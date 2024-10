„Anunță-ți prietenii, părinții și șeful”: Justin Timberlake vine în România și va fi cap de afiș la Electric Castle 2025

Justin Timberlake va cânta anul viitor Electric Castle, au anunțat organizatorii festivalului de muzică, care spun că numărul biletelor este limitat, iar vânzarea acestora se încheie pe 10 octombrie.

„Anunță pe toată lumea. Pe prietenii tău, pe mama și pe tatăl tău, pe șeful tău. Da, și pe fostul tău. Și pregătește-te să strigi isteric (…) și să cânți alături de unele dintre cele mai mari hituri ale sale vreodată”, au anunțat marți seară organizatorii Electric Castle pe pagina de Facebook a festivalului, care au spus că Justin Timberlake va fi cap de afiș la Electric Castle în 2025.

Vânzarea biletelor se încheie joi, 10 octombrie, ora 23:59.

Organizatorii au pus la bătaie și patru abonamente General Acces gratuite într0un concurs pe Facebook.

Electric Castle se întoarce pentru ediția a 11-a în 2025 între 16 și 20 iulie.

Odată cu epuizarea ofertei Early Bird, abonamentele pentru Electric Castle 2025 pot fi cumpărate la prețuri între 139 de Euro (General Acces) și 249 Euro (Premium), plus taxe. Organizatorii păstrează oferta specială pentru festivalierii sub 21 de ani, cu prețul abonamentului la 109 Euro.

Justin Timberlake este un cântăreț, compozitor, actor și producător american, născut în Memphis, Tennessee. Este cunoscut pentru cariera sa solo de succes în muzica pop și R&B, dar și ca membru al trupei NSYNC, una dintre cele mai populare formații de băieți din anii ’90 și începutul anilor 2000, scrie G4Media, care a anunțat mai întâi prezența acestuia la ediția de anul viitor de la Electric Castle.

După ce trupa NSYNC s-a destrămat, Timberlake și-a început cariera solo cu succes, lansând albume premiate, cum ar fi „Justified” (2002), care include hituri precum „Cry Me a River” și „Rock Your Body”. De-a lungul carierei sale solo, el a continuat să lanseze piese de succes, precum „SexyBack”, „My Love”, „What Goes Around… Comes Around” și „Mirrors”.

Pe lângă cariera sa muzicală, Timberlake a avut și o carieră de succes în cinematografie, jucând în filme precum „The Social Network” (2010), „Friends with Benefits” (2011) și „Trolls” (2016), pentru care a și compus piesa „Can’t Stop the Feeling!”.

Timberlake este cunoscut pentru stilul său inovator în muzică, pentru combinația de pop, R&B și soul, dar și pentru performanțele live energice și coregrafiile sale. A câștigat numeroase premii, inclusiv Grammy Awards și MTV Video Music Awards.