Geniști ai armatei americane, însoțiți de buldozere, excavatoare și capelani militari, au început să exerseze luna trecută o misiune pe care forțele armate ale SUA nu a mai desfășurat-o de aproape 80 de ani: săparea unor gropi comune pentru militarii americani căzuți în luptă.

Exercițiul s-au desfășurat într-o pădure din apropierea bazei Fort Bragg din Carolina de Nord. Cei implicați au relatat cum s-au desfășurat lucrurile unui ofițer de relații publice al armatei, însărcinat cu redactarea comunicatului de presă trimis în urma exercițiului. Printre altele, comunicatul notează că a fost „o experiență de învățare” pentru toți participanții, scrie Reuters.

Ultima dată când Statele Unite au fost nevoite să sape gropi comune într-un număr semnificativ pentru propriii militari a fost în timpul războiului din Coreea din perioada 1950–1953.

În fiecare conflict ulterior, evacuarea medicală rapidă și superioritatea aeriană a SUA au făcut relativ ușoară transportarea, într-un timp scurt, a militarilor răniți sau decedați către spitale, morgi și teritoriul continental al Statelor Unite. Totuși, un asemenea lucru ar putea să nu fie la fel de ușor sau chiar imediat posibil dacă SUA s-ar trezi implicate într-un război cu China în Pacific sau, eventual, cu Rusia în Europa de Est, scrie Reuters.

„Acest exercițiu ne permite să analizăm în mod critic felul în care îi respectăm și îi onorăm pe cei căzuți și modul în care gestionăm sistematic situația acestora într-un conflict de mare intensitate.

Mâine, dacă am intra în război, ar trebui să improvizăm pe parcurs. Ceea ce facem aici este să adoptăm o abordare științifică, testată în teren, astfel încât să putem păstra controlul deplin asupra operațiunilor”, a declarat sergentul Delbert Ruede, citat în comunicatul de presă al Armatei.

Exerciții pentru înhumări în masă desfășurate de Armata SUA

Printre activitățile desfășurate s-au numărat și teste menite să identifice cea mai bună metodă de utilizare a unui buldozer pentru acoperirea gropilor comune, fără a deteriora ceea ce, într-un conflict real, ar reprezenta rămășițele umane aflate dedesubt.

După încheierea testelor, planificatorii au ajuns la concluzia că o companie de geniști dotată cu buldozere și excavatoare ar putea pregăti și acoperi tranșee destinate înhumării a până la 2.400 de persoane decedate în decurs de 24 de ore, în condițiile desfășurării unor operațiuni continue.

Această cifră depășește, într-o singură zi, numărul de 2.354 de decese pe care Pentagonul îl atribuie, în general, intervenției americane din Afganistan de după atacurile de la 11 septembrie 2001.

Reuters notează că Departamentul de relații publice al Armatei americane nu a răspuns întrebărilor pe care i le-a adresat cu privire la posibilitatea ca exercițiile de înhumare să fi fost făcute publice ca parte a unei strategii mai ample de transmitere a unor mesaje strategice.

Agenția de presă notează însă că ele ar putea constitui încă un indiciu al îngrijorării Pentagonului față de situația globală actuală.

Președintele american Donald Trump într-o vizită la baza militară Fort Bragg, FOTO: Daniel Torok, White House / Zuma Press / Profimedia

Exercițiile militare transmit semnale

Indiferent care ar fi situația, faptul că armata americană a făcut public acest exercițiu într-un mod atât de explicit și de sugestiv a fost cu siguranță remarcat de serviciile de strângere a informațiilor de la Moscova și Beijing, iar concluziile relevante vor fi fost transmise planificatorilor și factorilor de decizie din cele două țări.

Reuters notează că, din această perspectivă, exercițiul va fi perceput cel mai probabil ca parte a unei serii mai ample de manevre militare globale organizate de Pentagon, menite să transmită atât adversarilor, cât și aliaților, un semnal privind capacitățile militare ale SUA. Mai multe dintre aceste exerciții au avut o amploare mai mare decât în anii precedenți, în pofida desfășurării de ample forțe americane în regiunea Orientului Mijlociu și a Golfului Persic pentru războiul purtat împotriva Iranului.

Comandanții americani din teatrele de operațiuni din Pacific și Europa au sugerat în repetate rânduri că armamentul de înaltă tehnologie al SUA ar putea fi suficient pentru a respinge o ofensivă chineză sau rusă, fie împotriva Taiwanului și a aliaților americani din vecinătatea acestuia, fie împotriva statelor NATO de pe flancul estic.

Evenimentele din 2026, însă – în special Operațiunea „EPIC FURY” împotriva Iranului, declanșată la sfârșitul lunii februarie – au diminuat considerabil stocurile americane de rachete cu rază lungă de acțiune și de rachete destinate apărării antiaeriene, stocuri a căror refacere ar putea dura acum mai mulți ani.

Militari izolați de rutele de aprovizionare timp de săptămâni întregi

În regiunea Golfului Persic, SUA și-au retras o mare parte din personalul aflat în imediata apropiere a zonei înainte de începerea atacurilor. Însă pentru a descuraja Rusia sau China de la potențiale acțiuni militare ar putea fi nevoie de menținerea unui număr semnificativ de militari americani în locuri expuse.

