Ai 5000 lei și nu vrei să te atingi de ei cel puțin un an? Ce dobânzi au băncile și Statul prin Tezaur și Fidelis în iunie

Dacă nu ai apetit pentru risc și vrei un câștig fix, cel mai probabil te uiți la depozite bancare și titluri de Stat. Înainte de a face alegererea, mereu dai un ochi peste prognoza de inflație pentru anul viitor. BNR estimează pentru finalul trimestrului II din 2025 o inflație de 3,6%. La acest procent există un interval de incertitudine de 2,3 puncte procentuale. Până la urmă, este doar o prognoză. Realitatea o vom vedea la momentul respectiv.

*Acest text nu reprezintă o recomandare de investitii

Astfel, la o sumă de 500 lei, de exemplu, ar trebui să ai un câștig de 18 lei. Dacă investești 5.000 lei, ar trebui să primești cel puțin 180 pentru a bate inflația.

Mai departe, să ne imaginăm că o persoană are 5.000 de lei și stă pe gânduri dacă să-i plaseze în depozite bancare sau titluri de Stat.

În acest moment, dobânzile la Tezaur de iunie – iulie 2024 sunt de 6% pe 1 an și 6,85% pe 3 ani.

Datele privind depozitele bancare sunt extrase din platforma Finzoom.ro

1 an la depozite bancare și la Stat

Cele mai bune oferte la depozite bancare pe un an ne arată dobânzi de 5,75 – 7%, ceea ce se traduce într-un câștig de 255,61 – 315 lei după plata impozitului pe venit și a comisioanelor.

Statul, atât la Tezaur cât și la Fidelis, oferă o dobândă de 6% (cu o excepție, vezi următorul paragraf), ceea ce înseamnă un câștig de 300 lei.

Totuși, Fidelis de iunie are și oferta dedicată donatorilor de sânge la care se mai adaugă o primă de 1 punct procentuale. Adică, dobânda oferită pe un an este de 7%. În plus, suma minimă, comparativ cu celelalte titluri Fidelis, este de 500 lei, ceea ce ar însemna un câștig de 35 lei. La 5.000 de lei, câștigul se ridică la 350 lei.

Ce dobânzi sunt dacă nu vrei să te atingi de bani timp de 3 ani

Băncile oferă dobânzi de 5,25 – 5,95% pe 3 ani, ceea ce înseamnă un câștig de 610,6 – 803,25 lei. De precizat că nu am folosit capitalizarea dobânzii. Dacă faci asta, unele bănci oferă dobânzi ușor mai mari, iar câștigul maxim poate ajunge la 822 lei, la cei 5.000 lei investiți.

Statul, la Fidelis și Tezaur are o dobândă de 6,85%, ceea ce înseamnă un câștig de 1.027,5 lei (cumulat pe 3 ani, dobânda plătindu-se anual).

Șeful Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, declara recent într-o conferință că multe persoane preferă să reinvestească câștigul.

Ce dobânzi sunt la depozitele și titlurile de Stat în moneda europeană

Unele bănci oferă dobânzi între 2,8 – 3% la depozitele în euro pe 1 an. Asta înseamnă un câștig de 16,2 – 27 lei la 1.000 de euro investiți.

Fidelis pe 1 an are o dobândă de 4%, iar câștigul se ridică la 40 euro.

Dacă vrei să-ți plasezi banii pe o perioadă mai lună, Statul oferă 5% pe 5 ani, ceea ce înseamnă, cumulat o sumă de 250 euro.

De precizat că marele avantaj al titlurilor de Stat este că nu sunt taxate, spre deosebire de depozitele bancare pentru care se plătește impozit pe venit, iar la câștiguri de peste 6 salarii minime ai și CASS, pentru care trebuie să depui Declarația unică.

Care sunt diferențele dintre Fidelis și Tezaur

La Fidelis, suma minimă de investit este de 5.000 de lei și 1000 de euro (pentru emisiunile în moneda europeană). Există și una dedicată donatorilor de sânge unde minimul este de 500 lei.

În schimb, la Tezaur nu există o sumă minimă. Chiar Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei, declara recent că sunt oameni care merg cu 100 de lei să investească.

Cei care se îndreaptă către Fidelis se gândesc că, la un moment dat, vor dori să vândă (dacă au nevoie de bani), obținând repede banii, fără a pierde dobânda încasată. Evident, în funcție de prețul pieței pot avea o mică pierdere sau poate un câștig (nimeni nu știe viitorul).

În schimb, la Tezaur poți face răscumpărare, dar pierzi dobânda dacă ai investit pe 3 ani, de exemplu, iar după un an ai decis să-ți scoți banii pentru că ai nevoie de ei pentru o anumită urgență.

O altă diferență este dată de modul de achiziție. Dacă la Fidelis se pot cumpăra prin Alpha Bank, BT Capital partners, BCR, BRD ori prin contul deschis la un broker, la Tezaur se poate face asta prin Trezoreria Română, Poșta Română sau prin SPV.

