosul Top QS al programelor Executive MBA: Joint Degree, prin programul ROCA Executive MBA de la ASE Bucharest Business School

Academia de Studii Economice din București mai face anul acesta un pas notabil în clasamentele internaționale prin intermediul programului ROCA Executive MBA (Romano-Canadian), program gestionat de Bucharest Business School (ASE) și derulat în colaborare cu ESG (Ecole des Sciences de la Gestion) de la universitatea Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada.

În premieră, în clasamentul din 2024, o universitate din România și chiar din Sud-Estul Europei apare în clasamentele dedicate programelor de Executive MBA organizate în școlile de afaceri. Astfel, topul QS Executive MBA Rankings 2024: Joint Programmes plasează ROCA Executive MBA pe locul 27, într-un top deschis de programe Executive MBA organizate în parteneriat de universități (la școli de business) precum: New York University (Stern Business School), INSEAD, London Business School, UCLA și National University of Singapore, IE Business School, Kellogg School of Management, WU Executive Academy, BI Norwegian, etc. După obținerea acreditării internaționale AMBA în anul 2023, și includerea ASE prin școala de afaceri Bucharest Business School în topul global al celor 300 de școli de business acreditate, acesta este încă un pas important în recunoașterea calității și valorii programelor MBA / Executive MBA.

Clasamentul QS Executive MBA Rankings 2024 este dedicat identificării și clasificării programelor Executive MBA de top, având un rol important în alegerile pe care le fac candidații din întreaga lume. Anul acesta a fost evaluat un număr de 222 de programe Executive MBA participante, din întreaga lume pe diferite categorii, programul ASE fiind încadrat în categoria dublă diplomă (joint).

Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rectorul ASE: „Devenită un pol regional de educaţie şi cercetare avansată în domeniul ştiinţelor economice, de afaceri, administrative, juridice şi socioumane la nivelul Europei Centrale şi de Sud-Est, Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă eforturile susținute de internaționalizare și conectare la realitatea impusă de dinamica pieței muncii, oferind soluţii inovative şi eficiente pentru dezvoltarea sustenabilă a societăţii, în contextul exigenţelor unei economii globale. După acreditarea AMBA a programelor de masterat de tip MBA, desfășurate de ASE prin facultatea noastră de profil – Bucharest Business School, obținută în 2023, anul acesta suntem bucuroși să fim incluși în clasamentul QS Executive MBA Rankings 2024 – Joint Programmes, programul nostru fiind poziționat, astfel, la cel mai înalt standard pentru învăţământul universitar de afaceri, ca o recunoaștere a calității activității celor implicați în realizarea lor, a comunității noastre academice, în ansamblu.”

Vasile Alecsandru Strat, Decan Bucharest Business School: ”Pentru noi nu este deloc o surpriză că programul ROCA Executive MBA a fost inclus în topul celor mai prestigioase programe Executive MBA cu dublă diplomă din lume. Această recunoaștere internațională nu doar că validează calitatea excepțională a programului nostru, dar evidențiază eforturile susținute ale studenților noștri ambițioși, ale profesorilor noștri, ale echipei noastre și ale rețelei noastre puternice de absolvenți.

Clasamentul QS Executive MBA Rankings este unul dintre cele mai respectate evaluări globale ale programelor Executive MBA, bazat pe criterii riguroase precum calitatea academică, opinia angajatorilor, impactul absolvenților, evoluția profesională, respectarea diversității și a incluziunii. Faptul că am fost incluși în acest clasament este o dovadă clară a angajamentului nostru de a oferi o educație de cea mai înaltă calitate pentru liderii business-ului din Sud Estul Europei. De asemenea, este un punct al strategiei de internaționalizare a ASE, coordonate de către domnul Prof. Univ. dr. Marius Profiroiu, Prorector Relații Internaționale ASE.”

Academia de Studii Economice din București (ASE), prin școala de afaceri Bucharest Business School (BBS) are în oferta educațională în acest moment 3 programe MBA, fiind și singura universitate din România în clubul global al celor 300 acreditate internațional de Association of MBAs (AMBA):

ROCA Executive MBA (Româno – Canadian), în colaborare cu universitatea Université Quebeque a Montreal (UQAM) din Canada, cu o istorie de peste 30 de ani de excelență în leadership și afaceri. (www.canadian-mba.ro)

, în colaborare cu Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Franța, program destinat profesioniștilor și managerilor care doresc să avanseze în plan profesional. (www.inde.ro) ENERGY MBA – program destinat profesioniștilor și managerilor din domeniul dinamic al energiei. (www.energy.fabiz.ase.ro)

