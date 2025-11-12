Decizie majoră în Ucraina după ancheta anunțată luni: Guvernul l-a suspendat pe ministrul Justiției

Guvernul ucrainean l-a suspendat pe ministrul Justiției, Herman Halușcenko, a anunțat miercuri premierul, în contextul unei anchete privind corupția din sectorul energetic, potrivit Reuters.

Autoritățile ucrainene au pus sub acuzare șapte persoane în legătură cu o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari, în care sunt implicați înalți funcționari din sectorul energetic, care a generat furie în rândul opiniei publice și a atras din nou atenția asupra subiectului luptei împotriva corupției din Ucraina.

Halușcenko, care a ocupat anterior funcția de ministru al energiei, a făcut obiectul unor acțiuni de anchetă, a transmis marți ministerul său.

Oficialii ucraineni nu au spus clar dacă acest lucru are legătură cu cazul de corupție din sectorul energetic anchetat de Biroul Național Anticorupție.

Halușcenko a fost de acord cu decizia guvernului, afirmând într-o postare pe Facebook că „suspendarea pe durata anchetei este un scenariu civilizat și adecvat”.

„Mă voi apăra în instanță și îmi voi dovedi poziția”, a adăugat el, fără a oferi mai multe detalii despre motivele anchetei.

Acuzațiile de mită în sectorul energetic sunt deosebit de sensibile pentru publicul larg, care se confruntă cu întreruperi de curent zilnice și de durată în mare parte a țării, chiar înainte de sosirea gerurilor de iarnă, din cauza atacurilor masive ale Rusiei asupra infrastructurii sale.

Anchetă majoră în sectorul energetic

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a dezvăluit o anchetă amplă în sectorul național al energiei, acuzând comisioane în tranzacții care implică operatorul nuclear de stat, Energoatom, potrivit Reuters. Potrivit Politico, a fost o investigație de 15 luni, cu 1.000 de ore de convorbiri telefonice interceptate au culminat luni cu circa 70 de percheziții.

Biroul anticorupție a precizat că un fost consilier al ministrului energiei, șeful departamentului de securitate al Energoatom, un om de afaceri și patru angajați au fost implicați într-o „organizație criminală la nivel înalt”. Niciuna dintre persoane nu a fost numită în comunicat.

Kyiv Post susține că au fost percheziționate inclusiv locuința ministrului justiţiei, Herman Haluşcenko, care anterior a condus Ministerul energiei, și cea a lui Timur Mindici, coproprietar al studioului Kvartal 95 şi fost partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski.