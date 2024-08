Cum procedez dacă am primit facturi dublate în SPV? 14 răspunsuri oferite de ANAF

Două angajate din cadrul ANAF au răspuns întrebărilor contribuabililor pe tema e-Factura în cadrul unui seminar care a avut loc săptămâna trecută. Multă lume pare a se confrunta cu facturi dublate în SPV.

1. Am o problemă cu data în care înregistrez o factură primită în condițiile în care furnizorul o emite, de exemplu, cu data de 31 august, o transmite în e-Factura în termenul legal de 5 zile. Înțeleg că momentul la care este disponibilă factura pentru mine este momentul în care se regăsește în sistem, însă aici se creează o necorelare pentru că eu nu-mi recunosc în contabilitate un document cu data la care a fost emis și implicit în decontul de TVA.

ANAF: Conform legislației este disponibilă în sistem pentru descărcare la dvs. cu data la care ați primit-o. Va rugăm să puneți întrebarea și pe formularul de contact pentru că și dumneavoastră aveți dreptate că există o necorelație între ce declară furnizorul și ce declarați dvs.

2. Am o întrebare legată de codul de facturare 751 care este în scopuri contabile. Înțeleg că orice are legătură cu un bon fiscal, dacă se emite factură pentru un bon fiscal ar trebui să poarte acest cod, indiferent dacă valoarea achiziției este mai mare de 100 euro?

ANAF: Codul 751 se folosește în momentul în care au fost emise unul sau mai multe bonuri fiscale, indiferent dacă e sub 100 euro și ulterior se emite și factură.

3. Cum se corectează o factură care a fost încărcată de două ori în SPV? Este suficient un mesaj de refuz în SPV sau trebuie încărcat un mesaj de storno?

ANAF: Nu aveți cum să încarcați un mesaj de storno. Acel mesaj de refuz legat de obiecția pe care o aveți îl transmiteți în SPV.

4. Pentru facturile emise către un operator din UE, în speță Bolt, către persoane fizice și persoane juridice din România în numele persoanei juridice care prestează serviciul în România, este necesar ca persoana juridică care prestează serviciul să emită factură în SPV pentru serviciul prestat în România?

ANAF: Cred că vă referiți la facturile emise de Bolt în numele prestatorului persoană juridică. Aceste facturi ar trebui încărcate în SPV în funcție de acordul pe care l-ați încheiat cu Bolt. Dacă Bolt nu încarcă în SPV aceste facturi, atunci dvs. în calitate de furnizor să le încărcați.

5. Dacă partenerii cărora le trimitem facturi prin încărcare în platforma e-Factura nu sunt de acord cu facturile, cum anume se resping aceste facturi către ei și cum anume emitentul va ști că factura respectivă s-a respins?

ANAF: Partenerul care va avea o obiecție legată de această factură va trimite acel mesaj, iar emitentul va primi mesajul respectiv legat de această obiecție.

6. Cum trebuie să procedăm atunci când am primit facturi dublate în SPV? Am anunțat furnizorul dar nu a făcut nimic. Noi am înregistrat în contabilitate doar prima factură primită și pentru dublură am dat un mesaj că nu o luăm în considerare.

ANAF: Este foarte bine cum ați procedat. Nu aveți o altă posibilitate.

7. Am primit de două ori aceeași factură trimisă de furnizor. Am trimis mesaj de transmitere multiplă a facturii, dar nu am primit niciun mesaj de clarificare din partea furnizorului și nicio factură de stornare a acelei a doua factură încărcată eronat. Cum trebuie să procedez în contabilitate?

ANAF: O înregistrați o singură dată dacă este aceeași factură cu aceleași date.

8. În SPV nu putem deschide factura nici XML, nici PDF, deși furnizorul spune că are totul în regulă.

ANAF: Până acum nu au fost sesizate probleme (asemănătoare n.r.), dar puteți transmite prin formularul de contact către colegii noștri de la asistență tehnică un mesaj cu o captură de ecran și să verifice. Am întâlnit situații când s-au trimis din SPV, de pe autentificare certificat, pe rubrica de RO e-Factura Test. Nu aceea este calea de a transmite facturile, ci pe autentificare RO e-Factura.

9. O factură primită în SPV dar care a fost trimisă eronat, marfa fiind expediată altui client, care este procedura de rezolvare? Trimit doar mesaj? Nu sunt obligat să o înregistrez.

ANAF: Dacă marfa a fost trimisă altui client, a fost trimisă eronat, înseamnă că nici factura nu are datele dvs. Se anunță prin mesaj furnizorul și nu se înregistrează. Dacă totuși s-a trimis pe numele dvs. factura dar marfa a ajuns la alt client, atunci ar trebui să trimiteți mesaj furnzorului să storneze factura respectivă.

10. O factură ce conține erori poate fi corectată prin modificare și retransmitere cu codul 384 fără a se emite o factură de stornare? Cum este corect?

ANAF: Articolul 330 din Codul fiscal ne specifică că modalitatea de corecție a facturii este prin stornare. Recomandarea ar fi să se facă stornare și repunerea corectă cu 384 sau se poate veni pe 384, dar doar cu diferență în plus sau în minus.

11. Dacă o factură a fost trimisă de două ori în sistemul RO e-Factura, este identică, cum se corectează această situație? Stornarea se poate interpreta ca și cum sunt stornate ambele facturi, avnând același număr. Se va emite o factură cu suma negativă pentru a ajunge la valoarea corectă acel partener?

ANAF: Dacă este identică, atunci se trimite mesaj că factura a fost trimisă de două ori și se înregistrează o singură dată.

12. Furnizorul poate să răspundă prin SPV? Am înțeles că poate vedea mesajele. Vreau să înțeleg dacă poate să și răspundă din punct de vedere tehnic.

ANAF: Nu are posibilitatea. Doar beneficiarul facturii poate transmite un mesaj legat de o obiecție, însă furnizorul nu are această posibilitate.

13. Pe facturile emise în baza bonului fiscal suntem obligați să introducem în factură toate produsele din bonul fiscal sau putem specifica doar produse conform bonului fiscal?

ANAF: Asta depinde de modalitatea dvs. de lucru. Dacă aveți în space un bon fiscal pe care sunt enumerate toate produsele, pe factură puteți scrie „factură conform bon” atașați bonul.

14. O asociație de proprietari emite facturi către societățile comerciale sau instituții publice care au spații comerciale sau apartamente în cadrul asociației. Aceste facturi reprezintă contravaloarea utilităților ce se afișează pe listele de plată ale asociației. Aceste facturi trebuie transmise în e-Factura? Conform prevederilor legale, asociațiile nu au obligația până la 1 iulie 2025.

ANAF: Aveți dreptate, pentru asociațiile de proprietari și asociații în general, termenul obligatoriu este 1 iulie 2025, dar în perioada 1 iulie 2024 – 30 iunie 2025 puteți opta prin înregistrarea în „Registrul RO e-Factura opțional”, dar nu sunteți obligați.

