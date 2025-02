Andrei Caramitru, audiat la poliție după ce l-a reclamat Călin Georgescu pentru o postare pe Facebook. „M-a șocat”

Economistul Andrei Caramitru a fost marți la sediul IPJ Ilfov pentru a fi audiat ca martor, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu l-a reclamat pentru o postare pe Facebook.

Plângerea depusă de Călin Georgescu vizează acuzația de instigare publică și incitare la ură și discriminare, ca urmare a unor postări făcute de Caramitru pe Facebook, potrivit unor surse citate Observator News.

Caramitru a declarat la ieșirea de la audieri că plângerea a fost făcută de către fostul candidat la președinție pentru o postare de pe Facebook „absolut neutră”, potrivit imaginilor difuzate de Antena 3.

„E o postare în care am făcut o analiză istorică asupra altor episoade mesianice de semi-rebeliune într-un stat, în care practic am cerut ca aceste situații să fie neutralizate. Ori neutralizate înseamnă, cum am spus de o sută de mii de ori în toate celelalte postări, exact ca autoritățile statului, care am și declarat care sunt, CCR și celelalte, să acționeze conform legii, evident. Deci se bazează doar pe acest cuvânt de neutralizare conform legii”. Plângerea nu are nicio bază legală de vreun fel”, a spus Caramitru.

El a mai spus că ar fi vorba și de încă o postare vizată de plângerea lui Georgescu, în care susține că a precizat despre ce instituții ale statului ar trebui să se sesizeze.

Caramitru a susținut că polițiștii l-au întrebat ce a vrut să spună în postare și le-a explicat ce mesaj a vrut să transmită. „Fiind destul de clar ce-am vrut să spun”, a zis Caramitru.

„M-a șocat”, a răspuns economistul, după ce a fost întrebat dacă se aștepta să fie reclamat de Georgescu.

„În primul rând să vină aici el. În al doilea rând, domnul Călin Georgescu să ne explice de unde a fost plătit 10 ani în Austria, cine e în spatele lui, că au apărut toate informațiile cum că, de fapt, este finanțat de către ruși, oligarhi direct. Și domnul Călin Georgescu poate trebuie să dea mai multe răspunsuri și să ajungă unde trebuie să ajungă, nu oameni care scriu pe Facebook”, a mai declarat Caramitru jurnaliștilor prezenți la sediul IPJ Ilfov.

Ulterior, economistul a scris și pe pagina sa de Facebook că fostul candidat la alegerile prezidențiale este „în disperare” și că face plângeri penale „pentru postări care nu îi convin”.

„Deci pe scurt – am fost chemat la poliție pentru opiniile mele libere direct de cg! Omul ăsta vrea dictatură – și atenție !!! Se leagă în plângere de cine a comentat cu nume și prenume. De like-uri. Monitorizează ce scriem pe aici și probabil vrea să bage pe toți la canal. Nu scapă nimeni ce credeți!”, a scris Caramitru.

El a subliniat că nu se va lăsa intimidat.

Andrei Caramitru are o postare făcută pe 22 februarie în care se referă la „o analiză istorică asupra situațiilor de delir mistic anti-sistem care se transformă în rebeliune” făcută de AI / ChatGPT.