Premiera absolută pe care filmul „Sinners” o poate stabili la gala Premiilor Oscar din 2026

„Sinners”, un film cu povestea plasată în sudul Statelor Unite în perioada segregaționistă, a obținut joi un număr record de nominalizări pentru gala Premiilor Oscar din 2026 și are ocazia să stabilească o altă premieră în istoria Hollywood.

Cu actorul Michael B. Jordan dedublându-se pentru a juca ambele roluri principale ale unor frați gemeni infractori care se întorc în orașul lor natal, unde sunt confruntați cu un „rău supranatural”, potrivit descrierii oficiale a lungmetrajului, Sinners este practic un film cu vampiri.

Variety prognoza încă de la începutul lunii nu doar că „Sinners” va fi nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film, ci și că este favoritul să îl câștige – un lucru pe care nu l-a reușit niciun film de groază în întreaga istorie de aproape 100 de ani a Premiilor Oscar.

Unii specialiști consideră că „Tăcerea mieilor” a triumfat la această categorie în 1992, însă clasificarea filmului cu Sir Anthony Hopkins drept unul de groază e una controversată și respinsă de alții.

„Sinners” a fost nominalizat joi la Premiul Oscar pentru cel mai bun film, cel mai bun actor într-un rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar (Delroy Lindo), cea mai bună actriță într-un rol secundar (Wunmi Mosaku), cel mai bun regizor (Ryan Coogler), cel mai bun scenariu original și la multe dintre așa-zisele Oscaruri „tehnice” (imagine, efecte vizuale, montaj, șamd).

Filmul poate fi văzut în prezent în streaming pe HBO Max, cu titlul „Păcătoșii” pentru cei care au setările contului în limba română.

„Sinners” a fost considerat un film riscant de către mulți directori de studio de la Hollywood

Plasarea poveștii sale în Sudul segregat al SUA a fost considerat un pariu atât de riscant încât multe studiouri l-au refuzat pe regizorul Ryan Coogler, cunoscut pentru regizarea filmului „Creed” din 2015 și a celor două lungmetraje cu supereroi „Black Panther” apărute ulterior.

„Sunt fericit că am reușit să găsim o casă la Warner Bros. Și pentru că oamenii chiar au venit [să îl vadă], ceea ce e ceva ce nu poți controla niciodată, nu-i așa? E un risc. Sunt dispus să pariez pe o poveste bună. Cred cu adevărat că nu există nicio experiență comparabilă cu un film văzut într-o sală de cinema (…)”, a declarat el într-un interviu publicat de revista Variety pe 7 ianuarie.

Studioul Warner Bros nu doar că i-a dat unda verde pentru a face filmul, dar i-a și pus la dispoziție un buget de 90 de milioane de dolari. Suma este una mare chiar și după standardele Hollywood pentru un lungmetraj care, oricât de bun ar fi și oricât depășește granițele genului, pornește de la premisa că e un film cu vampiri.

După lansarea sa în cinematografe anul trecut, lungmetrajul lui Coogler a fost pe larg apreciat de criticii de film, iar în SUA a reușit chiar să depășească barierele ideologice care fac ca unele lungmetraje să fie asaltate cu recenzii negative fiindcă sunt considerate „woke” sau că, dimpotrivă, se adresează sensibilităților conservatorilor.

Nominalizările la Premiile Oscar din 2026, un nou succes pentru „Sinners” și Warner Bros

Pariul Warner Bros pe scenariul propus de Coogler a fost însă unul cât se poate de inspirat. Lansat în cinematografe în data de 18 aprilie a anului trecut, Sinners a avut încasări de 279,65 de milioane de dolari în America de Nord, piața internă a Hollywood care dictează de cele mai multe ori dacă un film este un succes sau eșec financiar pentru studioul care l-a produs.

„Sinners” a încheiat anul 2025 pe poziția a 7-a în topul filmelor cu cele mai mari încasări la box office-ul nord american și a obținut alte 88,3 milioane de dolari din vânzări de bilete în rândul lumii.

La gala Globurilor de Aur din 11 ianuarie, cea care deschide anual sezonul de premiere al industriei cinematografice, „Sinners” a obținut doar două premii – pentru realizări cinematografice și la box office, respectiv pentru cea mai bună coloană sonoră originală (acordat compozitorului suedez Ludwig Göransson).

Marele semn de întrebare care rămâne acum este dacă va reuși să confirme la Oscaruri numărul mare de nominalizări, iar la premiul pentru cel mai bun film va concura cu „One Battle After Another”, marele câștigător al Globurilor de Aur.

La fel ca „Sinners”, filmul cu Leonardo DiCaprio în rolul unui rebel fugar poate fi văzut în streaming pe HBO Max.