Noul film „La răscruce de vânturi” a stabilit un record de încasări pentru 2026 și devine al 9-lea titlu consecutiv care debutează pe primul loc la box office pentru un studio renumit

Noul film „La răscruce de vânturi” a debutat pe primul loc la box office-ul global, cu încasări de 82 de milioane de dolari, suficiente pentru a deveni lungmetrajul cu cel mai puternic weekend de lansare în cinematografe în 2026, relatează revista Variety.

Defalcate, încasările arată că filmul cu Margot Robbie și Jacol Elordi în rolurile principale a avut un succes mai mare la nivel global decât pe piața internă a Hollywood: 42 de milioane de dolari, peste așteptările analiștilor, au provenit din 76 de piețe internaționale, și 40 de milioane de dolari sunt estimate să vină din debutul intern de 4 zile în America de Nord. În SUA filmul beneficiază de un weekend prelungit întrucât americanii sărbătoresc luni Ziua Președintelui, o sărbătoare legală în aproape toate statele.

Noul film „La răscruce de vânturi” a avut un buget de producție de 80 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă că și-a recuperat costurile cu realizarea propriu-zisă încă din weekendul de debut. Însă alte zeci de milioane de dolari au fost investite în promovarea sa iar analiștii consideră că, în general, un lungmetraj are nevoie de încasări de cel puțin 2,5 ori mai mari decât bugetul de producție pentru a fi profitabil întrucât, pe lângă costurile de marketing, operatorii sălilor de cinema păstrează jumătate din sumele provenite din vânzarea de bilete.

Asta înseamnă că pentru „La răscruce de vânturi” calea spre profitabilitate financiară s-ar putea să fie una mai dificilă. În America de Nord peste 75% din publicul filmului în weekendul de lansare a fost reprezentat de femei, iar rulează în cinematografe cu un rating R, ceea ce înseamnă că poate fi văzut de minorii sub vârsta de 17 ani doar cu un adult însoțitor.

Recepție mixtă din partea publicului și criticilor pentru noul film „La răscruce de vânturi”

Însă o problemă mai mare ar putea-o reprezenta primirea din partea publicului. La fel ca în cazul criticilor de film, noul lungmetraj – o interpretare profund personală a cineastei britanice Emerald Fennell a romanului clasic a lui Emily Brontë – a avut parte de recenzii divizive din partea spectatorilor. La sondajele Cinemascore realizate la ieșirea din sălile de cinema din America de Nord el a primit calificativul „B”, în timp ce pe IMDb are o notă medie de 6,4 / 10. Însă aproape 20% din recenzii sunt sub nota 5, în timp ce altă cincime e reprezentată de note de 9 și 10.

Având în vedere aceste lucruri și faptul că vânzările de bilete la box office-ul nord-american au fost ușor sub așteptări, Variety notează că „La răscruce de vânturi” s-ar putea baza pe publicul internațional pentru a-și amortiza bugetul.

Variety amintește totodată că Netflix oferise suma uluitoare de 150 de milioane de dolari pentru versiunea lui Fennell a romanului lui Emily Brontë, dar că aceasta și producătorii, printre care se numără și Margot Robbie, au ales să accepte mai puțini bani de la renumitul studio Warner Bros în schimbul unei lansări ample în cinematografe și al unei campanii de marketing la scară largă.

Parteneriatul a dus Warner Bros la al nouălea debut consecutiv pe prima poziție la box office-ul nord-american, după o serie de succese înregistrate anul trecut cu titluri precum „A Minecraft Movie”, „Sinners”, „Final Destination Bloodlines” și „Weapons”.

Un nou film de animație impresionează la box office-ul internațional

Locul al doilea în clasamentul global a revenit comediei sportive de animație „GOAT”, produsă de Sony Pictures, care a încasat 47,6 milioane de dolari la debut, inclusiv 15,6 milioane de dolari din 42 de piețe internaționale.

Rezultatul e impresionant întrucât filmul pentru întreaga familie, despre un aspirant la titlul de campion la roarball (un sport asemănător baschetului), nu a fost lansat încă în 40% dintre teritoriile externe, inclusiv China, Australia, Germania și Coreea de Sud. În Româna urmează să apară în data de 27 februarie.

Deoarece „GOAT” a costat 80 de milioane de dolari pentru a fi produs, Sony speră ca filmul să dea dovadă de o reziliență de durată la box office, similară unor animații recente precum „Migration” din 2023 (care a avut un start mult mai modest și a ajuns în cele din urmă la 300 de milioane de dolari la nivel global) și „The Wild Robot” din 2024 (care a debutat tot cu încasări moderate peste hotare și a ajuns la 334 de milioane de dolari la nivel mondial).

Ajută și faptul că publicul de familie, care nu a mai avut parte de un film nou convingător de la lansarea lui „Zootropolis 2” la sfârșitul lui noiembrie, nu va avea nimic nou de văzut până la apariția producției Pixar „Hoppers” în martie.

Un nou film cu o distribuție de top în sălile de cinema

„Crime 101”, un nou thriller polițist în care Halley Barry joacă alături de Chris Hemsworth și Mark Ruffalo (în rolurile principale), a ocupat poziția a treia la box office, cu vânzări de bilete în valoare de 12 milioane de dolari la nivel internațional. Încasările sunt mai degrabă modeste pentru o lansare ce a debutat deja pe 60 de piețe. Spre deosebire de „GOAT”, acesta a apărut deja și în sălile de cinema din România.

Filmul, produs de Amazon MGM Studios, a avut un start ezitant și pe piața internă din America de Nord, cu 15 milioane de dolari în weekendul tradițional și o estimare de 17,7 milioane de dolari până luni, ceea ce ridică totalul global la 29,7 milioane de dolari în patru zile.

Deși reprezintă un debut decent pentru un film clasificat R, destinat adulților, „Crime 101” a costat 90 de milioane de dolari pentru a fi produs (fără a include cheltuielile de marketing).

Asta înseamnă că filmul va avea nevoie de o perioadă lungă de vânzări de bilete în cinematografe pentru a-și justifica bugetul. Însă Amazon MGM Studios, relativ nou pe piața lansărilor cinematografice, consideră că rularea pe marele ecran contribuie la creșterea vizibilității filmelor înainte ca acestea să ajungă pe platforma sa de streaming Prime Video.

Regizat de Bart Layton („American Animals”), „Crime 101” îl prezintă pe Hemsworth în rolul unui hoț de bijuterii evaziv, care plănuiește jafuri de mare amploare de-a lungul autostrăzilor din Los Angeles.