General-maiorul Matthew Mowery, adjunctul comandantului pușcașilor marini americani din Pacific, a declarat în luna mai pentru publicația Defense One că forțele SUA desfășurate în interiorul primului lanț de insule – care cuprinde Taiwanul, Filipinele și insula japoneză Okinawa – ar putea rămâne izolate timp de 45 de zile, fără posibilitatea de a primi provizii la începutul unui eventual conflict.

Aproape toate eseurile premiate în cadrul unui concurs organizat de Corpul Pușcașilor Marini și publicate în această lună în revista „Proceedings” a Institutului Naval al SUA au abordat diverse provocări interconectate din Pacific, în condițiile în care un adversar ar dispune de capacități considerabile de a întrerupe aprovizionarea și evacuarea medicală de la punctele-cheie.

Un studiu din 2023 realizat de institutul de cercetare „Center for Strategic and International Studies” din Washington sugera că SUA ar putea pierde zeci de mii de militari într-un conflict de amploare pentru apărarea Taiwanului, chiar dacă, cel mai probabil, ar provoca pierderi și mai mari Beijingului.

De atunci, unitățile armatei americane și-au sporit prezența în Filipine, în zone apropiate de Strâmtoarea Taiwan, inclusiv prin desfășurarea unor baterii de rachete și a altor elemente ale Diviziei 25 Infanterie a armatei SUA, cu baza în Hawaii.

Ce înseamnă aceste lucruri pentru Europa?

În pofida disputelor tot mai vizibile dintre administrația Trump și mai multe puteri europene, inclusiv în ceea ce privește viitorul Ucrainei, publicația Politico a relatat în septembrie că armata americană era pe punctul de a confirma, în sfârșit, o prezență militară americană permanentă și consolidată în Polonia.

Poate cel mai semnificativ dintre toate, mass-media din statele baltice a relatat despre revenirea unor unități blindate americane, inclusiv în Estonia – probabil statul NATO cel mai expus din Europa de Est -, unde acestea urmau să rămână pe durata restului iernii. Totuși, sosirea anunțată a unei subunități blindate provenite din unități deja staționate pe continent părea să fie de dimensiuni mai reduse decât escadronul de tancuri desfășurat în anul precedent.

America nu este singura țară care recurge la asemenea tactici de transmitere a mesajelor: presa daneză a scris în ianuarie că guvernul de la Copenhaga a transferat în mod deliberat rezerve de sânge și muniție de război în Groenlanda, pentru a transmite clar Washingtonului că orice tentativă de preluare a teritoriului va fi întâmpinată cu rezistență militară.

Germania, Polonia, statele baltice și cele nordice și-au intensificat la rândul lor planificarea pentru eventualitatea unor pierderi umane în timp de război, inclusiv, în unele cazuri, pentru evacuarea în masă a populației civile.

Planurile de război ale statelor baltice, în special, pornesc de la premisa unor pierderi umane masive încă de la începutul conflictului.

Cimitir de război în SUA, FOTO: Robert Persons / Alamy / Profimedia

Semnale contradictorii transmise de Pentagon și Casa Albă

Țările europene, Japonia, Taiwanul și alte state aflate sub amenințare investesc masiv în drone și rachete cu rază lungă de acțiune, deși, în cazul celor mai multe dintre ele, mai sunt încă necesari câțiva ani până când aceste sisteme vor intra în serviciu.

Rusia, între timp, a demonstrat că este dispusă să accepte pierderi umane uriașe în Ucraina. La începutul acestui an, agențiile europene de informații estimau că numărul total al militarilor ruși morți depășise 500.000, iar o estimare actualizată publicată în această săptămână de canale media anti-Kremlin indica cifra de 700.000.

Opiniile analiștilor sunt profund împărțite în ceea ce privește disponibilitatea Chinei de a risca pierderi similare pentru a cuceri Taiwanul.

În ceea ce privește SUA, Reuters notează că, în pofida noilor exerciții desfășurate în apropierea Fort Bragg, e puțin probabil ca administrația Trump să dorească să transmită că este dispusă să accepte pierderi umane în masă.

Elbridge Colby, subsecretarul american al Apărării pentru Politici (n.r. al treilea cel mai important oficial al Pentagonului), a susținut într-un discurs susținut în luna mai la Colegiul Național de Război al SUA că planificatorii americani trebuie să „se asigure că strategia militară pe care o pregătim […] menține costurile și riscurile unui conflict într-o proporție rațională față de mizele reale pe care americanii le au de apărat”.

Vicepreședintele JD Vance – care a fost trimis în Irak în calitate de pușcaș marin american, dar nu a participat la lupte – a vorbit, de asemenea, despre importanța evitării sacrificării inutile a militarilor americani.

Atât acesta, cât și Colby au vorbit în repetate rânduri despre necesitatea ca aliații SUA din ambele emisfere să facă mai mult pentru propria apărare.

„Realitatea este însă nu doar că acest proces necesită timp, ci și că, foarte posibil, va fi în continuare nevoie de prezența cel puțin a unor militari americani în prima linie a frontului pentru a convinge potențialii adversari că Washingtonul se va implica în luptă dacă situația o va cere”, subliniază Reuters.

Formațiunea militară care a desfășurat exercițiile de înhumare de la Fort Bragg – Corpul 18 Aeropurtat – cuprinde Diviziile 82 și 101 Aeropurtate, Divizia 10 Montană și Divizia 3 Infanterie, puternic dotată cu tancuri. Aceste unități au veterani care au participat la aproape toate războaiele majore recente ale SUA și sunt susceptibile să fie printre primele trimise într-un eventual conflict viitor.