Programul ROCA Executive MBA (Româno-Canadian) este un program academic cu dublă diplomă, organizat de Academia de Studii Economice din București, în cadrul facultății Bucharest Business School, și derulat în parteneriat cu Universitatea din Quebec la Montreal (UQAM), facultatea ESG (Ecole des Sciences de la Gestion). Programul ROCA Executive MBA se adresează profesioniștilor care au minimum 4 ani experiență în poziții de management, dețin o diplomă de licență, au un nivel de Engleză peste mediu și doresc să avanseze în carieră la nivelul următor. Programul se derulează în limba engleză, durează 2 ani academici distribuiți în 4 semestre și include 15 module principale. Fiecare modul se desfășoară în format hibrid, pe parcursul a două weekenduri. Aproximativ 30% din activitate se desfășoară online, în primul weekend, pentru a asigura flexibilitatea necesară liderilor din program, iar al doilea weekend al modulului acoperă aproximativ 70% din conținut și se desfășoară față în față în campusul BBS-ASE, pentru a facilita interacțiunea și lucrul în echipă. Echipa programului include profesori BBS-ASE, lideri din business și profesori din Canada. Profilul internațional al programului este completat și de oportunitățile de vizite de studii, Milano, Tallin, Berlin, Bruxelles și Montreal sau de module studiate în Polonia sau Vietnam. De asemenea, studenții Executive MBA pot opta să participe la Summer School Montreal, o școală de vară organizată de UQAM în timpul căreia în echipe mixte cu studenți Executive MBA de pe 3 continente lucrează la un business case real pe care îl prezintă în fața unui grup de directori.

Costul total al programului este 15000 Euro pentru cei 2 ani, iar plata se realizează în 4 rate, câte una pentru fiecare semestru. Costul deplasării la Montreal (avion și cazare) este de aproximativ 10% din valoarea costului total al programului și este deja inclus în această sumă. Pentru a sprijini diversitatea și pe cei mai motivați lideri să vină în program a fost construită o politică atractivă de locuri speciale. Anul acesta, ASE-BBS, alături de Asociația absolvenților BBS oferă discounturi și burse în valoare totală de peste 45 000 euro, astfel: 20 de burse/discounturi reprezentând aproximativ 15% din taxa de școlarizare și 2 burse reprezentând aproximativ 33% din taxă.

Ramona Igreț, prodecan Bucharest Business School : ” Programul ROCA Executive MBA continuă să fie o alegere de top pentru lideri, de mai bine de 30 de ani oferind studenților cunoștințele, abilitățile și rețelele necesare pentru a excela în carierele lor. Suntem dedicați inovației și excelenței academice și vom continua să îmbunătățim și să adaptăm curriculumul potrivit cerințelor mediului de business, dar și acreditărilor internaționale. Programul nostru deține deja acreditarea internațională Association of MBAs (AMBA), iar clasificarea pe locul 27 în QS Executive MBA Rankings 2024: Joint Programmes nu ar fi fost posibilă fără sprijinul neobosit al universității noastre de excepție, al partenerilor noștri strategici și, cel mai important, al studenților noștri, care ne inspiră zilnic prin ambiția și perseverența lor. Le mulțumim tuturor pentru contribuția lor și pentru că fac parte din această comunitate extraordinară, comunitatea BBS.”

Înscrierea la ROCA Executive MBA este în derulare și se realizează până la mijlocul lunii septembrie. Procesul de înscriere presupune trei etape: o evaluare inițială, realizarea și transmiterea unui dosar de înscriere, respectiv un interviu individual cu o comisie de admitere. Pe lângă acumularea de know-how și prestigiul dobândit prin obținerea celor două diplome, prin înscrierea în programul ROCA Executive MBA studenții devin membri în comunitatea absolvenților MBA @ BBS care include peste 3000 de membri și în același timp devin membrii unei comunități globale a UQAM, care include peste 12500 absolvenți, localizați pe 5 continente.

Studenții ROCA Executive MBA sunt profesioniști cu experiență semnificativă în management, activând în toate domeniile de activitate și provenind din toate categoriile de companii românești sau internaționale, publice sau private. Miruna Cocolan, studentă ROCA Executive MBA în anul întâi, vorbește despre program: „Sunt consilier în management la RASIROM – companie guvernamentală, integrator de sisteme pentru infrastructuri critice și sisteme esențiale. MBA-ul ROCA Executive MBA (Româno-Canadian) reprezintă o oportunitate excelentă de a-mi îmbunătăți expertiza în competențele de management și leadership și sunt încrezătoare că acest EMBA va contribui atât la creșterea mea profesională, cât și personală. Recunoașterea internațională a programului ROCA Executive MBA este o garanție că acesta va avea un impact definitoriu asupra carierei mele și îmi va oferi, de asemenea, oportunitatea de a stabili relații profesionale la nivel internațional.”

Adrian Tiron – General Manger GourmetGIFT Romania și student în anul întâi la ROCA Executive MBA, precizează: “Cu o carieră îmbogățită de multiple experiențe profesionale în industria telecomunicațiilor, am navigat prin diverse roluri profesionale, fiecare dintre ele reprezentând provocări unice și oportunități de învățare. Călătoria mea de până acum a fost mai mult decât a parcurge etape; a fost o căutare continuă a cunoașterii și a excelenței.

Pe măsură ce am progresat în carieră, importanța unui leadership strategic a devenit foarte clară. Executive MBA-ul mi-a oferit cadrul corespunzător pentru a-mi rafina competențele de business vitale precum leadership-ul și gândirea strategică, m-a asigurat că sunt echipat corespunzător pentru a conduce un business eficient în peisajul dinamic al afacerilor de astăzi.

Într-o lume a afacerilor aflată în continuă evoluție, a fi la curent cu cele mai recente tendințe și practici nu este negociabil. Acest program, ROCA Executive MBA este o poartă către cunoștințele de afaceri contemporane, menținându-mă la curent cu progresul din industrie.

Decizia de a urma ROCA Executive MBA la ASE nu este doar un pas înainte în cariera mea, ci reprezintă un salt pentru atingerea unor obiective mai ample.”

Articol susținut de Bucharest Business School