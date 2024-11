Al Bano spune că vrea să țină un concert în Donbas: „A fost întotdeauna rusesc, să recunoaștem adevărul”

Celebrul cântăreț italian Albano Carrisi, mai cunoscut după numele său de scenă Al Bano, afirmă într-un interviu acordat ziarului Il Fatto Quotidiano că și-ar dori să cânte în Donbas, o regiune ucraineană despre care spune a fost întotdeaună rusă, într-un concert „pentru pace”.

„Donbasul a fost întotdeauna rusesc, să recunoaștem adevărul. Și aș vrea să cânt acolo”, a declarat cântărețul acum în vârstă de 81 de ani.

El a spus însă că ar fi dispus să susțină un concert pentru pace și în Rusia.

„Sunt gata să susțin un concert în sprijinul păcii atât la Moscova, cât și oriunde altundeva. O voi face cu bucurie”, a subliniat el.

Comentariile sale au fost pe larg preluate de mass-media rusă, inclusiv de către agenția de stat TASS și Lenta, unul dintre cele mai populare site-uri de știri din Rusia.

Autorul celebrului cântec Felicità și a altor cântece pe care le-a interpretat cu fosta sa soție Romina Power a spus că visează să viziteze din nou Rusia și și-a exprimat speranța că președintele ales al SUA va aduce pacea între Moscova și Kiev.

Noile sale comentarii vin după ce interpretul italian declarase în luna martie că și-ar dori să își reia concertele în Rusia, pe care le-a suspendat după începerea războiului din Ucraina.

Al Bano a făcut de-a lungul anilor mai multe comentarii considerate pro-Rusia

Ziarul italian La Stampa relata în 2019, cu 3 ani înainte de începerea invaziei ruse pe scară largă, că ministerul culturii de la Kiev l-a adăugat pe Albano Carrisi pe lista persoanelor considerate o amenințare la adresa securității naționale a Ucrainei.

Informația transmisă inițial de agenția Interfax venea în contextul în care Al Bano a fost un susținător vocal al Rusiei și afirma în 2014, după un spectacol susținut la Moscova că sancțiunile impuse de Occident din cauza anexării ilegale a Crimeii și începerii războiului separatist din Donbas sunt „inutile și dăunătoare”.

„Nu trebuie să ne împușcăm singuri în picior, altfel ne vom pierde degetele”, sublinia el. „Trebuie să înțelegem sufletul poporului rus, care a admirat mult Italia”, mai pleda acesta.

Al Bano s-a declarat șocat că a fost pus pe „lista neagră” a Kievului.

„Nu sunt terorist, îl voi suna pe ministrul ucrainean. Nu am spus niciodată un cuvânt împotriva Ucrainei. Nici măcar nu am făcut vreo recunoaștere [a entităților separatiste proclamate în estul Ucrainei]. Este inacceptabil ca eu, care am cântat mereu despre pace, să fiu acum tratat ca un terorist”, a deplâns el.

Al Bano a negat de asemenea că ar avea o relație apropiată cu președintele rus Vladimir Putin.

„Ceea ce am eu cu Putin nu este o prietenie, suntem simple cunoștințe, la care se adaugă faptul că el este președintele onorific al Federației Internaționale de Judo iar eu sunt ambasador global. Am cântat pentru el dar și pentru mulți alți șefi de stat, printre care papa Ioan Paul al II-lea”, a spus cântărețul italian.

„Eu sunt un om al păcii și nu al războiului”, a mai subliniat el la momentul respectiv. „Poate că Ucrainei nu îi mai plac cântecele mele. Dar lista neagră este prea mult”, a conchis acesta la momentul respectiv.