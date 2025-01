Anul 2024 a fost cel mai cald din istoria măsurătorilor meteo din Europa

Anul trecut a fost cel mai cald din ultimii 80 de ani, de când există date meteo detaliate în Europa, arată raportul Copernicus, publicat vineri. Temperatura medie a fost cu 1,47°C peste perioada de referință, iar două dintre cele patru anotimpuri au stabilit recorduri absolute de căldură.

Anul trecut a adus pe continent perioade de caniculă, secetă, dar și inundații și ploi torențiale.

Temperatura medie de 10.69°C pentru Europa, în 2024, a fost cu 0.28°C peste cea din 2020, care deținea până acum titlul de „cel mai cald an”.

Datele Copernicus arată că primăvara lui 2024 a fost cea mai caldă din istorie, cu 1,5 C peste media perioadei de referință 1990-2020, iar vara a stabilit și ea un nou record absolut, cu o medie a temperaturii cu 1,54°C mai mare decât cea din perioada de referință.

2024 a fost marcat de multe valuri de căldură care au afectat și România (în fiecare lună de vară). În Spania și Portugalia au fost temperaturi de peste 45 C, în Bosnia au fost aproape 43 C, iar în Italia și Grecia, peste 44 C. Până și în Lituania au fost 35 C, iar în Polonia, peste 37 C.

Vara trecută apele Mediteranei au atins o nouă temperatură maximă, 28,9 C indica media diurnă din 15 august, măsurată de cercetători din Spania. Era depășit un record din vara lui 2023 care, la rândul său, depășea un record din 2003.

Reamintim că 2024 a fost cel mai cald an la nivel global și primul în care s-a depășit cu 1,5°C media de temperatură din perioada pre-industrială 1850-1900.

Data de 10 iulie a marcat un nou record, stresul termic atingând atunci un maxim, fiindcă afecta 44% din suprafața globului (stres termic puternic și extrem).