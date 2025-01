LIVE Război în Ucraina, ziua 1052: Zelenski anunță noi ajutoare militare, de 2 miliarde de dolari / Incendiu la o fabrică de acetonă din regiunea rusă Leningrad / Trump spune că pregătește o întâlnire cu Putin

Volodimir Zelenski a declarat că la ultima serie de întâlniri cu aliații occidentali Ucraina a primit promisiuni de asistență militară suplimentară în valoare de 2 miliarde de dolari. Președintele ucrainean a declarat, după reuniunea de joi din Germania, că 34 de țări au promis ajutoare în sectoarele apărare aeriană, tehnologia informației, artilerie, deminare, și forțe forțe navale și aeriene. „Am avut o întâlnire foarte bună, cu un rezultat foarte bun. Au fost 2 miliarde de dolari în pachete suplimentare de sprijin pentru Ucraina”, a declarat el, potrivit Reuters.

Un supermarket din orașul Donețk controlat de Rusia a fost lovit de armata ucraineană, cel puțin două persoane fiind rănite, a afirmat vineri agenția rusă de știri de stat TASS.

Imagini neverificate postate pe rețelele de socializare arată o mașină arsă în fața unei clădiri cu două etaje, înconjurată de bucăți de moloz. Potrivit TASS, alte clădiri și aproximativ 15 mașini au fost avariate în atac.

❗️Ukrainian forces strike #Donetsk supermarket with #HIMARS missiles, civilians injured. Ukrainian military forces launched a rocket strike using HIMARS missiles in Donetsk People's Republic, injuring at least three civilians, according to a Sputnik correspondent. pic.twitter.com/wA2kghuIMP

Forțele Moscovei au ocupat trei așezări din regiunea ucraineană Donețk și au recucerit trei localități din regiunea rusă Kursk, potrivit contului de Telegram DeepState, care monitorizează evoluția frontului.

Rușii au ocupat așezările Petropavlivka, Vozdvyzhenka și Solone din regiunea Donețk. De asemenea, au recucerit așezările Novoivanovka, Leonidovo și Aleksandriya din regiunea Kursk, afirmă sursa citată într-un mesaj postat azi-noapte.

În plus, potrivit DeepState, armate rusă a avansat în Dvorichna și lângă Zapadne în regiunea Harkov, precum și lângă Kurakhove și Yasenove în regiunea Donețk.

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești de ieri: 1830 soldați, 10 tancuri, 32 alte blindate de luptă, 24 tunuri, 3 sisteme antiaeriene, 86 diferite vehicule și 3 echipamente speciale.

O fabrică din regiunea Leningrad care produce acetonă a fost cuprinsă de flăcări vineri dimineață, iar serviciile de pompieri lucrează la stingerea incendiului, transmit agențiile de presă ruse.

Nu există deocamdată informații despre cauza incendiului ce a izbucnit într-o zonă industrială din orașul Gatchina, iar Ministerul rus al Apărării nu a raportat nicio dronă ucraineană deasupra regiunii peste noapte.

1,600 m² are ablaze, with explosions still rocking the industrial zone of Russia’s Leningrad region.



Media reports say the fire has engulfed a Russian acetone production plant, leading to a major fuel spill.



Authorities have not yet disclosed the cause of the fire. pic.twitter.com/bFDuge2618