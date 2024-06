Actorul Armie Hammer răspunde zvonurilor „bizare” de canibalism

Actorul american Armie Hammer a acordat un interviu despre acuzațiile de agresiune sexuală ce i-au fost aduse cu 3 ani în urmă, inclusiv despre zvonurile „bizare” despre canibalismul său, scrie The Guardian, citat de News.ro.

„Orice au spus oamenii, orice s-a întâmplat, sunt acum într-un moment al vieţii mele în care sunt recunoscător pentru fiecare lucru”, a declarat Hammer în cadrul podcastului „Painful Lessons”.

Actorul din Call Me By Your Name a negat acuzaţiile de viol şi comportament abuziv din punct de vedere fizic în 2021 din partea unei femei, cunoscută sub numele de Effie, cu care a avut o relaţie intermitentă timp de patru ani.

Ea l-a reclamat pe Hammer la poliţie şi a susţinut că acesta a violat-o în 2017 şi a împărtăşit capturi de ecran ale unor texte grafice care ar fi fost trimise de Hammer pe un cont anonim de Instagram, printre care unul în care actorul părea să se declare canibal.

Hammer a fost acuzat de 3 femei de agresiune sexuală

La scurt timp după aceea, cel puţin alte două femei s-au prezentat cu acuzaţii similare de constrângere sexuală şi abuz emoţional din partea lui Hammer între 2017 şi 2020. Fosta iubită Paige Lorenze a vorbit pentru Vanity Fair, susţinând că cei doi au împărtăşit o relaţie extremă.

„Nu ştii niciodată ce vei primi cu el – este un fel de persoană înfricoşătoare. Îmi spunea lucruri… lucruri ciudate… cum ar fi: ‘”‘Vreau să-ţi mănânc coastele’.”

Ulterior, Hammer a declarat că „dinamica de putere a fost diferită” în relaţiile pe care le-a avut cu femeile, dar a negat în mod constant orice faptă penală şi a susţinut că întâlnirile sale cu toate femeile au fost consensuale. Agenţia sa de actorie a renunţat la colaborarea cu el şi a pierdut mai multe roluri importante.

Anul trecut, biroul procurorului districtual din Los Angeles a anunţat că nu îl va trimite în judecată pe Hammer în ceea ce priveşte acuzaţiile lui Effie, spunând că „din cauza complexităţii relaţiei” cei doi, procurorii nu au fost „în măsură să dovedească cazul dincolo de orice îndoială rezonabilă” acuzațiile aduse actorului.

Actorul american spune că acuzațiile de canibalism la adresa sa sunt „bizare” și „ridicole”

Într-un episod al „Painful Lessons” lansat duminică, Hammer a infirmat remarcile despre canibalism în faţa gazdei podcastului Tyler Ramsey.

„Oamenii m-au numit canibal şi toată lumea i-a crezut”, a spus Hammer. „Acum sunt capabil să mă uit la asta cu un fel de distanţă şi perspectivă şi să spun: ‘E hilar’. Erau de genul: ‘Da, tipul ăla mânca oameni’ Cum ar fi, ce? Ce vrei să spui cu asta? Ştii ce trebuie să faci ca să fii canibal? Trebuie să mănânci oameni! … A fost bizar”.

Despre cariera sa de la Hollywood, actorul a spus că acum nu este „nicăieri”, dar a împărtăşit că plănuieşte să scrie un scenariu.

Armie Hammer susține că a vrut să se sinucidă

În discuţia de o oră, Hammer a vorbit despre perioada petrecută în Insulele Cayman, unde s-a retras după reacţiile publice, şi a dezvăluit mai multe despre cum a avut gânduri sinucigaşe, despre care a mai vorbit anterior.

„Au fost multe momente în care m-am gândit: ‘Nu mai pot suporta asta’. Şi am atins puncte foarte joase, întunecate”, a spus el. „Stăteam pe ţărm şi mă uitam la ocean şi m-am gândit: ‘Da, asta este’, şi am înotat al naibii de departe… şi stăteam întins acolo… într-o tentativă de sinucidere pe jumătate… Dar m-am gândit că nu pot să le fac asta copiilor mei”.

Hammer şi fosta sa soţie, Elizabeth Chambers, au divorţat în iulie 2020. Cei doi au doi copii mici.