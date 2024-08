Un cunoscut magazin nu a trimis factura în SPV. Clientul a dus produsul înapoi / Ce recomandări are ANAF

Antreprenorii se lovesc de diverse situații din cauza e-Factura, iar webinariile ANAF pe temă ne arată ce-au făcut în practică, mai ales că mulți se tem de amenzi. La cel mai recent webinar, două angajate ale Fiscului au răspuns întrebărilor contribuabililor.

*e-Factura este obligatorie în relația B2B și B2G, iar întrebările de mai jos fac referire la aceste relații.

1. Am achiziționat un produs de la un cunoscut lanț de magazine de electronice la începutul lunii iulie și nu a pus factura în SPV. Prin urmare, la finalul lunii am dus produsul înapoi și am solicitat returul. Am găsit în SPV factura de storno pe care nu am înregistrat-o pentru că nu era pusă și factura de achiziție. Le-am dat mesaj în SPV. Am procedat corect?

ANAF: Da, ați procedat corect.

2. Este corect ca beneficiarul să înregistreze facturi primite în e-Factura mai târziu de 5 zile, dacă expeditorul a trimis cu întârziere?

ANAF: Da, se înregistrează, doar că furnizorul este pasibil de sancțiuni.

3. Unde pe factura în format PDF este indexul de încărcare, dar și cel de descărcare?

ANAF: Indexul vă apare și la transmiterea facturii.

4. PFA cu activitate de pescuit a transmis în e-Factura fără cod NC pentru pește, cum ar trebui să procedez la corectarea acestora?

ANAF: De la 1 ianuarie 2024 nu văd de ce ați mai trece poziția tarifară. Dacă ați transmis facturile fără poziție tarifară, ele au fost transmise. Sunt corecte.

5. Pentru facturile simplificate este o nouă adaptare de a transforma facturile clasice, normale, sub 100 euro în facturi simplificate fără a menționa pe ele că sunt facturi simplificate. Se păstrează numărul mare de elemente conform art. 319 (din Codul Fiscal n.r.) din perspectiva nedeclarării în SPV prin e-Factura. Este o practică corectă? Vom deduce din faptul că nu le primim prin SPV că sunt sub 100 euro, ca fiind facturi simplificate?

ANAF: Facturile simplificate nu se trimit prin SPV. Atunci aveți dreptul de deducere a TVA.

6. Cum procedăm în cazul facturilor încărcate de furnizor pe SPV? Nu sunt complete și beneficiarul le refuză. Este suficient un refuz înscris pe email sau este obligatoriu să trimitem mesaj prin SPV pe linia facturii primite?

ANAF: În cazul refuzului, clientul nu va înregistra o factură, însă furnizorul este obligat să o storneze prin SPV, iar clientul nu va înregistra nici stornarea din moment ce a refuzat factura. Dacă factura este emisă pe numele dumneavoastră, îi trimiteți mesaj că nu este corectă, iar furnizorul va trimite factură de corecție.

7. Dacă nu pot lista o factură din SPV însă există XML, ce ar trebui să fac? Listez XML? Am transmis mesaje în SPV dar nu am primit niciun răspuns.

ANAF: Puteți să vă arhivați XML, să-l salvați, sau puteți să încercați să-l transformați prin aplicația pusă la dispoziție de Ministerul de Finanțe.

8. În situația unui control ulterior, dacă nu s-au păstrat fișierele e-Factura și ele nu mai pot fi descărcate din SPV, se mai poate pune problema dreptului de deducere?

ANAF: Puteți face o solicitare dacă nu le-ați descărcat în cele 60 de zile de pe SPV. Vor fi repostate documentele respective în SPV. Solicitarea se face prin formularul de contact la categoria Asistență servicii informatice. Acolo este submodulul e-Factura.

9. Există posibilitatea în SPV de descărcare a unui număr mai mare de facturi și nu numai fiecare factură în parte?

ANAF: Recomandarea ar fi să adresați această întrebare către colegii noștri de la IT prin formularul de contact.

10. Sunt facturi care sunt emise de ONRC sau alte instituții publice cu TVA. Se primesc în SPV?

ANAF: Dacă sunt emise cu TVA, înseamnă că instituția publică desfășoară activitate economică. Ele ar trebui transmise prin SPV. Dacă ele nu sunt trimise prin SPV, TVA-ul este nedeductibil.

