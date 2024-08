ANAF: Corecția unei facturi se face doar prin stornare, fără a modifica factura inițială / Întrebări și răspunsuri la e-Factura

Mulți antreprenori trimit uneori facturile în SPV cu mici greșeli legate de sediu, sume, ori produse. Din acest motiv, ei încearcă să le corecteze, dar procedura este una singură: stornarea. În cadrul unui webinar ANAF pe tema e-Factura, două angajate ale instituției au răspuns la multe întrebări, o mare parte dintre ele făcând referire la aceste situații.

1. Am primit o sesizare din partea unui client căruia inițial i-am transmis o factură de prestări servicii tip B2B prin email sub formă de înștiințare emitere factură și în aceeași dată (a emiterii) am încărcat factura în SPV. Eu am primit codul de încărcare și semnătura electronică pentru respectiva factură fără erori de transmitere, dar destinatarul susține că nu a primit-o în SPV nici la 30 de zile de la data încărcării în RO e-Factura. Este posibilă o astfel de situație? Dacă da, destinatarul mai poate înregistra în contabilitate respectiva factură dacă eu în calitate de emitent i-am transmis fișierul ZIP aferent încărcării în SPV?

ANAF: Din punctul lui de vedere, se înregistrează la momentul la care o primește în SPV. Faptul că i-ați trimis acel fișier ZIP nu este o procedură tocmai corectă. Recomandarea ar fi să verificați dvs. să nu o fi transmis dintr-o eroare prin Testul de pe autentificare certificat. Recomandarea este să o transmiteți pe rubrica de autentificare RO e-Factura.

2. Marfa trebuie pusă în vânzare anterior înregistrării facturii în sistem de către emitent. Cum se poate înregistra în contabilitate marfa?

ANAF: Nu dăm informații din punct de vedere contabil, dar din punct de vedere fiscal ea se poate înregistra în contabilitate, probabil ca facturi de sosit. Să nu deduceți TVA până nu aveți factura prin SPV.

3. Facturile simplificate sunt exceptate de la transmiterea în portalul e-Factura?

ANAF: Da, acestea sunt exceptate.

4. O factură cu valoare eronată trebuie înregistrată în luna iulie, dacă furnizorul o corectează în luna următoare prin stornare și refacere corectă?

ANAF: Da, o înregistrați eronat în luna iulie, iar în luna următoare se face stornarea și repunerea corectă.

5. Dacă s-a transmis o factură în SPV cu titlul 380, iar beneficiarul a avut obiecții legate de conținut, detalii etc. și nu de valori, se poate reveni pe SPV cu aceeași factură dar cu 384 corectată în care apar elementele solicitate de client? În acest moment, SPV acceptă încărcarea aceleiași facturi cu număr, dar este corect cum procedăm sau pentru evidența ANAF, factura se va dubla?

ANAF: Nu e stornată. Deci corecția unei facturi se face prin stornare. Nu se modifică factura inițială și completată pe codul 384. Se face strict prin stornare.

6. Ce fișiere trebuie arhivate ca documente justificative din punct de vedere al facturii?

ANAF: Fișierul XML al facturii trebuie arhivat. Acesta reprezintă originalul.

7. Dacă beneficiarul, persoană stabilită în România nu primește în RO e-Factura, ci prin email, deși achiziția este de la o persoană impozabilă stabilită în România, pe lângă sancțiune și respingerea dreptului de deducere a TVA se aplică și nedeductibilitatea din punct de vedere al impozitului pe profit/venit din cauză că factura nu respectă prevederile art. 319?

ANAF: Dacă ea nu este primită prin SPV prin modulul RO e-Factura, nu se deduce nici TVA și nici cheltuiala. Din punct de vedere al Ordinului 2634 și al Legii 82/1991 mie îmi spune că factura este document justificativ pentru deducerea cheltuielii.

8. La autofacturare pentru TVA nedeductibil aferent protocolului nedeductibil, al calculului impozitului pe profit, se declară ceva în e-Factura?

ANAF: Se declară autofactura întocmită pentru deducerile de protocol.

9. Facturile de storno trebuie să aibă codul 381 sau se poate face cu 380?

ANAF: Nu trebuie să aibă 381, ci se merge pe stornare pe codul 380 și repunerea corectă pe 384.

10. Sunt situații în care avem și câte 3 facturi cu același număr emise pe 380 și când rectifică se pot dubla și din cauza nenumăratelor modificări.

ANAF: Se înregistrează o dată și se transmite un mesaj la celelalte două facturi, dacă o primiți de 3 ori.

11. Se vor corela datele din RO e-Factura și RO e-Transport. În cazul unui control la e-Transport se va considera document valid o factură în format fizic sau XML?

ANAF: Formatul XML este document justificativ. Dacă dvs. îl prezentați în format PDF către Poliția Română nu credem că nu va fi luată în considerare. Toate sistemele e-Factura și e-Transport se corelează.

12. Cât timp se păstrează XML salvate?

ANAF: Fișierele salvate se păstrează pe termenul de prescripție de 5 ani, calculat de la data de 1 iulie a anului următor celui în care au fost emise facturile.

13. Se poate ca facturile primite cu datele de sediu eronat completate să fie corectată și retransmisă cu codul 384 fără a storna și reface factura?

ANAF: Nu, veți face stornare și apoi veți repune factura corect pe 384.

14. Cum se procedează în cazul plăților în avans înainte de livrarea mărfii în condițiile în care nu se emite un document fiscal pentru avans? Documentul fiscal se emite ulterior, după livrarea mărfii.

ANAF: Dacă sunt plăți în avans, atunci ar trebui factură de avans ce trebuie trimisă prin intermediul e-Factura.

15: În condițiile în care am emis o factură (cod 380), iar ulterior am revenit cu corecție (pe 384), clientul primește două facturi aproape identice reclamând că facturile sunt dublate. Cum este tratată această problemă din perspectiva e-TVA. Avem temeri că se vor dubla în sistemul dvs. urmând ca noi, contribuabilii, să dăm explicații.

ANAF: Nu puteți face corecția direct printr-o altă factură cu codul 384, ci se face o stornare pe 380 și repunerea corectă pe 384. Din perspectiva e-TVA nu face obiectul întânirii de astăzi și nu vom răspunde.

16. Care este formatul facturii fizice agreat pentru a putea fi înregistrat?

ANAF: Nu există o prevedere expresă în acest sens, doar să fie descărcat din SPV, să o aveți primită prin SPV.

